“L’ambiente richiede l’impegno di tutti se vogliamo una buona qualità di vita”

Dopo il 2026 che passerà (momentaneamente, forse) alla storia come l’anno più caldo, da quando nell’Ottocento iniziò lo sviluppo delle reti meteo, è in corso ad Antalaya in Turchia l’annuale summit dell’ONU sui cambiamenti climatici. In fatto di partecipazione i livelli sono molto alti, basti pensare che a Cop 31, questo il nome dell’evento, intervengono centomila delegati. La parola d’ordine è molto imperativa: “Agire subito”. Il problema si complica però alla fase operativa, quando si tratta di decidere “come”.

A questo vertice doveva esserci anche un rappresentativo e qualificante cartello di leader mondiali: ne erano annunciati 91; traducendo le cifre, il rapporto è 1098 delegati per ogni big globale. Nei primi giorni si è visto solo l’inossidabile Lula da Silva, presidente del Brasile fresco di conferma, gli altri, i soliti più noti, da Trump a Xi Jinping e Modi, così come gli europei Merz, Meloni, Macron hanno disertato, almeno fin qui. Il barometro è fin troppo esplicito, l’emergenza è alta, le diagnosi innumerevoli – dallo scioglimento dei ghiacciai alle inondazioni, dalla siccità al calore record di mari e oceani, alle emissioni di gas serra – per le terapie il verbo è sempre al futuro.

“Si vedrà”, ma quando? Il debito degli interminabili ritardi è messo sulle spalle dei nipoti e forse, più realisticamente ancora, toccherà ai pronipoti passare alla cassa. L’accordo firmato nel 2015 a Parigi puntava a non superare di 1,5°C i livelli preindustriali (1871-1900). Con la media del quadriennio 2023-2026 si è saltata l’asticella: avanti così si va all’abbassamento temporale del punto di rottura. Insomma centomila ipotesi e forse più, parafrasando sul numero dei delegati, con riscontri però di esiti filiformi. Intanto, aspettando che Godot si smentica (e magari si decida ad arrivare, contrariamente al suo ruolo in letteratura), ho voluto sentire il parere di un autorevole meteorologo come Marco Gaia, che dal 2023 dirige a livello svizzero il Settore Previsioni e consulenze ed è membro della Direzione dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia. Ispirato dalla riflessione che “non c’è libertà senza scelta e non c’è scelta senza conoscenza”, Gaia è attivo nella divulgazione di temi legati alla meteorologia e alla climatologia, con regolari conferenze e incontri pubblici.

Proteggiamoci contrastando i cambiamenti climatici in atto



Marco Gaia, di questo passo verso dove?

Per proteggere in futuro noi e le nostre infrastrutture dovremo effettuare degli investimenti notevoli, ben superiori – secondo diversi economisti – all’attuale costo dell’abbandono dei combustibili fossili. In altre parole il costo dell’inazione sarà superiore a quello dell’azione. Solo con questa corresponsabilità, il tempo – in senso lato – può essere dalla nostra parte. L’estate 2026 è entrata di diritto negli annali meteorologici per la combinazione, storicamente mai documentata in precedenza, fra elevate temperature e persistente siccità. In Svizzera, ad esempio, è stata l’estate più calda da quando nel 1864 sono iniziate le misurazioni meteorologiche sistematiche, superando di 3,4 °C la temperatura media a livello nazionale del periodo di riferimento 1991-2020. La somma delle precipitazioni fra aprile e settembre è stata la terza più bassa dal 1901 e fra gennaio e settembre sono cadute a Sud delle Alpi solo 2/3 delle precipitazioni usuali. Più che i singoli picchi, l’estate 2026 sarà ricordata per la persistenza sia delle ondate di caldo, sia della siccità.

Dal punto di vista climatico, il tempo presente può essere letto come un preludio del futuro?

L’estate 2026 può essere considerata un assaggio del clima che vivremo fra alcuni decenni, se non riusciamo a contrastare in modo efficace i cambiamenti climatici in atto. Quella che oggi è un’estate “eccezionale” potrebbe diventare un’estate tipica in un mondo che sta continuando a scaldarsi e che sta attualmente puntando verso un riscaldamento di circa 3 °C rispetto all’epoca pre-industriale. Quello che abbiamo vissuto per la prima volta nell’estate 2026, i nostri figli e nipoti potrebbero doverlo vivere con regolarità in futuro.