“Le convenienze ed inconvenienze teatrali”: in scena il Donizetti ironico

Il teatro che ride di se stesso chiude il trittico del Donizetti Opera 2026: “Le convenienze ed inconvenienze teatrali” debutta domenica 15 novembre alle 15.30 al Teatro Donizetti di Bergamo.

Concepita come farsa in un atto su libretto di Domenico Gilardoni e accolta per la prima volta dal pubblico del Teatro Nuovo di Napoli il 21 novembre 1827, l’opera approda al festival nella versione del 1831 che Donizetti stesso rivide per il Teatro del Fondo, proposta nell’edizione critica firmata da Roger Parker e Anders Wiklund per Casa Ricordi. Il calendario prevede l’Anteprima Under 30 giovedì 12 novembre alle ore 17.00. L’opera tornerà in scena venerdì 20 novembre alle ore 20.00 e sabato 28 novembre alle 20.

Ritorna alla direzione d’orchestra Alberto Zanardi, già apprezzato nel 2024 per Zoraida di Granata, questa volta sul podio dell’Orchestra Donizetti Opera e del Coro dell’Accademia Teatro alla Scala, preparato da Salvo Sgrò. Lo spettacolo, nuovo allestimento della Fondazione Teatro Donizetti, nasce dall’idea registica di Silvia Paoli, di nuovo a Bergamo otto anni dopo Enrico di Borgogna, che si avvale delle scene di Eleonora De Leo, dei costumi di Ilaria Ariemme, delle luci di Fiammetta Baldiserri e delle coreografie di Alessandra Bareggi. Al fortepiano siede Hana Lee. A dare corpo e voce a Mamma Agata, personaggio femminile scritto per un basso buffo, è Paolo Bordogna, interprete di riferimento del repertorio donizettiano e voce amatissima dal pubblico del festival, che lo scorso anno aveva applaudito il suo Cardenio nel Furioso nell’isola di S. Domingo. Al suo fianco figurano il soprano Elene Gvritishvili (Daria), il tenore Filip Filipović (Guglielmo), il basso-baritono Mattia Venni (Impresario) e Omar Cepparolli (Direttore del palcoscenico), insieme agli allievi della Bottega Donizetti 2026 Giacomo Nanni (Procolo), Giovanni Accardi (Biscroma Strappaviscere), Veronica Prando (Luigia), Camilla Carol Farias (Pippetto) e Giulio Iermini (Cesare Salzapariglia).

Donizetti compose la farsa nel 1827 per la serata a suo beneficio al Teatro Nuovo di Napoli, dove era maestro di cappella e direttore della musica, contando di trattenerne l’incasso: una novità pensata, come scriveva al padre, “per tirar gente”. La sua richiesta di godere dei proventi fu però respinta e, con ogni probabilità, il compositore dovette dividerli con l’impresa. Gilardoni rielaborò due commedie di Antonio Simeone Sografi, facendo della madre della Seconda Donna, che parlava in napoletano, il motore comico della vicenda. Il successo fu immediato, con una cinquantina di repliche fino al 1830, e ancora oggi all’estero il titolo è conosciuto soprattutto come Viva la mamma.

Proprio questa fortuna ha dato vita a più versioni. Dopo una ripresa milanese allestita probabilmente all’insaputa dell’autore, nel settembre del 1831 Donizetti rivide di persona la partitura per il Teatro del Fondo di Napoli, aggiungendo un terzetto, un sestetto, un finale ampliato e una nuova aria per la Prima Donna, con un esito che lui stesso definì “brillantissimo”. È questa la versione scelta dal festival, con i recitativi al posto dei dialoghi parlati e la parte di Mamma Agata in italiano.

La vicenda è ambientata in un modesto teatro di provincia, dove una compagnia sgangherata prova un’opera seria, il metastasiano Romolo ed Ersilia, ritoccato da un droghiere con velleità poetiche e affidato alle cure di un maestro di cappella dal nome eloquente, Biscroma Strappaviscere. Le prove si trasformano presto in una guerra di nervi. La Prima Donna Daria, spalleggiata dal marito Procolo, pretende ogni privilegio, il tenore tedesco Guglielmo, con il suo italiano stentato, esige una gran scena tutta per sé e il musico Pippetto si lamenta della parte troppo esigua. A far saltare ogni equilibrio arriva Mamma Agata, donna impetuosa e pronta a tutto per difendere le «convenienze» della figlia Luigia, Seconda Donna, ma in realtà smaniosa di esibirsi lei stessa, fino a cimentarsi in una disastrosa parodia della canzone del salice. Tra risse, abbandoni e arresti, la recita sfuma definitivamente con la fuga di soprano e tenore. Alla compagnia, che teme di dover restituire i soldi già impegnati e spesi, non resta che una fuga notturna.

