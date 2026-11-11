Il ciclo fa male? No, soffrire ogni mese non è normale

“È normale, sono le mestruazioni”. Quante donne si sono sentite ripetere questa frase? Ma il fatto che un disturbo sia molto diffuso non significa che debba essere accettato come normale.

Il ciclo mestruale è un processo fisiologico, non una malattia. Quando provoca sofferenza intensa, limita la vita quotidiana e costringe a ricorrere continuamente agli antidolorifici, c’è qualcosa che merita attenzione.

Il dolore mestruale ha un nome preciso: dismenorrea e soprattutto ha dei meccanismi che possono essere compresi e sui quali è possibile intervenire.

Ma perché l’utero fa così male? Durante le mestruazioni l’utero si contrae per favorire l’espulsione dell’endometrio, il tessuto che riveste la sua cavità interna e che si rinnova a ogni ciclo. Le contrazioni sono fisiologiche. Il problema nasce quando diventano eccessivamente intense.

Tra le sostanze coinvolte ci sono le prostaglandine, mediatori chimici che aumentano le contrazioni uterine e influenzano la circolazione sanguigna locale. Quando la loro produzione è elevata, le contrazioni diventano più forti, i vasi sanguigni vengono compressi e l’ossigenazione dei tessuti diminuisce. È proprio questa riduzione temporanea dell’apporto di ossigeno, associata all’aumento della sensibilità al dolore, a contribuire ai crampi.

Il meccanismo ricorda, per certi aspetti, quello di un muscolo che si contrae con forza mentre riceve meno ossigeno di quanto ne richieda. Ecco perché il dolore non rimane necessariamente confinato al basso ventre. Può irradiarsi verso la zona lombare, l’inguine e le cosce, accompagnandosi a nausea, diarrea, mal di testa e sensazione di svenimento.

Ma non tutte le donne producono o percepiscono questi segnali nello stesso modo. E non tutte reagiscono allo stesso modo al dolore. Perché?

C’è una domanda che viene posta raramente a una donna che soffre di mestruazioni dolorose: come sta vivendo emotivamente il periodo che precede il ciclo? Non soltanto se è stressata, ma se prova irritazione, frustrazione, rabbia, tensione o la sensazione di dover continuamente trattenere ciò che sente.

Molte donne raccontano di diventare più irritabili nei giorni precedenti le mestruazioni; altre avvertono una tensione interna che cresce progressivamente, fino a trasformarsi in mal di testa, contratture, senso di oppressione o dolore addominale. Naturalmente questo non significa che la rabbia provochi automaticamente la dismenorrea, ma rivela senza dubbio che emozioni, aspettative e sistema nervoso partecipano al modo in cui il dolore viene vissuto.

Una ricerca pubblicata nel 2025 su BMC Women’s Health ha approfondito proprio il rapporto tra emozioni negative, aspettative e dismenorrea primaria, evidenziando l’importanza dei fattori emotivi e cognitivi nell’esperienza dolorosa (Thomann V. et al., 2025, “Exploring the Role of Negative Expectations and Emotions in Primary Dysmenorrhea: Insights from a Case-Control Study”, BMC Women’s Health, 25, 241.). Il dolore, quindi, non è soltanto un messaggio che parte dall’utero e arriva al cervello. È un’esperienza nella quale intervengono anche il sistema nervoso, la memoria delle sofferenze precedenti e lo stato emotivo.

Pensare con paura al ciclo successivo, dopo aver trascorso anni con mestruazioni molto dolorose, è una reazione comprensibile, ma l’aspettativa della sofferenza può diventare parte del problema, alimentando uno stato di allerta e tensione che rende ancora più difficile rilassarsi.

