Il maestro Fabrizio Maria Carminati dirige L’esule di Roma: “Grandissima emozione”

“Tornare al Donizetti dopo oltre vent’anni e dirigere un’opera del celebre compositore bergamasco è una grandissima emozione: aspetto la prima come se fosse un regalo”. Così il maestro Fabrizio Maria Carminati, chiamato a dirigere “L’esule di Roma” al festival Donizetti Opera, esprime il grande significato che ha questo incarico per lui.

Lo spettacolo, che debuttò al Teatro di San Carlo di Napoli il 1° gennaio 1828, inaugura l’edizione 2026 del festival donizettiano venerdì 13 novembre alle 20 al Teatro Donizetti di Bergamo, riportando in scena una delle opere che contribuirono a far conoscere in tutta Europa questo grande autore di opere liriche. Verrà replicato sabato 21 novembre alle 20 e domenica 29 novembre alle 15.30, sempre sul palcoscenico cittadino.

Si tratta di un melodramma eroico in due atti composto da Gaetano Donizetti su libretto di Domenico Gilardoni: la regia è affidata alla tedesca Katharina Thoma, al debutto in Italia dopo le esperienze nei principali teatri europei, mentre nel cast spiccano il basso-baritono Luca Pisaroni, il soprano Lidia Fridman e il tenore Sergey Romanovsky.

Abbiamo intervistato il maestro Carminati per saperne di più.

Che cosa significa per lei tornare al Donizetti per la prima del festival?

È una grandissima emozione. Sono bergamasco e mio padre aveva la sua attività di fronte al Donizetti: sono nato lì e ho vissuto tutta la mia infanzia davanti al teatro. Da bambino facevo tanti giri in bicicletta davanti al laghetto dei cigni, che sono stati sostituiti da alcune anatrelle e un po’ mi è dispiaciuto. È la prima cosa che ho notato quando sono arrivato in città a distanza di tanti anni, a dimostrazione di quanto sia legato a questo posto. Conosco da sempre il Teatro Donizetti: l’ho ammirato sin da piccolo, perché era un luogo consacrato alla storia: mia madre era abbonata, partecipava al Festival pianistico, all’opera e la seguivo. Si può facilmente immaginare, dunque, quanto sia emozionante per me dirigere “L’esule di Roma”.

Dal 2000 al 2004, inoltre, è stato direttore artistico del Donizetti

Sì, ma il mio legame con la città è ancora più articolato. Ho svolto tutti i miei studi lì, ho frequentato il Conservatorio di Bergamo, che ha sempre vantato insegnanti di altissimo livello. Appena mi sono diplomato in pianoforte, ho avuto la fortuna di venir inserito nel teatro. Ho iniziato a svolgere i miei primi lavori nel ruolo di maestro delle luci, poi sono diventato pianista, suggeritore e successivamente il maestro Riccardo Allorto, già direttore artistico del Donizetti, mi fece dirigere un Nabucco proprio nel teatro della mia città. Ho proseguito la carriera con lavori e incarichi in altre realtà, girando in tutta Italia e nel mondo, ma sono tornato diverse volte a dirigere spettacoli al Donizetti, dove sono stato direttore artistico dal 2000 al 2004. Il legame affettivo che ho nei confronti del Donizetti è così forte da essere difficile da descrivere e l’ho mantenuto nel tempo.

E come sta vivendo questi giorni di vigilia?

Tornare al Donizetti dopo oltre vent’anni e dirigere un’opera del celebre compositore bergamasco è una grandissima emozione: aspetto la prima come se fosse un regalo. Sto vivendo questi giorni in un modo molto particolare: tutte le volte che entro all’ingresso degli artisti vedo luoghi, amici che ci sono e penso anche a quelli che purtroppo non ci sono più. Ed è bellissimo andare in scena in un teatro che di recente ha avuto una completa ristrutturazione: è stato fatto un grandissimo lavoro.

Che cosa dobbiamo aspettarci da “L’esule di Roma”?

È un’opera molto interessante. Mi è stata data l’opportunità di dirigerla, invitato dal direttore artistico e musicale del Donizetti Opera Riccardo Frizza, in seguito a una tragica circostanza: la perdita del Maestro Antonino Fogliani, che era un mio carissimo amico. Avrebbe dovuto dirigere “L’esule di Roma”, ma purtroppo ci ha lasciati improvvisamente lo scorso agosto. Avevamo un legame profondo: era una persona meravigliosa e siamo sempre stati uniti da una bellissima amicizia. Ne ho apprezzato le qualità sia umane sia professionali e l’ho invitato a dirigere a Bergamo quando era all’inizio della sua carriera.

