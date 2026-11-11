“Alahor in Granata”, la prima assoluta in tempi moderni al Donizetti Opera a 200 anni dal debutto

Alahor in Granata - Mira Alkhovic nel ruolo di Zobeida ph Gianfranco Rota Fondazione Teatro Donizetti

Un’opera che attende da due secoli di essere ascoltata nella sua versione originale: è Alahor in Granata, titolo del progetto #donizetti200 con cui il festival presenta un’opera a 200 anni dal debutto, la nuova produzione del Donizetti Opera 2026 che va in scena sabato 14 novembre alle 20 al Teatro Sociale di Bergamo, in Città Alta.

Composto da Gaetano Donizetti durante il suo soggiorno siciliano e rappresentato per la prima volta al Teatro Carolino di Palermo il 7 gennaio 1826, il melodramma in due atti su libretto di un autore rimasto ignoto, che si firmò con le sole iniziali M. A., viene presentato nella nuova edizione critica curata da Edoardo Cavalli per la Fondazione Teatro Donizetti. Il pubblico Under 30 potrà assistere allo spettacolo in anteprima mercoledì 11 novembre alle ore 17.00: introdurrà l’Anteprima un breve dialogo tra il regista Benedetto Sicca Papa e il volontario di Emergency Andrea Mazzilli sui temi dell’opera. Al debutto seguiranno le repliche di domenica 22 novembre alle ore 15.30 e di venerdì 27 novembre alle ore 20.00.

A guidare l’Orchestra Gli Originali, che suona su strumenti d’epoca, e il Coro dell’Accademia Teatro alla Scala, preparato da Salvo Sgrò, è Chiara Cattani, direttrice musicale dell’Accademia Montis Regalis, formatasi nel repertorio antico come cembalista continuista e specialista della prassi esecutiva storicamente informata. Il nuovo allestimento della Fondazione Teatro Donizetti è affidato a Benedetto Sicca Papa, al suo primo titolo donizettiano, che firma la regia con le scene di Luigi Ferrigno, i costumi di Marco Piemontese, le luci di Marco Giusti e le coreografie di Leonardo Castellani. Nel ruolo del titolo il baritono Roberto de Candia, Zobeida, sorella di Alahor, è il soprano Mira Alkhovik – al debutto in Italia –, mentre il re Muley-Hassem, parte scritta per contralto en travesti, è affidato a Laura Verrecchia. Completano la compagnia Dave Monaco (Alamar), Enrico Basso (Ismaele) e Cristina De Carolis (Sulima).

L’opera nasce in un momento tutt’altro che semplice per il compositore bergamasco. Nell’aprile del 1825 Donizetti era sbarcato a Palermo per assumere, per un anno, l’incarico di «maestro di cappella, direttore della musica e compositore delle opere nuove» al Teatro Carolino: un impegno gravoso e poco remunerato, che tra la cattiva gestione dell’impresa e le indisposizioni della compagnia di canto costrinse a rinviare più volte il debutto di Alahor, previsto per l’autunno e approdato in scena soltanto all’inizio del nuovo anno. L’accoglienza palermitana fu favorevole e nel luglio successivo il titolo raggiunse anche il Teatro di San Carlo di Napoli, con un cast in cui spiccava Luigi Lablache. Una ripresa al Carolino nel 1830, profondamente rimaneggiata in assenza dell’autore, chiuse la breve vita teatrale dell’opera, destinata poi a un lungo oblio.

Proprio quella versione alterata era stata alla base della riscoperta di fine anni Novanta, tra Siviglia e Palermo, realizzata a partire da una copia manoscritta conservata a Boston, quando l’autografo era ancora considerato disperso. Il ritrovamento della partitura originale nella Biblioteca del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, avvenuto nel 2023 grazie alle ricerche di Edoardo Cavalli, ha permesso di eliminare le interpolazioni successive e di ricostruire l’opera nella forma in cui venne ascoltata la sera della prima. Per il Donizetti Opera si tratta dunque, a tutti gli effetti, di una prima assoluta in tempi moderni.

