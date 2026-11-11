Sicurezza urbana, lavori in corso per le nuove telecamere nei parchi. Entro l’anno la Smart City Control Room

Le aree interessate sono state individuate sulla base delle analisi condotte dalla Polizia Locale e delle segnalazioni relative a situazioni di degrado e criticità, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione

Bergamo. Sono in corso i lavori per l’installazione di 10 nuovi punti di videosorveglianza nei parchi cittadini, nell’ambito del progetto “Tutela e sicurezza dei parchi urbani” promosso dal Comune di Bergamo per rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio negli spazi verdi pubblici. In questi giorni gli interventi sono in corso al Parco Suardi, dove si sta lavorando alla predisposizione delle infrastrutture necessarie alla posa delle nuove telecamere. I lavori interessano anche i parchi Caprotti e Marenzi. L’intervento prevede un investimento complessivo di 200 mila euro, cofinanziato per 100 mila euro dal Ministero dell’Interno, ed è attuato attraverso ATB Mobilità S.p.A., gestore del sistema cittadino di videosorveglianza.

Le aree interessate sono state individuate sulla base delle analisi condotte dalla Polizia Locale e delle segnalazioni relative a situazioni di degrado e criticità, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione, migliorare il presidio degli spazi pubblici e aumentare la sicurezza di chi frequenta i parchi. I 10 nuovi punti di videosorveglianza sono così distribuiti: 5 nel Parco Suardi e nell’area degli Orti di San Tommaso; 3 nel Parco Caprotti; 2 nel Parco Marenzi.

Le telecamere saranno collocate in posizioni strategiche, con particolare attenzione agli ingressi, alle aree gioco, ai percorsi pedonali, alle zone di sosta e agli spazi maggiormente frequentati. Ogni punto potrà comprendere una o più telecamere, in funzione delle caratteristiche dell’area da monitorare. Il progetto prevede l’utilizzo di telecamere ad alta definizione, sistemi di ripresa panoramica a 180° e 360° e dispositivi in grado di garantire immagini di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Le nuove apparecchiature saranno integrate nel Sistema Tecnologico di Videosorveglianza Urbana di Bergamo (STVUB), attraverso la rete di connettività cittadina. Le immagini saranno disponibili presso le centrali operative della Polizia Locale, della Questura e dell’Arma dei Carabinieri, per favorire un controllo coordinato del territorio e interventi più tempestivi in caso di necessità. Il sistema sarà inoltre dotato di funzionalità avanzate di analisi video, anche attraverso tecnologie di intelligenza artificiale, a supporto dell’attività di monitoraggio e della ricostruzione degli eventi. I lavori nei parchi Suardi, Caprotti e Marenzi, affidati da ATB Mobilità all’impresa F.G.S. S.r.l., dovrebbero concludersi entro la fine del mese.

Verso la nuova Smart City Control Room: il grande upgrade tecnologico

L’intervento in corso nei parchi è parte di un più ampio e radicale upgrade tecnologico che interesserà l’intera rete cittadina. All’interno della gara che ATB sta attualmente espletando, è previsto infatti anche l’acquisto di un nuovo software per la gestione centralizzata di tutti i punti di videosorveglianza presenti in città: una rete che andrà a contare ben 247 punti (i 202 storici già attivi, i 10 attualmente in fase di installazione e gli ulteriori 35 in arrivo). Il nuovo sistema sarà gestito direttamente dalla sede della Polizia Locale e costituirà a tutti gli effetti l’ossatura della nuova Smart City Control Room del Comune di Bergamo, che sarà operativa entro la fine dell’anno. Questa nuova centrale di controllo permetterà un salto di qualità nella gestione della città; oltre a integrare in un unico grande hub le centrali operative storicamente in gestione alla Polizia Locale e ad ATB, consentirà la gestione degli impianti semaforici da remoto attraverso un ulteriore nuovo software dedicato e integrerà molte altre funzioni avanzate per il controllo del territorio.

Le recenti e future installazioni I nuovi punti nei parchi si aggiungono al nuovo impianto di videosorveglianza alla Cannoniera di San Giovanni (viale delle Mura), già installato e operativo dalla scorsa primavera.

Nei prossimi mesi, non appena saranno concluse le procedure di gara a cura di ATB, saranno installate telecamere in altri 35 punti della città, così come previsto dal Patto sulla sicurezza urbana dell’anno 2026 approvato in Prefettura. Tra le future installazioni rientra anche il Parco del Galgario. Le altre aree interessate saranno: largo Medaglie d’Oro; via Fara; Urban Center; via Moretti/via Salvioni; area verde via Ceresa; via Pascoli/via Taramelli; via Paleocapa/via Novelli; via Stoppani/via Casalino; via Maj/via Casalino/via Manzoni; via Maj/via Fantoni; via Jacopo da Balsamo/circonvallazione Mugazzone; piazza Pontida/via Broseta; largo Fabre; pista ciclabile Bergamo-Gorle; via Gasparini; via Tobagi nuova Palestra (San Tomaso); via De Pretis/via Gemelli; via Milazzo/via Giulio Cesare; via Milazzo/via Volturno; via Milazzo/via Corridoni; via Volturno intersezione/via dell’Addolorata; via Castellini/via Vezza d’Oglio; via Medici/via Castellini; via Bezzecca/via Cidonia; via Bezzecca/stazione TEB; parco Turani; piazzetta Marcovigi; piazza don Sergio Colombo (Redona); via Finardi/via D’Amico.