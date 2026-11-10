Luoghi del Cuore del Fai, l’Abbazia di Vall’Alta e l’orologio di Clusone in corsa per il podio

C’è tempo fino al 15 dicembre per votare i propri “Luoghi del Cuore” e contribuire alla tutela del patrimonio culturale e naturalistico italiano. Tra i luoghi che stanno raccogliendo segnalazioni in Lombardia, e che sono nei primi posti della classifica provvisoria, ci sono anche tre realtà che riguardano da vicino la Bergamasca: l’Abbazia di San Benedetto in Vall’Alta, ad Albino, il Municipio di Clusone con il suo celebre orologio astronomico e il Ponte San Michele, tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda.

Il censimento, promosso dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, è arrivato all’ultimo mese di votazioni. A livello nazionale sono già state superate le un milione di segnalazioni, ma la classifica è ancora aperta e si potrà votare fino al 15 dicembre 2026. La graduatoria definitiva sarà resa nota a febbraio 2027.

I luoghi bergamaschi ai vertici della classifica provvisoria

Ad Albino, nella frazione di Vallalta, si trova l’Abbazia di San Benedetto, complesso dalle origini medievali che risalgono al XII secolo. Fu il vescovo Gregorio, nel 1135, a scegliere la Vallis Alta per fondare un monastero benedettino, che nel corso dei secoli acquisì numerosi beni e proprietà, sostenendosi attraverso l’agricoltura e altre attività produttive. Dopo una lunga fase di declino, la perdita dell’autonomia e diverse vicende storiche, nel 1808 l’abbazia venne riacquisita dalla comunità locale. Oggi il complesso è ancora poco conosciuto nel panorama del romanico lombardo. La raccolta voti, sostenuta dal comitato “Valle del Lujo nel cuore”, nato nel 2026, punta a promuoverne il recupero e a valorizzarne l’impianto medievale. Tra gli obiettivi indicati c’è anche il ripristino dell’armonia degli spazi interni, con la possibilità di spostare l’altare maggiore lateralmente e recuperare l’antica mensa abbaziale.

L'abbazia

A Clusone, invece, la candidatura riguarda il Municipio e l’Orologio astronomico Fanzago, uno dei simboli della cittadina. La fondazione del palazzo municipale risale all’anno Mille: nato come residenza dei signori di Clusone, conserva al piano inferiore le arcate a tutto sesto e, a quello superiore, gli stemmi nobiliari affrescati delle famiglie che si sono succedute alla guida del borgo. Il protagonista è però soprattutto l’orologio realizzato nel 1583 da Pietro Fanzago, ingegnere e fonditore clusonese. Un congegno meccanico rinascimentale unico nel suo genere, che gira in senso antiorario e indica non soltanto le ore, ma anche i mesi, i segni zodiacali, le fasi lunari e la durata del giorno e della notte. Il meccanismo, in gran parte originale, viene ancora caricato manualmente ogni giorno.

L'orologio gastronomico

Nei primi posti della classifica compare anche il Ponte San Michele, indicato a Paderno d’Adda, in provincia di Lecco, ma strettamente legato anche al territorio bergamasco perché collega le due sponde dell’Adda con Calusco d’Adda. Inaugurato nel 1889 e progettato dall’ingegnere svizzero Julius Röthlisberger, è una delle più importanti opere di ingegneria del XIX secolo. La sua struttura metallica, realizzata senza saldature ma interamente chiodata, ospita al proprio interno la ferrovia e, nella parte superiore, la strada provinciale. La mobilitazione per il censimento nasce anche dalla prospettiva della costruzione di un nuovo ponte a poche decine di metri di distanza, con la conseguente dismissione di quello storico. La rete “Occhio al ponte” e diverse realtà locali chiedono di preservare il manufatto, valutando anche una sua possibile trasformazione in percorso ciclopedonale.

Il Ponte San Michele

Ancora un mese per votare

Sono nove, complessivamente, i luoghi lombardi ai primi posti della classifica provvisoria regionale. Oltre ai tre legati alla Bergamasca, figurano l’Abbazia Benedettina di Rodengo dei Santi Nicola e Paolo VI, a Rodengo Saiano, attualmente all’ottavo posto nella graduatoria nazionale provvisoria, Cascina Monluè a Milano, il Faro Voltiano a Brunate, il Santuario della Madonna del Castello a Carpenedolo, il Santuario di Santa Maria Assunta a Magenta e lo Spirit de Milan.

Il censimento rappresenta anche un’opportunità concreta per finanziare interventi di recupero e valorizzazione. I luoghi che raggiungeranno almeno 3mila voti potranno infatti accedere al bando FAI per presentare un progetto e richiedere un contributo economico. Per i primi tre classificati a livello nazionale sono previsti rispettivamente 70mila, 60mila e 50mila euro, previa presentazione di un progetto.