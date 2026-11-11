Prevenzione cardiovascolare, a Bergamo arriva uno spettacolo che fa bene al cuore

Bergamo. È il muscolo più importante, ma siamo certi di sapere cosa serve davvero per mantenerlo sano? Movimento, dieta mediterranea, niente fumo, ma anche una vita di relazione serena. Regole note che spesso però si mescolano a informazioni incomplete, interessate o contraddittorie, che ogni giorno ci raggiungono dai social e non solo. La prevenzione per essere utile deve avere solide basi scientifiche. Con questo intento è nato “Lo spettacolo del cuore”, già 120 repliche in tutta Italia e migliaia di spettatori. Con il patrocinio permanente della Società italiana di prevenzione cardiovascolare, nasce da un’idea del cardiologo Davide Terranova e unisce le emozioni del teatro, musica e immagini a grande impatto, a solidi contenuti scientifici spiegati con un linguaggio accessibile a tutti.

L’appuntamento a Bergamo è per le 18.30 del 18 novembre al Centro Congressi Giovanni XXIII, con ingresso libero registrandosi sulla piattaforma Eventbrite, all’interno di InnovaSalute.

Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo e presidente di Anci Lombardia Salute, che organizza la due giorni di confronto fra professionisti e principali attori del mondo sociosanitario, spiega: “Sarà un momento dedicato a tutti i cittadini, per coinvolgerli in prima persona in un tema fondamentale come il proprio benessere. Non serve una formazione particolare per assistere, ma il desiderio di vivere bene il più a lungo possibile, e d’imparare cosa serve davvero a far star meglio il nostro cuore”.

Due le realtà bergamasche che patrocinano l’iniziativa, l’Associazione Cuore Batticuore ODV e l’Avis provinciale, da sempre attenti a questi temi. “Grazie al nostro progetto “La salute del cuore si cura da giovani” attraverso il quale sottoponiamo un questionario online agli studenti delle scuole superiori – ha commentato Nazzareno Morazzini, Presidente dell’Associazione Cuore Batticuore – abbiamo potuto constatare come i primi fattori di rischio cardiovascolare, tra cui livelli elevati di colesterolo, possano manifestarsi già in giovane età. Oltre alla predisposizione familiare, a favorirne la comparsa sono spesso stili di vita scorretti, caratterizzati da un’alimentazione poco equilibrata e dalla sedentarietà. Purtroppo, gli studenti tendono a rivolgersi raramente al medico per affrontare queste problematiche. Per questo motivo, lo spettacolo rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzarli e stimolarli a riflettere sull’importanza della prevenzione e della cura della propria salute, attraverso un linguaggio piacevole e coinvolgente”.

“La prevenzione e la salute della persona sono fra i nostri obiettivi, oltre al principale che è la raccolta di sangue per raggiungere l’autosufficienza nazionale. Ogni occasione per parlare dell’importanza del prendersi cura di sé è preziosa, in questo caso anche con un format molto particolare – ha sottolineato Il Presidente di Avis provinciale Roberto Guerini -. La missione di Avis va sempre più oltre i confini della sola donazione, perché per contribuire al sistema salute nel suo complesso occorre percorrere strade nuove, con proposte rivolte non solo ai nostri soci, ma a tutti i cittadini”.