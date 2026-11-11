Viaggiare oltre i luoghi comuni: con Terrae 2026 la fiera di Bergamo lancia il turismo del futuro

Bergamo. Valorizzare i territori, riscoprire le comunità locali e promuovere un modo di viaggiare più consapevole, sostenibile e inclusivo. Sono questi i temi al centro di Terrae – In viaggio oltre i luoghi comuni (evoluzione di Agritravel Expo), la fiera internazionale dedicata al turismo lento e sostenibile che torna alla Fiera di Bergamo dal 20 al 22 novembre 2026 per la sua undicesima edizione. I contenuti della manifestazione sono stati presentati mercoledì 11 novembre presso il polo espositivo di via Lunga, alla presenza delle istituzioni, del mondo della ricerca, del sistema fieristico e delle realtà impegnate nella promozione del territorio e dell’accessibilità. Nato da una solida esperienza e sviluppato attraverso un format completamente rinnovato e trasversale, Terrae traccia una nuova rotta per il turismo lento, rurale e sostenibile. Il progetto pone al centro il viaggio come esperienza autentica di scoperta, relazione e conoscenza, dando voce a destinazioni italiane e internazionali, borghi, cammini, vie d’acqua, tradizioni e grandi eccellenze enogastronomiche.

Il programma

La giornata di venerdì 20 novembre sarà dedicata in particolare agli incontri tra domanda e offerta, con il Matching Day e le occasioni di confronto tra operatori, mentre il programma complessivo della tre giorni si articolerà in talk, presentazioni, workshop, show cooking, degustazioni, mostre fotografiche e attività immersive a ingresso gratuito. Tra i temi centrali del palinsesto, Terrae porrà l’accento sulla mobilità sostenibile, sul trekking e sul benessere in viaggio attraverso tre appuntamenti curati da Bell’Italia: Ciclovie di fiume & Mobilità sostenibile (venerdì 20 novembre, ore 12), Trekking (sabato 21 novembre, ore 16) e Benessere & Glamping (domenica 22 novembre, ore 11). Strettamente connessa al tema del benessere sarà anche la pratica dello yoga, inserita in fiera con due lezioni a ingresso gratuito previa iscrizione su Eventbrite, organizzate in collaborazione con Fuori Luogo (progetto di Le Yogine ASD) e Ananda – Società Sportiva Dilettantistica: sabato 21 novembre alle 10 (con una sessione dedicata al rallentare e al respiro) e domenica 22 novembre alle 16.30 (con un percorso incentrato su radicamento e riconnessione). Attraverso pranayama, Hatha yoga e meditazione, le sessioni offriranno un’esperienza di ascolto profondo del corpo e del presente, in perfetta sintonia con un’idea di viaggio che favorisce benessere, consapevolezza e relazione con sé stessi.

Carlo Conte, responsabile operations promoberg, ripercorre lo sviluppo del progetto a partire dalle sue origini : “Agritravel (ora Terrae) nasce come un’intuizione nel 2013, un evento voluto per andare a completare l’offerta che era quella allora della fiera Altaguida, un appuntamento focalizzato sul settore della montagna e in particolare sugli sport invernali. Già allora si intuì la necessità della destagionalizzazione di alcune località che, nella loro difficoltà di essere raggiunte, avevano comunque il loro valore, portando così alla genesi di questo progetto. L’idea di fondo era quella di andare a valorizzare il mondo rurale, quello che popola queste località che non sono soggette al pubblico del turismo di massa con la consapevolezza che proprio questa particolarità delle zone meno praticate potesse rappresentare il turismo del futuro”.

“Se vogliamo rappresentare un territorio che sia innovativo è necessario lavorare insieme per mettere al centro quello che è il valore di un’esperienza”- prosegue Marcella Messina, Assessora alle Politiche sociali, sport, salute e longevità del Comune di Bergamo -. Il valore aggiunto del progetto sta nel fatto che la realizzazione di questa fiera si caratterizza di un’innovazione di processo importante: l’ascolto del mondo. Parlare di turismo lento e sostenibile significa parlare di persone, di qualità della vita e di attenzione alla salute, intesa come bene comune: In questa prospettiva si inserisce anche la novità dello yoga all’interno della manifestazione come opportunità per riscoprire il valore del movimento consapevole, dell’ascolto del proprio corpo e del rapporto con l’ambiente”.

Tra i protagonisti di Terrae sarà presente Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, il quale interverrà nel talk dedicato al tema del cibo come farmaco in programma sabato 21 novembre alle 11: “Siamo di fronte a dei cambiamenti climatici così importanti che chi si occupa di salute dell’uomo non può far a meno di prenderne atto e di muoversi nella direzione di fare qualcosa per proteggere l’ambiente”.

Sonia Fois, responsabile della manifestazione, sulla progettazione della manifestazione: “Abbiamo deciso di ampliare il format e di renderlo ancora più adeguato a quelli che sono i trend attuali di mercato, andando a rispondere a quelle che sono le esigenze nuove dei viaggiatori, in particolare quelle che si sono presentate post-Covid. Ecco perché il claim “In viaggio oltre i luoghi comuni” serve proprio per dare l’accento e porre le luci e i riflettori su tutte quelle destinazioni fuori rotta e poco conosciute”.

Tra i temi che caratterizzano Terrae trova spazio anche l’accessibilità, intesa come condizione per rendere le esperienze turistiche fruibili da persone con esigenze e abilità differenti. In questo contesto si inserisce In cammino ConHacca, progetto nato dalla collaborazione tra Spazio Autismo Bergamo APS e Promoberg, con il sostegno del Cai e Coop Lombardia. L’iniziativa promuove il turismo inclusivo attraverso esperienze di scoperta del territorio che coinvolgono attivamente giovani con disturbo dello spettro autistico e favoriscono l’incontro tra persone con caratteristiche ed esigenze diverse. “Il nostro incontro con Agritravel Expo, nel 2023, è nato con l’intenzione di costruire insieme un percorso capace di mettere al centro la partecipazione e le possibilità delle persone con fragilità. Da quella prima esperienza, che ci ha permesso di sperimentare nuovi strumenti di comunicazione e condivisione, è cresciuto il progetto In cammino ConHacca – afferma Vito Reina, coordinatore di RadioAut Bergamo – . “Ci siamo resi conto in questi anni che forse non era ade­guato pensare che le persone fragili potessero in qualche modo cancellare la loro fragilità, ma era opportuno riconoscere la loro fragilità e lavorare su questo tema”.

Il viaggio come esperienza formativa

Accanto all’inclusione, Terrae guarda alle nuove generazioni con il Progetto Scuole, un percorso formativo che coinvolge gli studenti rendendoli protagonisti di incontri partecipativi e attività in fiera. Al centro l’iniziativa Il mio viaggio sostenibile, che invita ragazze e ragazzi a ideare e raccontare un itinerario in un territorio, una città o un borgo, considerando mobilità sostenibile, esperienze, prodotti locali e budget.

Il viaggio come esperienza da raccontare e condividere

Ad approfondire il tema del racconto digitale del viaggio saranno due talk con i Content Creator Cronache di una terrestre, Trek N Trip, Umbyz, Travelmani.ac, Viaggiatori si nasce, Le gite dei Ren, Furgomamme. Gli incontri offriranno uno sguardo su modi diversi di esplorare e vivere i territori, tra cicloturismo, trekking e urban trekking, fino alle opportunità (e attenzioni necessarie) per viaggiare con tutta la famiglia.