“Mi precipitai a vedere di persona la partitura: la prima pagina della Sinfonia mi rivelò la grafia donizettiana tipica dei primi anni Venti dell’Ottocento, che avevo imparato a conoscere lavorando alle edizioni di Alfredo e Zoraida – racconta Edoardo Cavalli – Chi conoscesse l’edizione di Alahor in Granata messa in scena a Siviglia e a Palermo fra il 1998 e il 1999 – per essere stato così fortunato da vederla dal vivo, o perché ha ascoltato la registrazione – dapprima resterà forse un po’ deluso, perché in questa nuova edizione non troverà proprio alcuni dei brani ormai considerati distintivi, come l’aria di sortita di Alamar: ne troverà però altri finora sconosciuti, primo fra tutti il duetto Zobeida-Hassem, e potrà ascoltare alcune scene originali che erano state fisicamente obliterate da per fare spazio alle interpolazioni. Il confronto non deluderà, permettendo forse più di altre volte di apprezzare gli esiti della ricerca e del lavoro critico alla base dell’edizione. Quando si tratta di una partitura a lungo dimenticata il recupero non è mera operazione archeologica, ma, debitamente sostenuto e promosso, permette all’opera del passato di vivere di nuovo e di creare un legame diretto col presente, tanto più entusiasmante perché non mediato da secoli di esecuzioni, travisamenti, adattamenti, tradimenti”.

La vicenda si svolge a Granata al tempo della dominazione araba in Andalusia: la città è sotto l’assedio dalle armi della regina Isabella e lacerata al suo interno dalla rivalità tra due fazioni, gli Zegri e gli Abenceraghi. Il re zegro Muley-Hassem cerca la pace con i nemici e ama, riamato, l’abenceraga Zobeida. Contro di lui congiurano Alamar, dignitario zegro offeso per il rifiuto della mano di sua figlia, e Alahor, fratello di Zobeida, rientrato in incognito da un lungo esilio per vendicare l’uccisione del padre. Sarà la magnanimità del sovrano a spezzare la spirale della vendetta, in un apologo sulla forza del perdono e della mediazione. Tra le curiosità della partitura vi è il motivo di marcia legato alle apparizioni di re Hassem, che Donizetti avrebbe riutilizzato nel 1832 per l’ingresso di Belcore nell’Elisir d’amore.

“L’opera ha degli ottimi punti di forza perché l’architettura è estremamente solida, ma al tempo stesso rivela una limpidezza e uno scorrere dell’inventiva melodica molto estroversi – spiega la direttrice Chiara Cattani –. Trovo che la musica nel complesso sia bellissima ma anche che la costruzione sia realizzata con una salda conoscenza della forma: prendiamo la volontà di Donizetti di far sfociare in più punti i recitativi nei numeri chiusi e, viceversa, poi di ritornare nuovamente nel recitativo senza soluzione di continuità, un filo drammaturgico-musicale ininterrotto che fa sì che non ci sia quasi mai una vera cesura che conduca all’applauso. Mi sembra giusto tentare di avvicinarsi nel modo più rispettoso alle consuetudini dell’epoca, anche al di là del diapason che noi abbiamo fissato con il la a 430 Hertz. Durante la produzione può sempre accadere di realizzare qualche minimo aggiustamento che possa dare maggiore agio alla voce e anche far brillare la qualità della partitura, perché il fine ultimo è che il pubblico si incuriosisca e apprezzi un’opera che non conosce, e che magari possa desiderare di ascoltare di nuovo”.

Per il regista Benedetto Sicca Papa il nucleo del racconto è il legame con la memoria familiare. “Oltre alla coppia dei due fratelli c’è un’altra coppia su cui mi sono focalizzato, che è la coppia padre-figlio – racconta il regista –. Già dalla prima aria, Alahor evoca proprio l’ombra del padre, con una variazione sul tema musicale che poi accompagnerà i pensieri e il canto del baritono per tutta l’opera, cioè ogni qualvolta Alahor si trova a dover fare i conti con il peso di quella memoria. I due bambini sono stati testimoni della morte violenta dei loro familiari, trucidati davanti ai loro occhi. Da un lato, quindi, c’è un ragazzo che cresce lontano, senza famiglia, continuando a coltivare un’idea di vendetta e di odio che ormai ha poco a che fare con la realtà presente, ma solo con la memoria di quell’evento traumatico e con la perdita della famiglia. Nel caso di Zobeida, invece, in un modo o nell’altro la vita è andata avanti, la sua condizione si è evoluta completamente. Sono piuttosto restio a riportare la drammaturgia alla cronaca: in merito all’ambientazione moresca, sicuramente i costumi rievocano quel clima in modo piuttosto libero, quasi poetico, però i riferimenti ci sono sia nelle forme che nei materiali”.