Non è immaginazione, ma fisiologia del dolore

In Medicina Cinese le mestruazioni rappresentano un’espressione della circolazione del Sangue e dell’equilibrio energetico dell’organismo. Il Fegato, in particolare, ha il compito di favorire il libero movimento del Qi, l’energia vitale, e di contribuire alla regolazione del Sangue. Quando questo movimento rallenta o si blocca, possono comparire tensione al seno, irritabilità, cefalea, gonfiore e dolori mestruali. E la rabbia e la frustrazione vengono tradizionalmente associate proprio al sistema del Fegato.

È interessante osservare quanto questa descrizione corrisponda all’esperienza di molte donne: nei giorni prima del ciclo avvertono nervosismo, tensione muscolare, pesantezza e una sensazione crescente di costrizione. Poi arrivano le mestruazioni e, talvolta, parte di quella tensione si scioglie.

La Medicina Cinese distingue inoltre diversi quadri di dismenorrea. Quando prevale la stagnazione del Qi e del Sangue, il dolore è spesso intenso, localizzato e accompagnato da coaguli. Nei quadri caratterizzati dal Freddo, invece, il calore tende a dare sollievo. Altre situazioni sono associate a una condizione di debolezza del Sangue e dell’energia, con dolori meno violenti ma accompagnati da stanchezza e spossatezza. Queste non sono distinzioni accademiche, è evidenza clinica che orienta la scelta, e l’efficacia, del trattamento di agopuntura, che viene quindi utilizzata per favorire sì la circolazione del Qi e del Sangue, armonizzare la funzionalità degli organi coinvolti e intervenire sulle condizioni fisiologiche che accompagnano il dolore, ma anche per agire a livello psichico ed emotivo sui punti che regolano ad esempio la rabbia, la frustrazione, la tristezza, la rimuginazione.

Nel 2025 il Journal of Pain Research ha pubblicato una revisione sistematica con meta-analisi dedicata alla stimolazione dei punti di agopuntura nella dismenorrea primaria. I ricercatori hanno analizzato 22 studi clinici randomizzati, per un totale di 1.955 partecipanti, riscontrando una riduzione del dolore associata ai trattamenti di stimolazione dei punti (Wang Y. et al., 2025, “Clinical Evidence of Acupoint Stimulation for Primary Dysmenorrhea: A Systematic Review and Updated Meta-Analysis”, Journal of Pain Research, 18, 4307–4336.).

Un aspetto particolarmente interessante è che l’agopuntura non viene utilizzata soltanto durante la crisi dolorosa, ma il trattamento viene impostato considerando anche le settimane che precedono le mestruazioni. L’obiettivo quindi è intervenire sul terreno funzionale che favorisce la comparsa del dolore, anziché aspettare ogni volta che il disturbo raggiunga la massima intensità. E questa prospettiva cambia il modo di affrontare il problema: il ciclo non è più un’emergenza che ritorna puntualmente, ma un processo sul quale lavorare con continuità e che nel giro di alcune (poche) sedute, porta a far sì che il dolore sia solo un lontano ricordo.

La borsa dell’acqua calda funziona davvero. E la scienza lo conferma

Ma se si vuole risolvere il problema in fase acuta in modo più casalingo, ecco che entra in ballo il calore. Una revisione sistematica con meta-analisi pubblicata nel gennaio 2026 su Frontiers in Medicine ha esaminato 57 studi clinici randomizzati, che coinvolgevano complessivamente 5.359 donne. I risultati indicano che la terapia con il calore riduce l’intensità del dolore mestruale rispetto all’assenza di trattamento. Alcuni confronti hanno inoltre rilevato un sollievo paragonabile a quello ottenuto con i farmaci antinfiammatori, pur con limiti nella qualità delle prove disponibili (Yuan D. et al., 2026, “Heat Therapy for Primary Dysmenorrhea: A Systematic Review and Meta-Analysis”, Frontiers in Medicine, 12, 1730505.).

Ma c’è anche un altro rimedio semplice, economico e facilmente utilizzabile, che merita di essere considerato con maggiore attenzione per ridurre la probabilità che il dolore ritorni con la stessa intensità il mese successivo: il movimento.

