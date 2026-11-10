“Obiettivo Comunità”: c’è tempo fino al 21 novembre per raccontare la comunità in uno scatto

C’è tempo fino al 21 novembre per partecipare a “Obiettivo Comunità”, il concorso fotografico che invita cittadini, appassionati e fotografi a raccontare attraverso le immagini ciò che rende viva la comunità bergamasca: i luoghi, le persone, le relazioni, le tradizioni e i piccoli gesti quotidiani che costruiscono appartenenza e solidarietà.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione della Comunità Bresciana in collaborazione con il Cinefotoclub Brescia – Museo Nazionale della Fotografia, arriva quest’anno per la prima volta anche a Bergamo grazie all’adesione della Fondazione della Comunità Bergamasca. Giunto alla sesta edizione, il concorso si estende nel 2026 alle altre Fondazioni di Comunità del sistema territoriale di Fondazione Cariplo, in occasione del 25° anniversario della Fondazione bresciana.

Che cosa significa oggi essere comunità? La risposta può arrivare da una fotografia: un’attività di volontariato, una festa di paese, un luogo di incontro, un gesto di vicinanza, un paesaggio che racconta l’identità di un territorio. Ogni partecipante può candidare fino a quattro fotografie digitali, accompagnate da una breve didascalia. Le immagini devono riferirsi esplicitamente alla provincia di Bergamo.

Il concorso è aperto a tutti, con due sezioni: Senior e Junior, quest’ultima riservata ai minori di 18 anni.

5000 euro in premi che tornano alla comunità

La particolarità di “Obiettivo Comunità” è che i premi non sono destinati agli autori delle fotografie, ma alle realtà del territorio da loro indicate. Fondazione della Comunità Bergamasca mette a disposizione complessivamente 5.000 euro.

Per la sezione Senior sono previsti tre premi, rispettivamente da 2.500, 1.000 e 500 euro, da destinare a un ente del Terzo settore o a una parrocchia scelti dai vincitori. Per la sezione Junior è previsto un premio da

1.000 euro, destinato alla scuola, alla parrocchia o all’ente indicato dal giovane autore.

“La fotografia ci invita a guardare con occhi diversi i luoghi che abitiamo e le persone che incontriamo ogni giorno – sottolinea Osvaldo Ranica, presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca –. Con questo concorso vogliamo dare visibilità alle tante esperienze che costruiscono comunità, spesso attraverso gesti semplici e silenziosi. E c’è un valore aggiunto: le immagini diventano anche un’occasione concreta di dono, perché i premi sosterranno le organizzazioni che ogni giorno si prendono cura del nostro territorio”.

Ai riconoscimenti bergamaschi si aggiungono due Super Premi Finali messi a disposizione da Fondazione Cariplo, uno per ciascuna sezione. Le fotografie vincitrici a livello territoriale parteciperanno alla selezione finale e saranno protagoniste di una mostra a Milano nel marzo 2027.

La premiazione bergamasca è prevista per il 17 dicembre 2026.

Come partecipare

Per candidarsi è necessario accedere alla pagina dedicata sul sito della Fondazione della Comunità Bergamasca.

Da qui è possibile consultare il regolamento, compilare la documentazione richiesta e caricare le fotografie attraverso la piattaforma dedicata.

Termine per partecipare: 21 novembre 2026.