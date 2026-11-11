Amici della Pediatria, donato al Papa Giovanni XXIII un nuovo macchinario per la ricerca

Bergamo. Il laboratorio di ricerca dell’ospedale Papa Giovanni XXIII si arricchisce di un nuovo strumento di analisi ad altissima precisione, un macchinario del valore di 600 mila euro che integra uno spettrometro di massa con la cromatografia liquida. La donazione è stata sostenuta da Amici della Pediatria insieme ad altri benefattori, tra cui Atalanta, ed è stata presentata nella mattinata di mercoledì 11 novembre nella sala consiliare.

Il direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Francesco Locati, ha voluto sottolineare il sostegno “che dura da anni ed è concentrato sull’area pediatrica” da parte dell’associazione. Lo strumento sarà a disposizione della Pediatria diretta da Lorenzo D’Antiga per il metabolismo epatico, degli acidi biliari e delle alterazioni associate alle malattie del fegato e del metabolismo, ma anche per fornire all’ospedale uno strumento in grado di eseguire routinariamente delle analisi di laboratorio sofisticate che in precedenza non erano disponibili. Queste analisi potranno fornire informazioni preziose per migliorare l’inquadramento diagnostico e per condurre progetti di ricerca per contribuire alla definizione di percorsi terapeutici innovativi e sempre più mirati per bambini e ragazzi.

“La nostra struttura ha una storia di ricerca importante che continuiamo a tenere viva – afferma D’Antiga – Il nostro è un centro di riferimento italiano e internazionale per l’ambito pediatrico, con tanti pazienti che non hanno risposta di cura. Per questo motivo dobbiamo sviluppare nuove terapie e ricerche: l’associazione Amici della Pediatria è il nostro partner più importante per come sostiene questa prospettiva di ricerca. L’acquisto di questo strumento ci permette indagini molto sofisticate e internalizzare ricerche che fino ad oggi abbiamo sostenuto solo esternamente. Il nostro auspicio è di raccontare questo strumento attraverso le ricerche che svilupperemo”.

Amici della Pediatria è attiva dal 1990 e ha la missione di migliorare l’assistenza e la qualità della vita dei bambini ricoverati oltre ad offrire un supporto concreto e una presenza vicina alle loro famiglie con diversi progetti e servizi. “Dal 2021 ci siamo concentrati sulla ricerca grazie alla collaborazione con il dottor D’Antiga”, sottolinea la presidente Milena Lazzaroni. “Siamo grati di questa collaborazione, che ha trovato espressione anche nel nuovo parco giochi alla base della Torre 2 e anche della nuova sala d’attesa “Wait and Play”, “attendi e gioca”, che presto verrà svelata e aperta al pubblico.

Il nuovo strumento è stato installato nei locali del Laboratorio di Patologia clinica: la strumentazione per la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS) potrà essere impiegata anche in altri ambiti medici. Presenti alla consegna, insieme al Direttore sanitario Alessandro Amorosi, che ha portato il suo ringraziamento ai benefattori, il nuovo Direttore del Laboratorio Matteo Vidali, che ha ricevuto il macchinario insieme a Roberto Marozzi, Cristina Freddi e Margherita Biondi: “Questa è una strumentazione ad elevato potere innovativo che combina due tecnologie: spettrometria e cromatografia. Distinguono molecole molto simili tra di loro che con altri mezzi non potremmo fare e le misurano anche se sono a bassissima concentrazione. La combinazione di caratteristiche è fondamentale per la ricerca. Cerchiamo di garantire che il potenziale di laboratorio si tramuti in risultati affidabili grazie al nostro staff e ai tecnici”.

Tra i sostenitori dell’iniziativa benefica figura anche l’Atalanta Bergamasca Calcio, attraverso il contributo derivante dal Christmas Match 2025, sedicesima edizione di un appuntamento fortemente voluto dal presidente Antonio Percassi. Durante Atalanta-Cagliari, l’ultima gara disputata dai nerazzurri alla New Balance Arena prima dello scorso Natale, i giocatori hanno indossato maglie con un design speciale che sono poi state messe all’asta portando ad un ricavato di 47.500 euro donati ad Amici della Pediatria. Il direttore generale dell’area istituzionale, Umberto Marino – accompagnato dallo staff dell’area comunicazioneda una delegazione dirigenziale e di giocatori della Primavera nerazzurra – ha tenuto a ringraziare i “tifosi che seguono queste iniziative e ci sono molto vicini”, sottolineando come “anche noi come società saremo sempre più vicini ad Amici Pediatria. Ho un rapporto stretto con questa struttura personalmente e non posso che ringraziarla per tutto il lavoro che viene fatto”.