Per il programma completo e ulteriori informazioni: donizettiopera.org

Partner istituzionali Ministero della Cultura e Regione Lombardia. Main Partner Allianz, con il sostegno di SIAD e Fondazione Cariplo; sponsor Curnis – Rolex. Partner tecnici ATB, Claypaky e Con.All. di Conte Giuseppe, Communication partner NT Next – Evolving Communication; Media partner Sky Classica con la piattaforma digitale PiùClassica ed Eppen. In collaborazione con Politecnico delle Arti di Bergamo “G. Donizetti – G. Carrara”, Fondazione MIA, Opera Europa, Associazione Fedora e Rotary Club Bergamo Terra di San Marco.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che sostengono l’attività della Fondazione Teatro Donizetti tramite Art Bonus: Intesa Sanpaolo, A2A, ATB Mobilità, Camera di Commercio di Bergamo, Sacbo, Uniacque e agli Ambasciatori di Donizetti:

IL MAESTRO Siad

LE PIETRE MILIARI Alfaparf Group • Calfin • Curnis Gioielli 3C • Dalmine • Legami • Nuova Demi • Stucchi

LE RARITÀ Allegrini • Arva • Beltrami Linen • Bodega G. & C. • Brembomatic Pedrali • Carba • Caseificio Defendi Luigi • Catellani & Smith • CRES LT • CX Centax • Diachem • Dufrital • Fecs • Flow-Meter • Fra.Mar • Fratelli Pellegrini • Gemels • Impresa Edile Stradale Artifoni • Intertrasport • Iterchimica • LVF Valve Solutions • Magnetti Building • Milestone • Montello • OMB Valves • Pedrali • Persico • Qintesi • Revi4 • Zanetti

Hanno inoltre donato Confindustria Bergamo e ICB Industria Cartotecnica Bergamasca.

Biglietti, Carnet e Abbonamenti

I biglietti delle opere in cartellone sono disponibili online e in Biglietteria del Teatro Donizetti e del Teatro Sociale:

– L’esule di Roma e Le convenienze ed inconvenienze teatrali: da 120 euro a 20 euro

– Alahor in Granata: da 105 euro a 40 euro

– Opera Family: da 12 euro a 5 euro

Sono disponibili anche i Carnet weekend e i Carnet sabato con sconto del 25% sul prezzo intero del singolo biglietto, acquistabili alla biglietteria del Teatro Donizetti e prenotabili online sul sito donizettiopera.org.

Gli abbonamenti del Donizetti Opera 2026 comprendono le tre nuove produzioni del festival e due spettacoli del circuito OperaLombardia: Turandot di Giacomo Puccini e Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, in programma a gennaio 2027 al Teatro Donizetti, per un totale di cinque titoli in abbonamento. I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili anche con Carta del docente, Carta della cultura giovani e Carta del merito.

I turni si confermano per le recite del venerdì sera alle ore 20.00 (Turno A) e della domenica pomeriggio alle ore 15.30 (Turno C). I prezzi degli abbonamenti vanno da 130,00 euro (Galleria C) a 340,00 euro (Platea / Palco A).

Grazie al sostegno di ATB, presentando l’abbonamento o il biglietto degli spettacoli al Teatro Sociale si avrà accesso gratuito ai mezzi pubblici urbani ATB (funicolare compresa) da e per Città Alta nei giorni di spettacolo. È disponibile inoltre una navetta in partenza da via Camozzi al costo di 1,00 euro, acquistabile in biglietteria.

Per il programma e ulteriori informazioni: donizettiopera.org