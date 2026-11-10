TourAutism fa tappa nel Bergamasco: una sera di inclusione alla Pizzeria Pecora Nera

Venerdì 13 novembre i ragazzi del progetto saranno protagonisti di un’esperienza nelle attività di cucina e di sala, affiancati dallo staff del locale per sperimentare autonomia, collaborazione e nuove relazioni

Bergamo. Venerdì 13 novembre 2026, a Fara Gera d’Adda, la cucina e la sala di una pizzeria diventeranno, per una sera, luoghi in cui l’inclusione non si racconta soltanto, ma si vive attraverso gesti concreti, collaborazione e nuove opportunità. È questo lo spirito della nuova tappa di TourAutism, che farà sosta alla Pizzeria Pecora Nera, in via Venezia 332, nei pressi di Treviglio.

I ragazzi di TourAutism arriveranno con il camper del progetto e saranno coinvolti, affiancati dal personale della pizzeria, nelle attività di cucina e di sala. Potranno così sperimentarsi in un contesto reale, condividere compiti e responsabilità e vivere un’esperienza fatta di relazioni, collaborazione e autonomia. Non una semplice visita, ma un’occasione per essere parte attiva di una squadra e dimostrare che, con il giusto supporto, ciascuno può trovare il proprio spazio e offrire il proprio contributo.

TourAutism è un progetto educativo e sociale itinerante nato dall’esperienza della TMA – Terapia Multisistemica in Acqua Metodo Caputo-Ippolito. Il progetto utilizza il viaggio come strumento educativo: un camper attraversa l’Italia e mette in relazione territori, centri TMA, famiglie, imprese e comunità locali, offrendo a ragazzi e giovani con disturbo dello spettro autistico l’opportunità di vivere esperienze nuove e sviluppare progressivamente autonomie personali e sociali.

Il camper è molto più di un mezzo di trasporto: è una casa mobile, uno spazio di condivisione e uno strumento attraverso cui sperimentare nuove situazioni, affrontare piccoli imprevisti, costruire relazioni e rafforzare la fiducia nelle proprie capacità. Ogni tappa rappresenta un’occasione per uscire dai contesti abituali e incontrare una comunità pronta a mettersi in gioco.

La collaborazione con la Pizzeria Pecora Nera offrirà ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi alle attività di un ambiente lavorativo reale, affiancando lo staff nelle mansioni di cucina e di sala. Preparare, collaborare, rispettare i tempi, seguire indicazioni e relazionarsi con gli altri sono esperienze che possono contribuire a rafforzare competenze, responsabilità e autonomie. È proprio attraverso queste occasioni che TourAutism vuole promuovere una nuova prospettiva sull’autismo: non fermarsi alle difficoltà, ma riconoscere le capacità, valorizzare le potenzialità e creare opportunità autentiche di partecipazione.