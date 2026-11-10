Villaggio degli Sposi, inaugurato con Salvini il nuovo piazzale Visconti: 63 alloggi pubblici e spazi per la comunità

Bergamo. Dove prima c’erano soprattutto auto in sosta, oggi c’è una piazza. Piazzale Ermes Visconti, nel quartiere del Villaggio degli Sposi, ha un volto nuovo: edifici demoliti e ricostruiti o riqualificati da cima a fondo, più case popolari, spazi pensati per stare insieme. A tagliare il nastro, lunedì mattina (9 novembre), anche il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, il leader della Lega Matteo Salvini. Sotto un cielo grigio, i ballatoi bordeaux dei nuovi edifici fanno da quinta alla piazza, tra le vasche circolari e il prato appena rifinito.

Il progetto, promosso dal Comune con Aler e con il contributo del Politecnico di Milano, riguarda il comparto tra le vie San Ambrogio, delle Cave, Berchet e Grossi. Vale 18,8 milioni di euro, di cui circa 12,9 dal Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PinQuA), che dispone di 2,8 miliardi di euro di risorse Pnrr per interventi di rigenerazione urbana in ambito abitativo. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica passano da 48 a 63.

Salvini approfitta della visita per fare il punto sul Piano Casa nazionale. “Gestisco direttamente l’onere e l’onore del recupero di 60mila case pubbliche, oggi vuote in tutta Italia”, dichiara, annunciando l’avvio dei lavori dal 2027, con un investimento medio tra i 25mila e i 30mila euro ad appartamento. Per la provincia di Bergamo, annuncia, l’obiettivo è recuperarne almeno 50 già nel prossimo anno.

Poi l’allargamento della platea: “L’obiettivo di questo Piano Casa è arrivare anche al ceto medio. C’è un’enorme fascia che non è abbastanza indigente per accedere alle assegnazioni di edilizia residenziale pubblica, ma non è abbastanza agiata da potersi affacciare a Bergamo o Milano al libero mercato, sia per l’acquisto sia per l’affitto”.

Da qui il dubbio sull’Isee come unico criterio. L’esempio citato è il contributo per i genitori separati o divorziati che, con la fine del matrimonio, perdono la casa di proprietà e hanno bisogno di aiuto per l’affitto: per questa misura il Governo ha scelto il reddito Irpef, con soglia a 35mila euro. Secondo i primi dati illustrati da Salvini, oltre l’80% delle domande è arrivato da cittadini italiani.

“Non vogliamo escludere nessuno – precisa il ministro -, ma bilanciare un’offerta che altrimenti è assolutamente sbilanciata in un’unica direzione. Può esserci la migliore rigenerazione urbana, ma la differenza la fa chi abita gli appartamenti e chi frequenta la piazza. In altri contesti ho visto recuperare complessi straordinari che poi sono diventati un tema di ordine pubblico più che di unione sociale”.

Sul fronte comunale, le tre palazzine sono state riqualificate con un investimento di circa 3,06 milioni, coperti interamente dal contributo ministeriale. Gli appartamenti passano da 24 a 26 e le prestazioni energetiche dalle classi F e G alla A: nuovi cappotti, serramenti sostituiti, coperture isolate, allaccio al teleriscaldamento, fotovoltaico, vasche di laminazione, interventi di sicurezza sismica e ascensori per l’accessibilità a tutti i piani.

La sindaca Elena Carnevali rivendica il risultato ottenuto. “Restituiamo edifici con abitazioni confortevoli e sostenibili – afferma -. È stato un recupero organico dell’intero complesso: gli obiettivi europei sono stati raggiunti, con certificati approvati e pagamenti rendicontati. È un segno inequivocabile della capacità amministrativa della città. Bergamo sta dimostrando che le opere si possono portare a compimento”.

Aler, invece, ha abbattuto e ricostruito due edifici, con più di 14 milioni di investimento. Ospitano 37 unità: 34 appartamenti di edilizia pubblica, uno studentato e due alloggi per utenze fragili, più quattro spazi comuni. Sotto la piazza c’è un’autorimessa interrata da 49 posti auto e quattro posti moto. In superficie, percorsi pedonali accessibili, aree verdi e collegamenti con le strade vicine. Al piano terra, due locali con una destinazione chiara a livello progettuale: il primo come dispensa sociale, il secondo come ambulatorio sanitario. “La destinazione definitiva sarà individuata tramite manifestazioni d’interesse”, spiega Corrado Zambelli, presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

“Non si tratta soltanto di edifici, ma di un’intera piazza riqualificata”, sottolinea Zambelli, indicando nello studentato, negli spazi comuni e nelle soluzioni per persone con fragilità la chiave per far convivere persone con esigenze diverse. “L’idea – spiega – è un contesto che non si chiuda sulla sola dimensione abitativa, ma offra occasioni di incontro e servizi”.

L’obiettivo è arrivare alle assegnazioni degli alloggi entro metà del 2027, con pubblicazione del bando entro marzo. “Per Aler l’attesa di chi aspetta una casa è un impegno quotidiano, non soltanto un adempimento”, chiarisce Zambelli, parlando di una nuova stagione per il quartiere.

L’assessora regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi indica il progetto come modello da applicare anche in altri luoghi: demolire e ricostruire, migliorare gli edifici, favorire un mix capace di mettere insieme generazioni ed esperienze diverse. “La casa è un elemento sostanziale della vita. L’attenzione del Governo rimane alta, così come quella di Regione Lombardia”, osserva.