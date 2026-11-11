Due biblioteche bergamasche in testa alla classifica della Lombardia: la Tiraboschi e la estiva del minuscolo borgo di Tagliata

Ogni giorno le biblioteche lombarde sono visitate da decine di migliaia di persone, ma a differenza di quanto accade con ristoranti e hotel, pochi si prendono la briga di recensirle, nonostante il più delle volte siano soddisfatti dal servizio erogato. È quanto emerge dalla prima edizione dello studio dell’Osservatorio sulle Biblioteche Lombarde, da cui discende la seguente classifica. Al comando c’è la Biblioteca Sormani, storica istituzione milanese, con 493 recensioni su Google Maps. In seconda e terza posizione troviamo invece due realtà bergamasche decisamente agli antipodi per tradizione, personale impiegato, spazi per il pubblico e numero di libri a disposizione.

Terza è la benemerita Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi sita in via San Bernardino con 329 recensioni. La precede con 338 recensioni la sorprendente Biblioteca Estiva del borgo di Tagliata, nata solamente nel 2024 per iniziativa del giornalista Giovanni Cortinovis ed espressione di un borgo nel Comune di Costa Serina (Val Serina) che per buona parte dell’anno è abitato da due sole persone.

Aperta, come suggerisce il nome, solamente da inizio giugno a metà settembre – anche se sette giorni su sette – è meta di un numero crescente di persone, come testimoniano i circa 5.600 libri che nel 2026 ha concesso in prestito ad appassionati di tutte le età, di cui ben 3.500 martedì 11 agosto in occasione della seconda edizione di Una Strada di Libri, la performance artistica lunga 75 metri a cui hanno assistito 900 persone. Dal quarto al nono posto ci sono 5 biblioteche della provincia di Milano: medaglia di legno per la Biblioteca Nazionale Braidense di Brera con 315 recensioni, due in più della Biblioteca di Rozzano Cascina Grande. Supera quota 300 pure la Biblioteca Campus Leonardo del PoliMI. Appena sotto con 297 recensioni la Biblioteca Lambrate.

Ottavo posto con 249 recensioni per la Biblioteca Centro Civico Agorà Arese e nono per la Tilane biblioteca e centro culturale di Paderno Dugnano con 235 recensioni. Chiude la Top 10 la Biblioteca Comunale di Concesio, nel bresciano, con 217 recensioni.

Classifica delle biblioteche più recensite della Regione Lombardia

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Se invece classifichiamo le biblioteche lombarde per la media voto ottenuta nelle recensioni su Google Maps, prendendo in considerazione solo quelle che hanno conseguito almeno 170 valutazioni la classifica muta, portando alla ribalta delle piccole realtà. Davanti a tutti con una media di 4,9 stelle su 5 ci sono la Biblioteca Estiva del borgo di Tagliata e la Biblioteca Comunale di Concesio, in provincia di Brescia. In casi come questo, di pari merito, la posizione migliore è stata attribuita alla biblioteca che ha ottenuto il maggior numero di recensioni, pertanto al comando c’è la singolare realtà bergamasca.

L’apprezzamento di cui gode la Biblioteca Estiva del borgo di Tagliata discende dalla posizione e dalla sua natura: tutti i libri sono frutto di donazioni di privati, alcuni dei quali hanno affrontato viaggi di un’ora in auto per consegnare i volumi, avendone riconosciuto l’unicità del progetto che ad oggi non ha ricevuto alcun contributo pubblico.

Sull’ultimo gradino del podio, con una media voto di 4,7, c’è la Biblioteca di Rozzano Cascina Grande che precede, a parità di giudizio, la Queriniana, solo per il maggior numero di recensioni. In quinta posizione c’è la prima realtà della provincia di Monza e della Brianza, la Civica di Vimercate con 4,6 stelle. Alle sue spalle, anch’essa con 4,6 punti, la biblioteca di Affori che sconta le sole 179 recensioni. Settimo posto per la Tilane biblioteca e centro culturale con 4,5 stelle, le stesse della Civica di Lissone e della Biblioteca Chiesa Rossa di Milano che però pagano un più basso numero di valutazioni. Nella Top 10 c’è pure la Biblioteca Lambrate con 4,4 punti.

Classifica delle biblioteche più apprezzate della Regione Lombardia

voto medio biblioteca n° recensioni provincia

Dal confronto tra le due classificazioni emerge che 3 delle 4 biblioteche più votate scontano una maggiore severità di giudizio dei propri utenti rispetto alle altre. Tali giudizi negativi impediscono loro di figurare non solo nella Top 10 ma addirittura nella Top 15 delle biblioteche lombarde più gradite. L’unica eccezione è rappresentata dalla Biblioteca Estiva del borgo di Tagliata, salita agli onori della cronaca negli ultimi 15 mesi grazie ad una serie di iniziative collaterali, dal Premio Letterario al provocatorio gioco Il lancio del libro, passando per il quiz Ok il libro è giusto e Una Strada di Libri, tutte dimostratesi utili a loro modo per la promozione della lettura.

Se la bergamasca occupa 2 delle prime 3 posizioni nella classifica assoluta lombarda, con le citate Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi di Bergamo e Biblioteca Estiva del borgo di Tagliata (Costa Serina) tuttavia tutte le altre bergamasche sono molto lontane dalle posizioni di vertice.