“Nelle Convenienze ritroviamo tutte le dinamiche che ho visto nella vita reale. Oggi probabilmente Donizetti ne aggiungerebbe molte altre! – afferma il direttore Alberto Zanardi –. Secondo me non c’è una versione più autorevole, ma esiste una versione più completa: la versione per il Fondo del 1831 contiene musica nuova rispetto al 1827 che sarebbe un peccato non eseguire. Nelle Convenienze è chiaro l’intento di Donizetti: voglio divertirmi e voglio mettere in scena quello che sono costretto a sopportare tutti i giorni. Un po’ come la serie televisiva Boris. La comicità è affidata in modi diversi alla parola, alla scena e alla musica. Sono livelli differenti. Quella musicale la coglie un orecchio più attento, quella della parola arriva un po’ a tutti. La grande difficoltà, per queste due comicità che devono convivere, è che non vengano esagerate né in un senso né nell’altro, altrimenti diventa una gag costante. È un equilibrio sottile”.

Per Silvia Paoli la chiave dello spettacolo sta nella verità dei personaggi. “Ho deciso di ambientare la storia negli anni Cinquanta, quelli del dopoguerra – spiega la regista –. Fu il momento della grande esplosione dell’opera lirica: gli anni delle grandi dive, dei circoli, delle case del popolo, delle parrocchie, dove la gente aveva voglia di ricostruire, di ritrovarsi dopo un periodo drammatico come la Seconda guerra mondiale. Le cose sono cambiate fino a un certo punto. Probabilmente oggi non si arriva più a quei livelli di scontro, ma nelle retrovie i malumori restano gli stessi: se “la collega ha più battute”, se “a lei tocca l’aria e a me no, eppure canto meglio”. È un sentimento umanissimo, universale. Esistono ancora le mamme Agate, purtroppo, e oggi forse sono anche peggiori, a causa di un certo iperprotezionismo dei genitori verso i figli, di quel “mio figlio ha ragione” che si vede sempre più spesso. Il personaggio di Mamma Agata nasconde una fragilità enorme, un bisogno di rivalsa, una frustrazione e trasferisce sulla figlia le proprie ambizioni. Sono convinta che nella commedia contino due cose: la verità e il dolore. È bello pensare che il più maturo della compagnia, Paolo Bordogna che interpreta Mamma Agata, faccia da mentore ai più giovani, proprio come nella finzione”.

Per il programma completo e ulteriori informazioni: donizettiopera.org

Partner istituzionali Ministero della Cultura e Regione Lombardia. Main Partner Allianz, con il sostegno di SIAD e Fondazione Cariplo; sponsor Curnis – Rolex. Partner tecnici ATB, Claypaky e Con.All. di Conte Giuseppe, Communication partner NT Next – Evolving Communication; Media partner Sky Classica con la piattaforma digitale PiùClassica ed Eppen. In collaborazione con Politecnico delle Arti di Bergamo “G. Donizetti – G. Carrara”, Fondazione MIA, Opera Europa, Associazione Fedora e Rotary Club Bergamo Terra di San Marco.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che sostengono l’attività della Fondazione Teatro Donizetti tramite Art Bonus: Intesa Sanpaolo, A2A, ATB Mobilità, Camera di Commercio di Bergamo, Sacbo, Uniacque e agli Ambasciatori di Donizetti:

IL MAESTRO Siad

LE PIETRE MILIARI Alfaparf Group • Calfin • Curnis Gioielli 3C • Dalmine • Legami • Nuova Demi • Stucchi

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Hanno inoltre donato Confindustria Bergamo e ICB Industria Cartotecnica Bergamasca.

Biglietti, Carnet e Abbonamenti

I biglietti delle opere in cartellone sono disponibili online e in Biglietteria del Teatro Donizetti e del Teatro Sociale:

– L’esule di Roma e Le convenienze ed inconvenienze teatrali: da 120 euro a 20 euro

– Alahor in Granata: da 105 euro a 40 euro

– Opera Family: da 12 euro a 5 euro

Sono disponibili anche i Carnet weekend e i Carnet sabato con sconto del 25% sul prezzo intero del singolo biglietto, acquistabili alla biglietteria del Teatro Donizetti e prenotabili online sul sito donizettiopera.org.

Gli abbonamenti del Donizetti Opera 2026 comprendono le tre nuove produzioni del festival e due spettacoli del circuito OperaLombardia: Turandot di Giacomo Puccini e Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, in programma a gennaio 2027 al Teatro Donizetti, per un totale di cinque titoli in abbonamento. I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili anche con Carta del docente, Carta della cultura giovani e Carta del merito.

I turni si confermano per le recite del venerdì sera alle ore 20.00 (Turno A) e della domenica pomeriggio alle ore 15.30 (Turno C). I prezzi degli abbonamenti vanno da 130,00 euro (Galleria C) a 340,00 euro (Platea / Palco A).

Grazie al sostegno di ATB, presentando l’abbonamento o il biglietto degli spettacoli al Teatro Sociale si avrà accesso gratuito ai mezzi pubblici urbani ATB (funicolare compresa) da e per Città Alta nei giorni di spettacolo. È disponibile inoltre una navetta in partenza da via Camozzi al costo di 1,00 euro, acquistabile in biglietteria.

Per il programma e ulteriori informazioni: donizettiopera.org