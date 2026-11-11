Carabinieri|
“Mi ha lasciata”: si punta la pistola in diretta su TikTok, salvata in extremis
L’intervento lampo tra Romano di Lombardia e Udine dopo la segnalazione di due donne bergamasche, terrorizzate per le sorti di una cinquantenne conosciuta sul web
La sera del 7 novembre, due donne di Romano di Lombardia si sono presentate disperate nella caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Durante una videochiamata di gruppo su TikTok con alcune ragazze appena conosciute, una di loro — una cinquantenne originaria della Puglia ma residente a Udine — aveva iniziato a puntarsi una pistola alla tempia, minacciando di togliersi la vita a causa della fine della sua storia d’amore.
Le ragazze non sapevano quasi nulla di lei, ma i carabinieri si sono subito attivati per rintracciarla. Attraverso accertamenti rapidi e complessi, sono riusciti a risalire alla sua identità e all’indirizzo esatto a Udine, scoprendo anche che lavorava come guardia giurata e possedeva effettivamente un’arma.
La stazione di Romano ha immediatamente allertato i colleghi di Udine, che hanno mandato sul posto due volanti del Radiomobile. I militari sono riusciti a entrare in casa, a fermare la donna in tempo e a metterla in sicurezza prima che potesse farsi del male, affidandola poi alle cure dei soccorritori.