È come se il regalo di dirigere “L’esule di Roma” glielo avesse fatto lui

Anche secondo me. La vita è strana: a volte si presenta con delle analogie e degli accadimenti che ci lasciano perplessi. Sicuramente è come se ci fosse un fil rouge a legarci. Dirigere “L’esule di Roma”, quindi, per me non significa solo sostituirlo ma è qualcosa in più: è un ricordo e un modo per rendergli omaggio. In vista della Prima, ho studiato il titolo e mi piace molto: ci stiamo lavorando con grande attenzione e interesse. Quest’opera raccoglie tanti elementi nuovi di Donizetti rispetto all’anno in cui è stata scritta (1827). Il compositore ha introdotto innovazioni notevoli, come l’uso dei recitativi accompagnati, segnando un momento di transizione decisivo verso il superamento definitivo del recitativo secco, in favore di una continuità drammatico-musicale più fluida ed espressiva. Il finale del primo atto, inoltre, si svolge in un modo del tutto anticonvenzionale per l’epoca: va in scena con un terzetto e non con un concertato d’insieme con coro e grandi masse. Si tratta di novità importanti perché rompevano con le tradizioni delle composizioni d’opera di quegli anni.

Donizetti, dunque, è stato un grande innovatore?

Certamente. Lo possiamo constatare anche dall’uso degli strumenti a solo nell’opera. Ne “L’esule di Roma” abbiamo un importante assolo di violino che è di altissimo impegno per chi lo deve eseguire, ossia la spalla dell’orchestra. Inoltre abbiamo un assolo di clarinetto e un bellissimo assolo di corno inglese.

Non è un caso che “L’esule di Roma” sia stato il primo successo di Donizetti al San Carlo

Sì, presenta tanti spunti d’interesse. Più in generale, penso che tutte le opere di Donizetti, comprese quelle che non hanno avuto la stessa fortuna di alcuni suoi capolavori, debbano essere rivisitate esattamente come sta facendo il festival Donizetti Opera. Si pongono al centro dell’attenzione i titoli meno conosciuti, partendo dall’edizione critica, come in questo caso con il lavoro curato da Roger Parker e Ian Schofield, pubblicato da Casa Ricordi in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti, e si portano in scena. Questo è il grandissimo progetto che la città di Bergamo sta seguendo con il Festival donizettiano, analogamente a quanto stiamo facendo a Catania nei confronti del compositore Vincenzo Bellini con il Teatro Bellini (di cui il maestro Carminati è direttore artistico, ndr).

E che cosa le piace in modo particolare di Donizetti?

Nel corso della mia carriera ho diretto tantissimi titoli di Donizetti. La sua produzione è molto ricca e non saprei dirle quali preferisco, perché farei un torto alle altre. Penso, per esempio, a “L’elisir d’amore”, “La Favorite”, “Caterina Cornaro”, “Poliuto”, “Lucia di Lammermoor”, “Don Pasquale”, “Anna Bolena” e altre opere: ha scritto davvero parecchi capolavori.

Il panorama dell’opera è molto ampio: dove colloca Donizetti rispetto a Verdi, Puccini, Rossini e altri maestri?

Tutti i compositori d’opera di quel periodo sono legati indissolubilmente l’uno all’altro da un filo. Donizetti è forse il più anziano di tutti i compositori, perché ha avuto una vita abbastanza longeva e una produzione molto ampia: ha conosciuto più compositori del suo tempo e ha sempre vissuto in mezzo a dei geni, da Rossini a Bellini che amava moltissimo. È fondamentale avere una visione complessiva di questi autori, perché insieme concorrono a dare vita al grande percorso compiuto dall’Opera italiana dell’Ottocento. Ancora oggi tutti esaltano questo genere teatrale e musicale: la pratica del canto lirico in Italia è patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco e viene seguita su scala mondiale da oltre due secoli senza interruzioni.

Sono autori e capolavori senza tempo: secondo lei che cosa li rende sempre attuali?

Le vicende narrate in queste opere: contengono tutti gli elementi tipici della nostra società, ossia amore, odio, pace, guerra e fratellanza. Si tratta di sentimenti forti che uniscono e dividono la società: sono sempre raccontati nei libretti d’opera in modo coerente con le sfide del tempo, ma rientrano nelle questioni della vita di tutti i giorni.

E nello specifico cosa comunica “L’esule di Roma” alla società di oggi?

Narra di questioni legate al potere, all’amore, all’amore tra padre e figlia, alle difficoltà che ci sono in questo amore e alle grandi situazioni di rottura che a volte vengono a crearsi nella vita degli esseri umani. Questi grandi patimenti, i dolori, gli amori e gli odi portano a galla la nostra società mostrando come dal tempo dell’antica Roma ad oggi si viva sempre con gli stessi sentimenti e gli stessi attori.

Per concludere, quali sono i suoi prossimi progetti per il futuro?

Ne ho parecchi. È un periodo molto intenso: nell’ultimo mese ho diretto tanti spettacoli in tutta Italia e “L’esule di Roma” si inserisce in questo momento. Anche nel prossimo futuro dirigerò tanti capolavori in teatri italiani ed esteri. Il prossimo titolo che vedo davanti a me è “La straniera” di Vincenzo Bellini al Teatro comunale di Bologna per poi proseguire in tante direzioni.

E ha un sogno nel cassetto?