Quando arrivano i crampi, spesso l’ultima cosa che una donna desidera è muoversi. Eppure il movimento, soprattutto se praticato con regolarità durante il mese, rappresenta uno degli strumenti più interessanti nella gestione della dismenorrea. Uno studio con meta-analisi pubblicata nel 2024 su Sports Medicine – Open ha confrontato differenti programmi di esercizio fisico, evidenziando benefici nella riduzione dell’intensità del dolore mestruale (Tsai I.C. et al., 2024, “Comparative Effectiveness of Different Exercises for Reducing Pain Intensity in Primary Dysmenorrhea: A Systematic Review and Network Meta-analysis of Randomized Controlled Trials”, Sports Medicine – Open, 10, 63.).

Ma non significa dover affrontare allenamenti intensi nei giorni più difficili, bensì mantenere il corpo attivo, migliorare la mobilità del bacino, ridurre le tensioni muscolari e favorire una respirazione più libera.

Il Qi Gong terapeutico, ad esempio, si inserisce bene in questa prospettiva. I movimenti lenti e circolari del bacino, associati a una respirazione diaframmatica naturale, aiutano a sciogliere le tensioni della regione pelvica, lombare e addominale. Un esercizio semplice consiste nel mantenere le ginocchia leggermente flesse, rilassare le spalle e disegnare lentamente piccoli cerchi con il bacino, prima in una direzione e poi nell’altra, senza forzare. Il respiro rimane naturale, mentre l’attenzione viene portata al basso ventre. E bastano pochi minuti al giorno per cominciare a recuperare una maggiore libertà di movimento.

Anche ciò che viene portato in tavola merita attenzione. Una nutrizione ricca di verdure, frutta, legumi ben tollerati, cereali di qualità e fonti adeguate di acidi grassi essenziali contribuisce al benessere metabolico e al normale funzionamento dei processi fisiologici. Nel periodo premestruale a maggior ragione è utile osservare anche la risposta individuale a pasti particolarmente abbondanti, alcol e caffè. Nella dietetica cinese, ad esempio, quando prevale un quadro di Freddo, vengono privilegiate preparazioni calde, zuppe e alimenti cotti, evitando l’abitudine di consumare continuamente bevande ghiacciate e pasti freddi, ma anche insalata, yogurt e latte.

Anche qui non esiste una ricetta valida per tutte. Una donna che presenta dolore intenso, coaguli e sensazione di calore richiede una valutazione differente rispetto a una donna pallida, stanca, infreddolita e debilitata durante il ciclo. Ecco perché la scelta alimentare va costruita considerando l’insieme dei sintomi.

Il dolore non deve diventare un’abitudine

C’è infine una distinzione fondamentale: non tutti i dolori mestruali sono dismenorrea primaria. Quando il dolore è particolarmente intenso, peggiora progressivamente, compare anche al di fuori delle mestruazioni oppure si accompagna a sanguinamenti molto abbondanti, è importante escludere condizioni come endometriosi e adenomiosi. Ma soprattutto, non bisogna lasciare che una ragazza cresca pensando che soffrire ogni mese faccia semplicemente parte dell’essere donna.

Il ciclo mestruale racconta molto dell’equilibrio dell’organismo. La sua regolarità, la quantità del flusso, la presenza di coaguli, l’intensità dei dolori e le modificazioni emotive che lo accompagnano sono informazioni preziose.

La Medicina Integrata e la Medicina Cinese offrono strumenti per osservare questi segnali nel loro insieme, considerando non soltanto l’utero, ma anche la circolazione, il sistema nervoso, la tensione muscolare, l’alimentazione e lo stato emotivo.

Perché una donna non dovrebbe organizzare la propria vita intorno alla paura delle mestruazioni, e vivere il ciclo come il prezzo inevitabile da pagare.

Quando il corpo manifesta ogni mese lo stesso disagio, la risposta non dovrebbe essere soltanto aspettare che passi, ma comprendere perché accade. La soluzione c’è.