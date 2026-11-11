Punta un machete contro i carabinieri durante la fuga: arrestato pusher nel bosco dello spaccio

Un machete sfoderato contro i carabinieri, fendenti lanciati durante l’inseguimento e una fuga finita nel rimorchio di un camion. È quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre nell’area boschiva dell’Oasi del Seniga – Stanze di Natura, a San Paolo d’Argon, dove i militari hanno arrestato un 26enne marocchino, ritenuto responsabile di un’attività di spaccio. Nel bivacco sono stati trovati 5.460 euro in contanti, eroina, hashish e cocaina, oltre a tre armi.

L’operazione è arrivata dopo giorni di appostamenti e controlli nella zona. I carabinieri avevano individuato un punto di vendita nascosto nella vegetazione, documentando i continui incontri tra spacciatori e acquirenti. Intorno alle 14 hanno assistito alla cessione di droga da parte di un uomo riconoscibile per il vistoso giubbotto colorato. Il cliente, fermato poco dopo mentre viaggiava in ciclomotore, è stato trovato con eroina e cocaina appena acquistate.

La conferma dello spaccio ha fatto scattare l’irruzione nel bivacco, dove si trovavano il presunto venditore e altri tre acquirenti. Alla vista dei militari, il 26enne si è lanciato in una fuga verso via Bergamo, attraversando recinzioni e piazzali di alcune aziende vicine al bosco. Durante la corsa ha estratto un machete con una lama di 50 centimetri e lo ha brandito contro un carabiniere, sferrando alcuni colpi senza riuscire a raggiungerlo.

Il giovane ha cercato di far perdere le proprie tracce nascondendosi nel rimorchio di un camion parcheggiato nelle vicinanze. I carabinieri lo hanno circondato e tenuto sotto controllo con il taser. A quel punto ha lasciato cadere la lama ed è stato ammanettato.

La perquisizione ha portato al sequestro di 56 grammi di eroina, 20,5 grammi di hashish e 0,70 grammi di cocaina, oltre a 5.460 euro in banconote di diverso taglio. Nel rifugio sono stati trovati anche un piccone con manico artigianale, una mazza da baseball in ferro lunga 110 centimetri, bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi, telefoni cellulari e diverse schede Sim.

Dagli accertamenti è emerso che il 26enne, senza fissa dimora, aveva già precedenti legati agli stupefacenti ed era ricercato in seguito a un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Lecco nel 2025. Era inoltre rientrato illegalmente in Italia dopo essere stato espulso e rimpatriato in Marocco nel dicembre 2023, con un volo diretto a Casablanca.

Dopo l’arresto è stato accompagnato nel carcere di Bergamo, dove resta in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere di detenzione illecita di droga, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere e reingresso irregolare nel territorio italiano. Nel corso dello stesso servizio, due italiani di 60 e 27 anni, residenti nella Bergamasca, sono stati trovati con piccole quantità di eroina e cocaina per uso personale e segnalati alla Prefettura.