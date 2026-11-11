A Daste le sfide di danza urbana diventano una festa per tutti

Due ballerini, la musica, il pubblico attorno. Uno entra in pista e improvvisa, l’altro risponde con i propri passi. Gli amici incitano, gli spettatori si avvicinano e la sfida diventa un momento che coinvolge tutta la sala. È da qui che comincia PUMP, l’appuntamento curato da ICKS – Dress to Impress, che sabato 14 novembre torna a Daste per la sua seconda edizione.

Dalle 16:30, gli spazi di via Daste e Spalenga ospiteranno una “battle 1vs1 mixstyle”: una competizione di danza uno contro uno, aperta al confronto fra stili differenti. Ogni partecipante porta la propria preparazione, il proprio carattere e la capacità di inventare sul momento, interpretando la musica e rispondendo a chi ha di fronte.

Attorno a questa passione si incontra una comunità bergamasca variegata, con persone di origini e percorsi diversi che condividono allenamenti, musica e occasioni di ritrovo. PUMP permette di conoscerla da vicino: il pubblico può assistere alle sfide anche senza avere familiarità con la danza, seguire i diversi modi di muoversi e lasciarsi coinvolgere dal tifo.

DALLE SFIDE ALL’AFTERPARTY

Conclusa la competizione, la giornata proseguirà con l’afterparty ICKS – Dress to Impress. La pista sarà aperta a tutti e la musica elettronica accompagnerà la festa, facendo incontrare chi ha ballato durante le battle, chi ha seguito le sfide e chi arriverà per la serata.

È il terreno su cui è cresciuto ICKS, un progetto che unisce il clubbing al piacere di esprimersi anche attraverso il proprio aspetto. Abiti, accessori e abbinamenti entrano nel gioco della festa, lasciando a ciascuno la libertà di scegliere come presentarsi. Lo stile personale diventa così un modo per conoscersi, riconoscersi e sperimentare.

Con PUMP, questa esperienza si allarga alla danza urbana e invita un pubblico più ampio a prendervi parte. Dal pomeriggio alla festa, l’appuntamento offre un’occasione per avvicinarsi a una realtà cittadina attraverso le persone che la animano e la passione che le tiene insieme.