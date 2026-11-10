Molte Fedi sotto lo stesso cielo, arrivano Elena Granata e Oliviero Bergamini

Doppio appuntamento mercoledì 11 novembre per Molte Fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale delle Acli di Bergamo: alle ore 18.30 presso la Casa dell’Economia sociale in collaborazione con Confcooperative la presentazione “La città è di tutti”, il nuovo libro di Elena Granata, urbanista e docente presso il Politecnico di Milano; alle ore 20.45 invece presso il Cinema Conca Verde “Gli Usa dopo le elezioni di Midterm” con Oliviero Bergamini, giornalista e responsabile esteri del TG1, in dialogo con Paolo Barcella, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Bergamo.

“La settimana di Molte Fedi vedrà mercoledì 11 novembre – afferma Francesco Mazzucotelli, direttore scientifico della rassegna – un doppio appuntamento: con Elena Granata entreremo in un focus importante: cosa stanno diventando le nostre città? In che senso se non consumiamo non esistiamo? Lo spazio urbano ogni giorno ci trasmette dei messaggi: il tempo libero si paga, lo sport si paga. È possibile riscrivere una grammatica urbana? La sera alle 20.45 invece sarà la volta di Oliviero Bergamini: in questa settimana si è parlato tanto degli scenari post-elezioni. Analizzeremo dunque il voto, i nuovi volti del partito democratico, come le diverse classi e fasce di popolazione ma non solo: cercheremo di intuire che cosa ne sarà di un’amministrazione che dovrà fare i conti con l’inferiorità sia alla Camera che al Senato. Sono ancora disponibili gli ultimi posti per entrambi gli eventi”.