Premio Nazionale delle Arti, 1° posto per il Politecnico di Bergamo: vince l’opera di Emma Castelnuovo

Un primo premio nazionale che porta Bergamo sul podio dell’arte contemporanea. Il Politecnico delle Arti, con l’Accademia di Belle Arti “Giacomo Carrara”, si aggiudica la 20ª edizione del Premio Nazionale delle Arti, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca. A conquistare il riconoscimento nella sezione Arti visive, settore Videoarte e documentazione, è Emma Castelnuovo, studentessa del biennio in Nuove tecnologie per le arti visive, con il progetto “Pathetic Poetic Justice”.

Un risultato importante per l’istituzione bergamasca, che ha visto anche una seconda propria studentessa entrare nella selezione finale: Nerea Sangalli, ammessa nella sezione Scultura. Un doppio riconoscimento arrivato nell’ambito di una competizione che ha coinvolto 25 Accademie di Belle Arti italiane e l’Isia di Pescara, con oltre 400 progetti presentati. Di questi, 123 sono stati selezionati per la mostra allestita all’Aquila.

Il lavoro di Castelnuovo si muove tra video, performance e scrittura e affronta il tema delle relazioni digitali, con particolare attenzione alle dinamiche della cosiddetta manosfera, l’universo di comunità online legate a visioni della mascolinità. Al centro dell’opera c’è una conversazione privata e a pagamento con Youssef Khelil, web creator tunisino attivo nella produzione di contenuti per adulti e seguito da milioni di persone sui social.

Il progetto è nato da uno scambio durato otto mesi, durante il quale l’artista ha cercato di coinvolgere Khelil nella realizzazione di un video. L’obiettivo era attraversare la distanza tra due ambienti sociali differenti, trasformando una relazione inizialmente mediata e commercializzata attraverso il digitale in uno spazio di confronto e confidenza.

La performance si sviluppa attraverso una poesia in due lingue: la versione inglese è affidata alla voce e al corpo di Khelil, mentre quella italiana prende forma attraverso il corpo della stessa Castelnuovo. Due presenze che si alternano e dialogano, mettendo al centro il rapporto tra identità, rappresentazione e linguaggio.

Il Premio Nazionale delle Arti 2026 ha scelto come tema “Pensiero manifesto. Pratiche artistiche come forme di conoscenza”. L’organizzazione della sezione Arti visive è stata affidata all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, città che quest’anno ricopre il ruolo di Capitale italiana della Cultura. La giuria, presieduta da Cesare Pietroiusti e composta da Carla Subrizi e Alessandra Troncone, ha selezionato i lavori finalisti.

Soddisfazione è stata espressa da Ettore Favini, delegato alla direzione dell’Accademia fino al 31 ottobre, che ha seguito l’intero percorso di partecipazione al Premio. “Questo riconoscimento è una vittoria per tutta l’Accademia di Belle Arti di Bergamo – afferma -. Il premio assegnato a Emma Castelnuovo valorizza la qualità della sua ricerca e la capacità di confrontarsi con linguaggi e temi complessi, ma testimonia anche il lavoro che ogni giorno viene portato avanti nella nostra istituzione”.