“Produzioni Ininterrotte”, il week-end del Festival di letteratura del lavoro

Al Festival di Letteratura del Lavoro, Produzioni Ininterrotte, questo fine settimana diversi linguaggi si intrecciano per raccontare il mondo del lavoro. L’Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda ospiterà tre appuntamenti: sabato 14 novembre, alle 15, è in programma la proiezione del documentario di Luca Guadagnino Salvatore. Il calzolaio dei sogni dedicato all’ascesa del grande stilista Salvatore Ferragamo. A seguire, alle 17, Romeo Orlandi presenta il suo libro Fabbrica e ring. Domenica 15, alle 11, protagonista del Festival è invece Gianmarco Gabrieli con Il nazionalismo fa male (anche al Prosecco) per spiegare perché è necessario superare i muri nazionalisti. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

SABATO 14 NOVEMBRE

– ore 15/ Salvatore. Il calzolaio dei sogni / proiezione documentario di Luca Guadagnino

Sabato 14 novembre, alle 15, all’Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda si proietta il docu-film Salvatore. Il calzolaio dei sogni, il documentario diretto da Luca Guadagnino che ripercorre la straordinaria vicenda umana e professionale di Salvatore Ferragamo, maestro dell’artigianato italiano e protagonista di una delle più affascinanti storie di successo del Novecento. Partito da un piccolo paese dell’Irpinia, Ferragamo emigrò giovanissimo negli Stati Uniti, dove riuscì a conquistare Hollywood diventando il calzolaio delle star e uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. Attraverso immagini d’archivio, testimonianze di celebri protagonisti della moda e del cinema, tra cui Martin Scorsese, Christian Louboutin e Manolo Blahnik, il film racconta il percorso creativo e imprenditoriale di un uomo che ha trasformato la passione per le calzature in un’eredità senza tempo. Ispirato all’autobiografia Il calzolaio dei sogni, il documentario celebra il talento, l’innovazione e la visione di Ferragamo, restituendo il ritratto di un artigiano geniale che ha saputo unire eccellenza tecnica, eleganza e spirito pionieristico, lasciando un segno indelebile nella storia della moda internazionale. Una storia di sogni, coraggio e creatività che racconta non solo l’ascesa di un grande stilista, ma anche il valore universale del saper fare italiano.

– ore 17/ Fabbrica e ring / incontro con ROMEO ORLANDI

Alle 17 di sabato 14 novembre a Produzioni Ininterrotte Romeo Orlandi presenta Fabbrica e ring. Sei racconti dal Michigan. Attraverso sei racconti ambientati tra il 1910 e il 2020 nelle città del Michigan e nella leggendaria Detroit, l’autore offre un affresco di oltre un secolo di storia americana osservata attraverso la lente del lavoro, dell’ambizione e del cambiamento sociale. Le vicende dei protagonisti si muovono tra due mondi simbolici: il ring della boxe, luogo della sfida individuale, del sacrificio e del riscatto personale; e la fabbrica, spazio della dimensione collettiva, delle lotte sindacali, delle conquiste sociali e delle profonde trasformazioni economiche che hanno contribuito a costruire gli Stati Uniti moderni. Tra carriere, amicizie, amori, successi e sconfitte, emerge il racconto di una società in continua evoluzione, dove sogni personali e dinamiche collettive si intrecciano in modo indissolubile. Frutto di cinque anni di viaggi, ricerche e approfondimenti storici, il libro racconta l’impatto concreto dei grandi fenomeni che hanno segnato la storia americana: dall’immigrazione all’industrializzazione, dal New Deal alle guerre mondiali, dalle tensioni razziali fino alla pandemia di Covid-19.

Romeo Orlandi, economista e sinologo, esperto di globalizzazione. Ha insegnato all’Università di Bologna e ha incarichi di docenza in diversi Master post universitari. Ha vissuto e lavorato per molti anni negli Stati Uniti, in Cina, a Singapore. Relatore a conferenze internazionali, componente di faculty dei principali think tank italiani, è autore di numerosi libri e pubblicazioni per gli editori Il Mulino, IlSole24Ore, DeriveApprodi, Feltrinelli. È stato nel 2022 e 2023 Special Ambassador per la candidatura di Roma per l’Expo 2030.

