Smart working, tecnologia e assistenza per una postazione su misura

La diffusione dello smart working e delle attività ibride sta trasformando l’organizzazione del lavoro d’ufficio. Aziende e professionisti scelgono il lavoro agile per aumentare la produttività, beneficiare di una maggiore flessibilità e migliorare l’equilibrio tra impegni professionali e vita privata. Perché questi obiettivi si traducano in vantaggi concreti, alla connessione internet devono affiancarsi strumenti adeguati e assistenza qualificata.