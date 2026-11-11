Alvini, l’allenatore rivelazione della Serie A: il passato all’AlbinoLeffe e il legame con Bergamo

U.C. AlbinoLeffe

Toscano di 56 anni, ha trascorso due anni e mezzo nel club seriano tra il 2016 e il 2018. Dopo la partita con l’Atalanta pareggiata 4-4 ha sottolineato di “voler bene alla città”, rampa di lancio per una carriera che lo vede ora a ridosso della zona Europa con i ciociari neopromossi

Favola, sorpresa, rivelazione. Le definizioni ormai si sprecano per provare a raccontare ciò che il Frosinone ha saputo trasformare in un’entusiasmante realtà. La formazione ciociara, neopromossa in Serie A, occupa attualmente il sesto posto in classifica dopo undici giornate di campionato. Un qualcosa di semplicemente impronosticabile ai blocchi di partenza del torneo.

Basti pensare che se il campionato terminasse oggi, i gialloblù sarebbero qualificati per la prossima edizione della Conference League. Un sogno ad occhi aperti dunque per una città e per un club che seppur mantenendo i piedi ben saldi a terra non possono che godersi quello che a tutti gli effetti rappresenta il punto più alto nella storia della società.

A inscenare il ruolo di guida e di timoniere di un gruppo che vuole continuare a crescere e soprattutto a stupire c’è chi Bergamo la conosce molto bene avendo avuto la possibilità di viverci uno dei capitoli più importanti e significativi della sua vita, professionale e non solo. Ogni riferimento nei confronti di Massimiliano Alvini è in questo caso puramente voluto.

Il tecnico toscano, all’alba dei 56 anni, sta vivendo la sua seconda avventura sul palcoscenico della massima serie dopo la breve e complicata parentesi alla guida del Cremonese consumatasi tra l’estate del 2022 e l’inizio del 2023. Quello di Alvini, però, è stato un percorso molto lungo, scandito dalla proverbiale gavetta. L’attuale allenatore dei ciociari – al culmine di una lunga trafila tra i dilettanti – ha guidato per sette anni il Tuttocuoio scrivendo la storia del club pisano, portato dalla Promozione alla Serie C. Poi la Pistoiese e infine, nell’estate 2016, una chiamata da Bergamo: quella dell’AlbinoLeffe. Il tutto in un momento non propriamente facile, per entrambi.

L’allenatore nativo di Fucecchio era infatti reduce da un esonero alla Pistoiese, mentre i seriani, per il secondo anno di fila venivano ripescati in Serie C: “Per lui era la prima esperienza fuori dal suo territorio d’origine, mentre noi aprivamo un nuovo corso con il direttore Giacchetta dopo due retrocessioni e altrettanti ripescaggi”, spiega Simone Farina, direttore e segretario generale del club e già presente nei quadri societari all’epoca dei fatti.

L’impatto di Alvini fu semplicemente istantaneo: “A causa delle questioni legate al ripescaggio, partimmo fortemente in ritardo rispetto ai programmi ma l’alchimia che venne a crearsi tra mister, squadra e società fu pressoché immediata”, prosegue Farina. “Ho trovato una persona estremamente preparata, professionale e con una passione per il suo lavoro davvero contagiosa”. Valori che si traducono sul campo. L’AlbinoLeffe chiude quella stagione al nono posto che vale il pass playoff e al primo turno firma una grande impresa: “Ricordo quando abbiamo eliminato il Padova vincendo 3-1 all’Euganeo, con tutta la squadra sotto il settore ospiti per esultare insieme ai tanti tifosi arrivati da Bergamo per sostenerci. Uno dei ricordi più belli che conservo di quegli anni insieme”.

Il sogno si infrange al turno seguente contro la Lucchese, mentre l’anno successivo l’asticella si alza ancora di più: i seriani chiudono la regular season con un meraviglioso quinto posto che conduce ai playoff per la seconda annata consecutiva. Decisamente più complicata, invece, si rivela la terza stagione con l’AlbinoLeffe che parte male e a novembre, con una sola vittoria all’attivo, arriva l’esonero che fa calare il sipario.

Da quel momento, però, Alvini non si ferma più. A seguire arriva la promozione dalla C alla B alla guida della Reggiana, poi Perugia, Cremonese, Spezia, Cosenza e infine il Frosinone, prima trascinato in Serie A e poi a navigare nelle zone nobili della classifica. Il tutto con un posto speciale nel cuore sempre riservato al ‘suo’ AlbinoLeffe.

Il capitolo sportivo in bluceleste si è chiuso, ma il legame non si è ma spezzato, come ribadito da Farina: “Conservo un ricordo molto nitido e forte del mister, così come lui ha sempre un occhio di riguardo per la nostra società. Lo testimonia il fatto che a dieci anni di distanza il nostro rapporto non si è mai interrotto, con me ma anche con tante altre persone che lavorano nell’AlbinoLeffe”.

Sulla scalata del tecnico toscano il dirigente seriano non ha dubbi: “I suoi risultati sono la somma dell’uomo e dell’allenatore. Questo è il suo vero punto di forza. Un tratto riconoscibile. La soddisfazione più grande risiede nell’assistere a tutto il percorso che ha fatto per arrivare dove è ora. Si è meritato ogni traguardo raggiunto, categoria per categoria, riuscendo sempre a creare un legame speciale tra staff, spogliatoio e società. Lui poi ci mette sempre qualcosa in più: mastica calcio, si aggiorna ed è sempre al passo con i tempi. A Frosinone ha trovato una realtà costruita su misura per lui e infatti sta facendo un lavoro incredibile”.

Non più tardi di un paio di settimane fa (25 ottobre) la formazione ciociara è stata protagonista di un pirotecnico match alla New Balance Arena contro l’Atalanta, terminato 4-4. E nel post gara è stato lo stesso Alvini a spendere parole al miele nei confronti di Bergamo, città dove ha vissuto una tappa importante del suo percorso sportivo ma che lo ha anche coccolato e accudito durante un periodo non propriamente facile a livello personale.