DOMENICA 15 NOVEMBRE, ore 11 / Il nazionalismo fa male (anche al Prosecco) / incontro con GIANMARCO GABRIELI

Domenica 15 novembre, alle ore 11, il Festival di Letteratura del Lavoro ospita Gianmarco Gabrieli per la presentazione del saggio Il nazionalismo fa male (anche al Prosecco), un testo lucido e attuale contro il ritorno del protezionismo economico. Gianmarco Gabrieli, con stile divulgativo e rigoroso, smonta la retorica sovranista che propone dazi e chiusure, mostrando come proprio chi produce eccellenza e occupazione sia il primo a subirne i danni. Con il pubblico analizzerà il fenomeno dal punto di vista economico-politico e porterà le testimonianze raccolte da imprenditori che operano nei settori chiave del Made in Italy. Gabrieli invita a superare i muri nazionalisti attraverso un’apertura selettiva, una cooperazione regolata e strategie comuni per difendere davvero imprese, innovazione e libertà, rivendicando la libertà economica come pilastro della libertà democratica, invitando ad un nuovo europeismo pragmatico.

Gianmarco Gabrieli è amministratore di Agora Tech, azienda specializzata in trasformazione digitale e sicurezza informatica. Poco più che ventenne ha fondato e gestito uno dei primi Internet service provider italiani, per poi ricoprire il ruolo di amministratore delegato nell’azienda di moda I Pinco Pallino e in Cantieri Estensi. All’attività d’impresa ha sempre affiancato un impegno civico e politico di ispirazione liberale: è stato presidente dei Giovani Imprenditori di SMI Sistema Moda Italia, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo, membro del direttivo di Assinform, portavoce regionale di Italia Futura e membro del comitato di presidenza nazionale di Scelta Civica. Laureato in Economia Aziendale, ha conseguito un executive certificate in Strategy and Innovation presso la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Attualmente è presidente provinciale di Italia Viva Bergamo e membro del direttivo dell’Associazione Copernicani ETS.

Produzioni Ininterrotte, il festival di Letteratura del Lavoro ospitato a Crespi d’Adda, villaggio operaio riconosciuto dall’UNESCO in provincia di Bergamo ha preso il via l’11 ottobre. Fino al 6 dicembre sono in programma oltre venti appuntamenti, organizzati dall’Associazione Crespi d’Adda, tutti gratuiti, al Visitor Centre di corso Manzoni 18: incontri con autori, giornalisti, artisti, storici e manager per raccontare il lavoro e i luoghi della produttività attraverso un percorso che intreccia memoria, presente e visioni del futuro, restituendo al lavoro la sua dimensione umana e narrativa. L’edizione 2026 esplora l’etica del lavoro nel suo sviluppo storico, ripercorrendo le trasformazioni che hanno ridefinito il panorama economico e produttivo, accelerate negli ultimi anni dall’innovazione tecnologica. Un viaggio che attraversa memoria e identità collettiva, invitando a riscoprire le radici della storia sociale per comprendere come il passato continui a orientare valori e prospettive future.

Sono ospiti della ottava edizione di Produzioni Ininterrotte all’ Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda: Marta Averna, Giovanni Brambilla, Francesco Cattaneo, Elena Cologni, Edoardo Currà e Sara De Maestri, Giovanni Ferrarese, Gianmarco Gabrieli, Enrico Galasso, Andrea Guarguaglini con Francesco Belliti e Gianluca Pardini, Maurizio Maggiani, Andrea Mastrovito, Fabrizio Menalli e Luigi Cortesi, Sara Monaci, Romeo Orlandi, Roberto Parisi, Nicoletta Prandi, Matteo Rabaglio e Giosuè Bonetti, Luca Tomassini, Pino Viscusi, Stefania Zolotti. Due sono gli appuntamenti previsti fuori Crespi, ospitati al MUSIL – Museo del Ferro di San Bartolomeo di Brescia che vedono la partecipazione di Fulvio Falzarano e del Teatro Caverna.

Il programma completo del festival su www.produzioniininterrotte.it o tel. 02.90939988

Rientrano nel programma del Festival anche tour letterari, visite guidate sulle orme delle pagine di scrittori, di luoghi del territorio orobico legati al mondo del lavoro. Oltre Crespi d’Adda i tour letterari si svolgono a Bergamo, Dalmine, Ponte San Pietro e Cornello dei Tasso. www.tourletterari.it