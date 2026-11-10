Renascent, Vini Reilly e il suono di un dopo

Nuova puntata di Parliamone. Suoni, libri e altre visioni, nella interpretazione di Antonino Jonathan Luzzi. In questa occasione djSpasmo ascolta Renascent, il nuovo album di The Durutti Column (London Records, 2026).

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Quarantasei anni fa, una copertina di carta vetrata prometteva abrasione e custodiva invece una musica fatta quasi d’aria. The Return of the Durutti Column, uscito nel 1980 per la leggendaria Factory di Manchester e prodotto dall’ancor più leggendario Martin Hannett, era già tutto un paradosso: nel momento in cui il post-punk imparava a essere scuro, nervoso, industriale, Vini Reilly rispondeva togliendo peso. Arpeggi, pause, riverberi, una chitarra elettrica trattata come se potesse incrinarsi. Tony Wilson aveva creduto in lui quando il primo nucleo della band si era dissolto; Hannett aveva capito come dare spazio a quel suono. Da allora The Durutti Column sono diventati una delle anomalie più preziose della Factory: radicali proprio perché incapaci di gridare.

RINASCERE, DAVVERO – Per questo Renascent non può essere ascoltato come un ritorno qualsiasi. È il primo album di materiale nuovo da A Paean to Wilson del 2010. Nel frattempo Reilly è stato colpito da tre ictus, con conseguenze pesanti sulla capacità di suonare. Il titolo, allora, non è una metafora scelta bene: è quasi una dichiarazione di esistenza.

La cosa più importante è che il disco non cerca mai di dimostrare che Reilly sia “tornato quello di prima”. E proprio qui sta il suo valore. Echoes in the Memory apre con una chitarra trattenuta, esitante solo in apparenza, che non forza mai il gesto. È un modo di suonare che sembra aver incorporato il tempo trascorso invece di volerlo cancellare. In Your Shadow at Morning e Time Present and Time Past piano, batteria e chitarra si dispongono attorno a piccoli nuclei melodici, lasciandoli respirare. Non c’è virtuosismo ostentato: c’è una precisione emotiva che rende ogni nota necessaria.

È questo che fa di Renascent un disco riuscito, non la sola vicenda biografica che lo precede. La fragilità non diventa un tema esterno da sovrapporre alla musica: entra nella sua forma.

UNA MUSICA CHE NON ALZA LA VOCE – Fin dall’inizio, il posto dei Durutti Column nel post-punk è stato questo. Accanto alla tensione dei Joy Division, i cui membri avevano materialmente assemblato le copertine di carta vetrata del disco d’esordio, nella febbre di una Manchester che Factory trasformava in linguaggio, Reilly aveva trovato una forma di opposizione quasi priva di rumore. Jazz, classica, flamenco, ambient: categorie utili, ma insufficienti. Il suo vero strumento è sempre stato lo spazio fra le note.

Renascent conserva quella grammatica, ma non la tratta come un marchio da restaurare. Bruce Mitchell continua a dare alla batteria più respiro che peso; Keir Stewart costruisce intorno a Reilly un ambiente aperto, senza spingerlo verso una grandeur che gli sarebbe estranea. È una scelta decisiva, perché impedisce al disco di diventare un monumento celebrativo.

Agonistes, con Caoilfhionn Rose, è probabilmente uno dei momenti migliori proprio per questo equilibrio: la voce si alza, la chitarra le ruota attorno e nessuno dei due elementi prende il sopravvento. Liars e Scammer sono ancora più esposti: quando entra la voce di Reilly, fragile e quasi dimessa, il brano non perde intensità ma ne acquista una diversa. Vapour in a Matchbox passa in un lampo e lascia una traccia sproporzionata alla sua durata. Your Shadow at Evening richiama il brano del mattino senza trasformare il disco in un concept: basta la simmetria dei titoli a suggerire che qui il tempo non è uno sfondo, è la materia stessa della musica.

Ed è forse proprio questa misura a rendere Renascent superiore a molti dischi di “ritorno”. Non cerca un colpo di scena, non forza l’attualizzazione del suono, non tenta di dimostrare che The Durutti Column possano competere con il presente. Restano fedeli alla propria idea di musica proprio perché non provano a replicarla identica.

IL PASSATO CHE CAMBIA FORMA – Il nodo più evidente arriva verso la fine con For Friends Everywhere, che riprende For Belgian Friends dei primi anni Ottanta e la apre a un arrangiamento orchestrale. È un passaggio importante perché chiarisce il senso dell’intero album: il passato non viene citato come reliquia, ma rimesso in circolo.

Qui il disco trova anche il suo giudizio più forte. La sua riuscita sta nel rifiuto della nostalgia. Reilly non torna per ricostruire il suono della Factory, né per certificare una sopravvivenza. Torna per vedere cosa resta possibile fare con quel linguaggio dopo che il corpo, il tempo e la storia lo hanno modificato.

Questo rende alcune imperfezioni quasi irrilevanti. Renascent non è un disco uniforme, qualche passaggio vive più di atmosfera che di vera necessità compositiva e la sua delicatezza può sembrare, a tratti, fin troppo prudente. Ma sono limiti coerenti con il progetto: un album che cerca continuità senza fingere integrità.

IL DOPO – Sarebbe facile caricarlo di retorica: la malattia, il ritorno, l’artista che vince contro il corpo. Il disco stesso impedisce di farlo. Non suona trionfale. Non proclama guarigioni. Conserva esitazioni, malinconia, spazi vuoti. È la rinascita di un progetto che vive, fin dal titolo del suo album d’esordio, nella dimensione del ritorno.

Ed è proprio per questo che riesce a produrre un effetto raro. In un’epoca che sembra allenata a immaginare soltanto catastrofi, Renascent produce un effetto quasi fisico: apre una finestra, dà una boccata d’ossigeno. Dimostra che il tempo non coincide necessariamente con ciò che ci è stato tolto. Qualcosa può tornare diverso, più lento, più fragile, e proprio così essere ancora vivo.

La chitarra di Vini Reilly non ha bisogno di riconquistare ciò che era. Le basta esserci. Esiste un dopo. A volte ha il suono di un arpeggio.

Artista: The Durutti Column

Titolo: Renascent

Uscita: 31 luglio 2026

Etichetta: London Records

Genere: post-punk, ambient, art rock

Guarda i video

Sargasso Sea (ft. Caoilfhionn Rose)

For Friends Everywhere

Liars

Scammer

Tracklist

Echoes In The Memory Your Shadow At Morning Time Present And Time Past Agonistes Liars Vapour In A Matchbox Your Shadow At Evening Sargasso Sea Scammer For Friends Everywhere All They See Is Fire

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