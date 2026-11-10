Papa Giovanni XXIII, Matteo Vidali è il nuovo direttore del Laboratorio di Patologia clinica

Bergamo. Matteo Vidali, 51 anni, medico specialista in Patologia clinica, ricercatore e professionista con una consolidata esperienza nella medicina di laboratorio, è il nuovo direttore del Laboratorio di Patologia clinica dell’Asst Papa Giovanni XXIII, che fornisce risultati essenziali per la diagnosi e il monitoraggio delle terapie. Vidali proviene dalla Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. A Bergamo dirigerà il Laboratorio che analizza il sangue e altri campioni biologici provenienti dai punti prelievo, dal Pronto Soccorso e dai reparti ospedalieri, grazie al nuovo sistema di Total Laboratory Automation (Tla) tra i più evoluti in Europa, capace di analizzare un campione in poco più di mezz’ora e di processare fino a 4.000 provette al giorno, 24 ore su 24.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università del Piemonte Orientale, ha conseguito il dottorato di ricerca in Medicina molecolare e la specializzazione in Patologia clinica. Ha svolto attività di ricerca presso il Karolinska Institutet di Stoccolma e maturato esperienze in strutture ospedaliere e sanitarie di diversa complessità. Al Policlinico di Milano, dove lavora dal 2020, ha assunto crescenti responsabilità gestionali, fino a ricoprire dal giugno 2024 l’incarico di Direttore facente funzione della Struttura Complessa di Patologia clinica.

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario in Biochimica clinica e biologia molecolare clinica. La sua attività di ricerca si concentra sul miglioramento dell’affidabilità degli esami di laboratorio, attraverso lo sviluppo di metodi analitici e l’impiego della statistica e dell’intelligenza artificiale per perfezionare i test diagnostici. Autore di oltre 160 pubblicazioni scientifiche, ha un h-index di 33 (Scopus) ed è incluso per cinque edizioni consecutive (2022–2026) nella classifica Stanford/Elsevier “World’s Top 2% Scientists”, relativa all’impatto scientifico annuale. Nel maggio 2025, a Bruxelles, ha ricevuto l’EFLM Academy Award, riconoscimento europeo conferito dalla European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. È vice-coordinatore del Gruppo di studio “Statistica, Qualità Analitica e Armonizzazione in Medicina di Laboratorio” e coordinatore del Gruppo di studio “Sistemi Digitali e Governance Informatica in Medicina di Laboratorio” della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC), componente del Comitato Regionale per i Servizi di Medicina di Laboratorio della Regione Lombardia (CReSMeL) e referente statistico per i programmi regionali di Valutazione esterna di qualità.

Il Laboratorio di Patologia clinica del Papa Giovanni XXIII si è recentemente dotato di un sistema di Total Laboratory Automation tra i più evoluti in Europa, lungo 45 metri e capace di processare 4.000 provette al giorno, 24 ore su 24. Un sistema di trasporto ad aria compressa, prima installazione di questo tipo in Lombardia, consente di dare priorità ai campioni del Pronto Soccorso, riducendo del 25% i tempi per ottenere i risultati, da 56 a circa 42 minuti. La struttura offre inoltre prestazioni specialistiche in allergologia, autoimmunità, ematologia, coagulazione, tossicologia e diagnostica proteica e urinaria, puntando su qualità, sicurezza ed efficienza. Il Laboratorio fa capo al Dipartimento di Medicina di Laboratorio diretto da Andrea Gianatti.