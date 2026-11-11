Scanzorosciate, furto da 70mila euro al negozio CarteMagic: rubati 120 chili di carte Pokémon e One Piece

È successo nella notte tra il 24 e il 25 ottobre: in azione una banda di 4 malviventi che hanno puntato agli esemplari di maggiore valore

Un colpo studiato nei dettagli, messo a segno in appena dieci minuti e con un bottino stimato intorno ai 70mila euro. È quanto accaduto nella notte tra il 24 e il 25 ottobre ai danni di CarteMagic a Scanzorosciate, negozio specializzato nella vendita di carte collezionabili.

I ladri hanno portato via circa 120 chili di merce, concentrandosi soprattutto sulle carte Pokémon e One Piece, comprese alcune delle più rare e preziose.

È stato lo stesso negozio a denunciare l’accaduto sui social, oltre che ai carabinieri di Alzano Lombardo.

Nelle immagini pubblicate si vedono tre uomini incappucciati e vestiti di nero che, torcia da esploratori legata alla testa e con un grosso sacco di quello utilizzati in edilizia, fanno razzia da scaffali e vetrine, puntando con precisione a carte di un certo valore: all’esterno a fare da palo e pronto alla fuga un quarto complice, a bordo di una piccola utilitaria bianca.

Nel mirino, come detto, soprattutto le cosiddette carte “gradate”, certificate e ricercate dai collezionisti che possono raggiungere singolarmente valori anche di varie migliaia di euro.