Tra via Mai e via Casalino chiude il porticato dell’ex bancomat, usato come rifugio dai senzatetto

Bergamo. All’angolo tra via Casalino e via Angelo Mai, dove l’edificio si affaccia sull’incrocio, lo spazio sotto il porticato viene chiuso da una struttura a vetrata con rete metallica. Fino a oggi quel riparo, nascosto alla strada, in corrispondenza dell’ex bancomat, era un punto di ritrovo e di ricovero per persone senza fissa dimora. Con il passare dei mesi è diventato anche motivo di preoccupazione per chi vive nei condomini vicini.

A portare il caso a Palazzo Frizzoni sono state le segnalazioni dei residenti, raccolte il 29 settembre in un’interrogazione dal capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Alessandro Carrara. Lo spazio era usato abitualmente come ricovero da circa due anni. Negli ultimi tempi, segnalava Carrara, la situazione era peggiorata, con episodi di violenza e aggressioni verbali rivolte soprattutto ai condomini degli edifici adiacenti.

La risposta è arrivata con una chiusura strutturale dell’area, avviata dal condominio per impedire che lo spazio continui a essere usato come riparo. Una soluzione nata dal confronto con il Comune, che spiega di aver sollecitato fin da subito i proprietari a intervenire per riqualificare il luogo. “A seguito di alcuni incontri, si è arrivati in tempi rapidi a questa soluzione”, afferma l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, rispondendo a Carrara.

Un rendering fornito dal condominio

Ma la chiusura non è l’unica misura. Da metà agosto la zona è presidiata con controlli più frequenti, che coinvolgono la polizia locale e le altre forze dell’ordine. “Il Comune – spiega Angeloni – ha orientato tutte le ore disponibili all’interno del progetto ‘Stazioni Sicure’ in quell’area, con il preciso obiettivo di evitare il ripetersi delle situazioni di pericolo che erano state segnalate a partire da metà agosto. Abbiamo anche avviato un proficuo scambio con la dirigente del liceo Lussana, che sta apprezzando l’intervento messo in atto”.

C’è poi il fronte sociale, sul quale l’assessore insiste. Accanto ai controlli, l’Unità di Strada continua a incontrare con regolarità le persone più fragili per indirizzarle ai servizi della città, dai dormitori alle mense, promuovendo anche percorsi di riduzione del danno. “L’intera situazione – conclude Angeloni – è monitorata con grande attenzione dal ‘Tavolo Strada’, con il coinvolgimento diretto della collega assessora alle Politiche Sociali, Marcella Messina. Continueremo a lavorare in questa direzione per garantire la sicurezza, il decoro e il necessario supporto sociale sul nostro territorio”.