Il dialetto bergamasco in scena ai British Short Film Awards con “L’Olandesa”

Girato nella Bassa Bergamasca, tra Ghisalba e Spirano, il cortometraggio è entrato nella cinquina dei finalisti nella categoria miglior film internazionale. La premiazione si è svolta a Londra, nella quinta edizione della manifestazione

Il dialetto bergamasco arriva fino a Londra e conquista una nomination ai British Short Film Awards. L’Olandesa, cortometraggio diretto dal regista Juri Ferri, che ha vissuto a Comun Nuovo e proviene da una famiglia originaria di Spirano, è entrato nella cinquina dei finalisti nella categoria Best International Short, dedicata al miglior cortometraggio internazionale. Girato tra Ghisalba e Spirano, il film era stato selezionato tra le 26 opere della longlist iniziale. La premiazione si è svolta domenica 8 novembre nella sala NFT1 del BFI Southbank di Londra. Il riconoscimento è andato a una produzione della Repubblica Ceca, ma la candidatura rappresenta comunque un risultato importante per il regista bergamasco.

“Essere arrivati nella cinquina dei finalisti – ha raccontato il regista – è stato un ottimo risultato. La longlist iniziale non è stata una sorpresa, ma entrare tra i cinque film nominati è stato inaspettato e particolarmente gratificante”.

Il cortometraggio, della durata di circa 17 minuti, è ambientato nel 1965 e racconta la storia di Katrien, una giovane donna olandese trasferitasi nella provincia bergamasca dopo il matrimonio con Sergio. La crisi della coppia nasce quando l’uomo, disoccupato, chiede aiuto al parroco per trovare un lavoro. Il sacerdote pone però una condizione: il figlio della coppia deve essere battezzato nella Chiesa cattolica. Una richiesta che si scontra con le convinzioni della donna e mette in discussione gli equilibri familiari.

Una vicenda “legata a un certo periodo e a un certo territorio, ma che va oltre questi confini – precisa Ferri – . Può essere compresa in tutto il mondo perché parla di identità e di relazioni”. Positivi, anche, i riscontri ricevuti sugli aspetti tecnici della produzione, dalla fotografia al montaggio, fino ai costumi.