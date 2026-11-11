Addio a Gianfranco Gambarelli, professore emerito e mente matematica dell’UniBg

Due volte presidente della facoltà di Economia, si è spento a ottant’anni. Specializzato in Teoria dei Giochi e delle Decisioni, era amico del matematico americano John Nash

Ogni studente transitato dalle aule della facoltà di Economia in via dei Caniana fino al 2016 ha avuto l’opportunità di frequentare le lezioni matematiche del professor Gianfranco Gambarelli. Non passava certo inosservato, con la sua stazza imponente e il suo vocione profondo, ma soprattutto restava nella memoria per come colorava le ore in aula con battute e divagazioni che hanno intrattenuto migliaia di universitari. Il professore emerito, colonna portante dell’Università di Bergamo, si è spento martedì 10 giugno nella sua casa di città a ottant’anni.

Ha iniziato lavorando in banca, poi la vita lo ha portato dietro una cattedra della sua città. Anche se ha girato il mondo, le sue radici non si sono mai staccate da Bergamo, il posto in cui è nato nella casa di via Fantoni da papà Bruno (che faceva il calciatore) e mamma Mariella, e in cui ha insegnato. Professore ordinario di Matematica, con specializzazione in Teoria dei Giochi e delle Decisioni, laureato in Matematica all’Università di Milano, ha conseguito un master IBM in Informatica e ha presieduto per due mandati la Facoltà di Economia.

Il suo nome era noto in tutto il mondo, per le oltre cento pubblicazioni diffuse a livello globale e la sua attività di visiting professor in università di ogni continente: i suoi studi di matematica pura e applicata si sono concentrati soprattutto sulle decisioni collettive, un ambito in cui ha offerto contributi teorici originali e per il quale è visto come un punto di riferimento a livello internazionale. Le sue teorie sono state applicate in ogni ambito: politica, economia, finanza.

La sua firma è stata sulle più prestigiose riviste di settore, a fianco di quella di premi nobel come Robert Aumann, con cui ha intrattenuto un rapporto di amicizia, e come John Nash, forse il matematico più celebre del mondo, la cui storia è stata raccontata a livello cinematografico dal film “A Beautiful Mind” di Ron Howard con Russell Crowe e Jennifer Connelly.

Ha raccontato più volte durante le lezioni tra un’equazione e una derivata di averli ospitati a casa sua: con il suo eclettismo e la sua ironia e con le sue storie di vita (è stato un ex pallavolista) è riuscito a far apprezzare la matematica anche a chi la masticava meno, con una leggerezza che appartiene solo ai grandi divulgatori. E anche agli scrittori, visto che il professor Gambarelli nella sua vita si è anche dedicato alla realizzazione di romanzi. E pure della sua autobiografia.