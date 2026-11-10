Megawatt 2026 raddoppia: 101 espositori e oltre 45 speaker internazionali per il futuro dell’energia

Si svolgerà il 18 e il 19 novembre alla Fiera di Bergamo la seconda edizione di MEGAWATT Exhibition & Conference, l’appuntamento internazionale dedicato alla generazione di energia, alle turbomacchine e alle tecnologie per l’industria energetica. La manifestazione cresce con 101 aziende espositrici, una superficie espositiva raddoppiata rispetto alla prima edizione, oltre 45 speaker internazionali e 2.500 professionisti attesi da più di 50 Paesi. Un risultato che conferma l’interesse per una piattaforma di confronto e di business dedicata alle soluzioni industriali necessarie per affrontare la trasformazione del sistema energetico.

La crescita della domanda di elettricità, l’espansione dei data center, la competitività industriale e la sicurezza degli approvvigionamenti stanno ridefinendo le priorità del settore. MEGAWATT riunirà produttori di energia, costruttori di tecnologie, fornitori di componenti e servizi, operatori industriali, istituzioni e centri di ricerca.

Al centro del confronto il nuovo mix energetico e il ruolo della generazione programmabile, insieme a efficienza e flessibilità degli impianti, idroelettrico, gestione e ammodernamento degli asset, nuove tecnologie nucleari, idrogeno e sistemi di cattura e gestione della CO₂.

“Senza energia il mondo si ferma – sottolinea William Vigani, Ceo di MEGAWATT -. È da questa consapevolezza che è nata l’idea di MEGAWATT. Quando ho immaginato questa manifestazione non pensavo semplicemente a una fiera, ma a un luogo dove le sfide incontrano le soluzioni, le persone si conoscono e le relazioni diventano opportunità di business”.

“Crescita della domanda elettrica del 3,6% annuo, raddoppio circa dei consumi dei data center entro il 2030 a circa 1.000 TWhr/anno (tre volte i consumi italiani) e + 3.500 miliardi di dollari/anno (1,4 volte il PIL italiano) di investimenti nell’energia, dimensioni straordinarie e stanno interessando contemporaneamente fonti tradizionali, rinnovabili, reti e nuove tecnologie – aggiunge Giuseppe Zampini, advisor di MEGAWATT -: non solo una transizione energetica ma una ‘trasformazione del sistema energetico’ con la necessità di garantire sicurezza e competitività. Il problema, quindi, è capire come realizzare un sistema energetico capace di sostenere questa crescita, con quali tecnologie, mantenendo sicurezza e sostenibilità, senza compromettere la competitività dell’industria. Le nostre PMI potranno cogliere opportunità importanti anche all’estero, purché sappiano collocarsi nelle filiere tecnologiche e nei mercati in espansione. Emerge così il valore di MEGAWATT come luogo di confronto e orientamento tra grandi operatori, istituzioni, e soprattutto per costruzione di filiere industriali competitive con più attenzione ai tempi, ai costi e alla concreta realizzabilità delle soluzioni”.

Il programma congressuale, sviluppato con ETN Global, Strategic Conference Partner, propone sei Industrial Challenge & Solution Sessions che mettono a confronto le esigenze degli utilizzatori finali con le risposte dell’industria: nuova domanda di energia; affidabilità e flessibilità della generazione programmabile; efficienza, riduzione dei consumi e delle emissioni; estensione della vita degli impianti; preparazione della filiera del nuovo nucleare; manutenzione, ricambi e strategie MRO per gli asset esistenti. Tra gli appuntamenti centrali, il Keynote Panel del 18 novembre sul rapporto fra sicurezza energetica, costo dell’energia e decarbonizzazione, con rappresentanti di Edison, Sorgenia, Ansaldo Energia e Acciaierie Venete/Federacciai. Il programma include anche approfondimenti su CCUS e monitoraggio digitale della CO₂, idroelettrico e sicurezza industriale.

“La nostra presenza a MEGAWatt a Bergamo riflette il ruolo strategico che l’Italia riveste da oltre un secolo nella nostra visione globale – evidenzia Carlo Barbarossa, Business Developer Gas Power Sud Europa, GE Vernova -. Radicati nel Paese con un ecosistema industriale d’eccellenza che spazia dai poli tecnologici di Noventa di Piave e Sesto San Giovanni fino al sito di Avenza, in GE Vernova siamo al fianco del sistema energetico italiano per coniugare sicurezza, stabilità e transizione. A MEGAWatt ci focalizzeremo su due direttrici chiave: da un lato, il nostro contributo tecnologico lungo l’intera filiera, dal gas decarbonizzato alle rinnovabili e alle reti; dall’altro, il futuro delle operazioni industriali, mostrando come l’Intelligenza Artificiale e il digitale stiano rivoluzionando la manutenzione predittiva e l’efficienza degli impianti”.

La conferenza stampa, ospitata lunedì 9 novembre da Confindustria Bergamo, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e delle associazioni di settore. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso la Casa del Made in Italy di Milano, ha contribuito al confronto e ha concesso il proprio patrocinio alla manifestazione. Tra gli interventi istituzionali anche quello dell’onorevole Lara Magoni, deputata al Parlamento europeo.

“MEGAWATT rappresenta un’occasione importante per mettere in connessione questi elementi, favorendo il dialogo tra chi sviluppa tecnologie, chi le utilizza e chi investe nel futuro dell’energia – dichiara Valentina Coen, Casa del Made in Italy di Milano, in rappresentanza del MIMIT. Il Ministero guarda con interesse a iniziative come questa, perché contribuiscono a rafforzare il patrimonio industriale e tecnologico del Paese e a creare nuove opportunità per le nostre imprese”.

“MEGAWATT rappresenta un’iniziativa particolarmente significativa per Bergamo, un territorio che ha fatto dell’impresa, del lavoro e dell’innovazione una parte fondamentale della propria identità – aggiunge Lara Magoni, deputata al parlamento europeo -. Riunire qui aziende e professionisti da oltre 50 Paesi significa valorizzare le nostre competenze e creare nuove opportunità per la filiera industriale. Il dialogo tra territori, imprese, ricerca e istituzioni europee è essenziale per affrontare le sfide della sicurezza energetica e della competitività”.

Al confronto ha contribuito anche l’Ing. Giuseppe Zampini, già Presidente e Amministratore Delegato di Ansaldo Energia, che collabora all’indirizzo strategico di MEGAWATT in qualità di advisor. Il dialogo con il territorio ha coinvolto inoltre Confindustria Bergamo, Federidroelettrica e Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C).

Edison, Main Partner di MEGAWATT 2026, porta alla manifestazione l’esperienza maturata nella generazione elettrica e promuove, nell’ambito di MEGAWATT Young, la University Energy Challenge – Edison Prize, con la partecipazione di studenti del Politecnico di Milano, del Politecnico di Torino e dell’Università di Bergamo. I finalisti presenteranno le proprie proposte di tesi il 19 novembre; il vincitore avrà l’opportunità di sviluppare il progetto presso Edison, mentre tutti i finalisti prenderanno parte a una visita presso l’impianto termoelettrico di Marghera e a Venezia.