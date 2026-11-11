Società svuotate, teste di legno e legami sospetti con i clan: maxi sequestro a un imprenditore di Mozzanica

L.C., 47 anni, è accusato di aver prosciugato una ditta di gommista a Verdello: avrebbe fatto sparire 3,4 milioni di euro tra beni e patrimonio, trasferendoli su conti riconducibili a dipendenti, amici e parenti, alcuni con precedenti di stampo mafioso

Mozzanica. Un articolato sistema fraudolento, secondo l’accusa volto allo svuotamento sistematico di società insolventi, alla sottrazione delle imposte e al successivo reimpiego di capitali illeciti è stato portato alla luce dalla Guardia di Finanza di Treviglio, sotto il coordinamento della pm Chiara Monzio Compagnoni. L’inchiesta è culminata in un’ordinanza del Tribunale del Riesame – depositata lo scorso 2 ottobre – che, ribaltando il rigetto preliminare del Gip, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, per un valore complessivo superiore a 3,4 milioni di euro nei confronti di L.C., imprenditore di 47 anni residente a Mozzanica, difeso dagli avvocati Giuseppe Antonio Nizzari di Palmi ed Emanuele Occhipinti di Ragusa.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe accumulato un ingente debito erariale non versando imposte, ritenute previdenziali e assistenziali (circa 507 mila euro tra il 2018 e il 2021), per poi avviare una strategia di decozione fraudolenta. La prima società, la Gomme Asta Shop Srls, sarebbe stata progressivamente spogliata dei beni strumentali e delle rimanenze di magazzino – per un valore superiore a 566 mila euro – trasferiti a una “new company”, la Gomme Shop Srl, formalmente distinta ma di fatto sempre riconducibile a L.C. Secondo l’accusa, tale continuità sarebbe stata garantita mantenendo lo stesso capannone a Verdello e la medesima forza lavoro, mentre la vecchia ditta veniva lasciata fallire dopo essere stata ceduta a “prestanome” del tutto fittizi: l’ultimo amministratore formale sarebbe risultato irreperibile e in possesso di documenti falsificati recanti l’effige di un soggetto con precedenti, mentre un precedente amministratore avrebbe ammesso di essere una mera “testa di legno” ingaggiata senza compensi e priva di alcuna reale autonomia gestionale.

Il piano illecito si sarebbe basato anche su imponenti distrazioni di denaro: quasi 2,8 milioni di euro sarebbero stati drenati dai conti aziendali tramite bonifici ingiustificati. Dalle carte processuali emergerebbe come tali somme siano confluite sui conti personali di L.C, della ex coniuge, della nuova compagna, nonché di dipendenti e soggetti terzi (spesso dirottate verso conti esteri in Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria). Particolarmente rilevanti sarebbero i flussi in favore di G.M. (per oltre 1,6 milioni di euro verso conti tedeschi): l’ordinanza evidenzia come il fratello di quest’ultimo sarebbe gravato da precedenti penali per associazione di tipo mafioso legati alla cosca Gallico di Reggio Calabria, e che nell’ambito di un indagine antimafia era stato arrestato anche un fratello dello stesso L.C., l’imprenditore di Mozzanica finito nel mirino della Finanza.