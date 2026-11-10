San Paolo d’Argon, oltre 350 formaggi da tutta Europa: il Berghemblu di Pagazzano conquista il Super Oro

Oltre 350 formaggi provenienti da tutta Europa, 75 maestri assaggiatori e una cornice d’eccezione come l’abbazia benedettina. San Paolo d’Argon si è trasformata per due giorni in un punto di riferimento per il mondo caseario internazionale grazie all’ottava edizione del concorso “Stupore ed Emozione”, che ha riunito produttori e professionisti del settore sabato 31 ottobre, con le premiazioni nella giornata di domenica.

A portare a casa uno dei riconoscimenti più importanti è stata anche la Bergamasca. Il Super Oro nella categoria “Il Casaro d’Oro” è andato infatti all’azienda Arrigoni Battista di Pagazzano, premiata per il suo Berghemblu, che ha ottenuto anche il riconoscimento come miglior formaggio prodotto nei territori delle Città Creative Unesco. Un risultato che conferma la qualità della produzione casearia bergamasca in una competizione internazionale, nella quale i prodotti in gara sono stati valutati da una giuria composta da 75 maestri assaggiatori Onaf, arrivati da diverse province italiane.

Il concorso, ideato e presieduto da Grazia Maria Mercalli, si articola in due sezioni. “Il Casaro d’Oro” è dedicato ai formaggi freschi, stagionati e affinati, realizzati con latte vaccino, caprino, ovino, bufalino o misto, oltre allo yogurt bianco. “Oltre il Formaggio” è invece riservato alle specialità che si distinguono per lavorazioni particolari e abbinamenti con altri ingredienti. In quest’ultima categoria il Super Oro è stato assegnato al caseificio spagnolo Quesos Artesanos Villarejo, che ha presentato un formaggio di pecora arricchito con miele e origano. “Stupore ed Emozione è un concorso tecnico, nel quale non conta soltanto ottenere il punteggio più alto – spiega Mercalli -. Cerchiamo formaggi capaci di sorprendere per la qualità della lavorazione e di suscitare emozioni attraverso profumi, sapori e ricordi”.

Alla manifestazione hanno partecipato anche l’onorevole Rebecca Frassini, il consigliere regionale della Lega Giovanni Malanchini, assaggiatore Onaf, il sindaco di San Paolo d’Argon Graziano Frassini e l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Milena Rollo Casavola, insieme ai rappresentanti della delegazione bergamasca dell’organizzazione. Proprio Malanchini sottolinea il valore dell’intera filiera che sta dietro a ogni prodotto di qualità: “Quando parliamo di un formaggio dobbiamo ricordare tutto il lavoro che c’è dietro: quello degli allevatori, che ogni giorno si occupano degli animali e della produzione del latte, quello dei casari e quello degli stagionatori”.

Un sistema di competenze e professionalità che, secondo il consigliere regionale, rappresenta una risorsa importante per l’economia locale e per la valorizzazione delle produzioni agricole. “Da assaggiatore Onaf – continua Malanchini – conosco bene la preparazione necessaria per riconoscere e valorizzare queste eccellenze. Complimenti alle aziende premiate, in particolare ad Arrigoni Battista per il risultato ottenuto con il Berghemblu”. “Dietro queste produzioni ci sono anche attività economiche e posti di lavoro – ricorda l’onorevole Frassini -. Le istituzioni hanno il compito di tutelare questo patrimonio e sostenere chi continua a mantenerlo vivo».

Soddisfazione anche da parte del Comune di San Paolo d’Argon, che ha espresso la propria disponibilità a ospitare nuovamente il concorso. “La partecipazione e la qualità dei prodotti in gara hanno confermato il valore della manifestazione”, dichiarano il sindaco Graziano Frassini e l’assessore Milena Rollo Casavola, sottolineando come l’abbazia si sia dimostrata una cornice particolarmente adatta a un appuntamento capace di unire eccellenze gastronomiche e patrimonio storico.