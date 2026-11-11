Città Alta, nuovo bagno pubblico autopulente sulle Mura: attivo dal 13 novembre

Bergamo. Da venerdì prossimo 13 novembre sarà attivato il nuovo bagno autopulente di viale delle Mura, in Città Alta, in prossimità del Baluardo di San Michele, lungo il percorso che da Porta Sant’Agostino conduce a Porta San Giacomo. L’intervento ha previsto la rimozione della precedente struttura, installata circa quindici anni fa, e la sua sostituzione con un nuovo bagno autopulente, dotato di caratteristiche più moderne e progettato nel rispetto delle normative per l’accessibilità delle persone con disabilità. La nuova struttura risponde all’esigenza di migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi igienici pubblici in uno dei luoghi più frequentati della città, sia dai cittadini sia dai numerosi visitatori che percorrono quotidianamente le Mura veneziane.

Particolare attenzione è stata dedicata all’inserimento del manufatto nel contesto storico e paesaggistico. L’intervento ricade infatti nell’area delle Mura veneziane, dal 2017 Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ed è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con specifiche indicazioni sulle caratteristiche estetiche e sulle finiture esterne della struttura. I lavori hanno compreso, oltre alla rimozione del vecchio bagno, la predisposizione e l’adeguamento degli impianti, la realizzazione della nuova base di appoggio, l’installazione del manufatto e i relativi allacciamenti e collaudi. Il progetto ha previsto inoltre la sistemazione dell’area di parcheggio adiacente, con la realizzazione di un posto auto riservato alle persone con disabilità. Il progetto e la direzione dei lavori sono stati curati dal Servizio Edifici e Monumenti del Comune di Bergamo, mentre l’esecuzione è stata affidata all’Impresa Manenti Battista. L’importo complessivo dei lavori è di circa 111 mila euro.