Allarme bomba in diverse scuole bergamasche: a Bergamo studenti evacuati al Natta e al Belotti, a Treviglio allo Zenale

Mail minatorie inviate a istituti scolastici di tutta Italia: coinvolti anche il Vittorio Emanuele e la De Amicis a Treviglio, insieme alla materna di Morengo e la primaria di Bariano

Bergamo. Allarme bomba nella mattinata di mercoledì 11 novembre all’Istituto Natta di Bergamo, in via Europa. L’allarme è scattato poco dopo le 10: sul posto sono stati immediatamente inviati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno chiuso la strada e fatto evacuare studenti e personale scolastico dall’edificio in attesa che vengano svolte le necessarie verifiche sull’effettiva presenza o meno di un ordigno esplosivo all’interno. All’interno dell’istituto scolastico sono entrati anche i cinofili.

“Una bidella ci ha detto di evacuare subito. È entrata in classe urlando” dice una studentessa. L’allarme secondo le prime informazioni sarebbe scattato solo in una parte della palazzina della scuola, ma per precauzione tutti i presenti sono stati fatti uscire.

Una parte degli studenti poco prima delle 11 ha iniziato a rientrare nelle rispettive classi, spostandosi dal parcheggio esterno all’interno dei cancelli.

Alle 10.30 la medesima situazione si è presentata allo Zenale e Butinone di Treviglio: anche qui gli studenti sono stati fatti evacuare dalle classi, mentre nell’istituto entravano carabinieri e vigili del fuoco. Sempre a Treviglio, allarme bomba anche al Weil, all’Oberdan e alla De Amicis.

Secondo le primissime informazioni l’annuncio della presenza di una bomba sarebbe arrivato in tutti i casi via mail e ci sarebbero anche altri istituti coinvolti: Lussana, Belotti e Vittorio Emanuele in città, la materna di Morengo e la primaria di Bariano, il Majorana di Seriate, l’ISISS Valle Seriana.

Gli studenti evacuati a Treviglio

Le mail minatorie sarebbero state inviate a tappeto in tutta Italia e porterebbero la firma di “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”, lo stesso autore dei messaggi inviati nei giorni scorsi alle emittenti televisive europee e anche alle compagnie aeree: all’interno un testo delirante, che annunciava la presenza di un “potente ordigno esplosivo con innesco a distanza” lasciato all’interno di un sacchetto di plastica.

“Siamo venuti per annientarvi – si legge nella mail – Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.