La sera del 7 novembre, due donne di Romano di Lombardia si sono presentate disperate nella caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Durante una videochiamata di gruppo su TikTok con alcune ragazze appena conosciute, una di loro — una cinquantenne originaria della Puglia ma residente a Udine — aveva iniziato a puntarsi una pistola alla tempia, minacciando di togliersi la vita a causa della fine della sua storia d’amore.

Le ragazze non sapevano quasi nulla di lei, ma i carabinieri si sono subito attivati per rintracciarla. Attraverso accertamenti rapidi e complessi, sono riusciti a risalire alla sua identità e all’indirizzo esatto a Udine, scoprendo anche che lavorava come guardia giurata e possedeva effettivamente un’arma.