Gigi D’Alessio arriva alla ChorusLife Arena per il suo tour

Gigi D’Alessio arriva a Bergamo. Il cantautore napoletano si esibirà in concerto mercoledì 25 novembre alle 21 alla ChorusLife Arena per il suo tour “Gigi PalaSport”.

Ha debuttato a marzo al Palazzo dello Sport di Roma “Gigi Palasport”, la nuova tournée di Gigi D’Alessio nei palazzetti: un viaggio musicale che porta l’artista dentro l’abbraccio del suo pubblico, dove migliaia di voci si intrecciano per cantare insieme canzoni entrate nel cuore di tutti. Sul palco oltre trent’anni di vita in musica, dai successi che hanno accompagnato emozioni e ricordi fino ai brani del nuovo album “Nuje” (GGD Edizioni Srl / Columbia Records / Sony Music).

Il calendario ha già ha già collezionato il tutto esaurito e raddoppi in numerose città, confermando anche il 2026 come un anno straordinario per Gigi D’Alessio. Ed ora, a grande richiesta, alle date primaverili si aggiungono anche i primi appuntamenti indoor per l’autunno, che attraverseranno l’Italia da nord a sud.

“Gigi Palasport” segue l’incredibile successo del tour estivo che nel 2025 ha fatto registrare sold out ovunque, con il doppio tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, la prima volta al Circo Massimo di Roma e la chiusura con sette serate indimenticabili a Piazza del Plebiscito.

Non solo live: Gigi ha conquistato anche il pubblico televisivo con il programma di prima serata su Canale 5 “Gigi e Vanessa Insieme”, accanto a Vanessa Incontrada, e ha debuttato ai vertici delle classifiche con il suo ultimo album.

“Gigi Palasport” è prodotto da GGD e Friends & Partners; RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.