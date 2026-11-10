Luca Van Assche, la rivelazione del tennis mondiale parla bergamasco

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Rappresenta la Francia, dove vive da quando aveva tre anni, ma la mamma è di Colognola. All’Atp di Parigi ha raggiunto la semifinale e ora è al 34° posto nel ranking

Rappresenta la Francia, ma ha cuore italiano. Anzi, bergamasco. Si chiama Luca Van Assche, è stato il tennista rivelazione dell’Atp di Parigi arrivando fino alla semifinale. Il cognome tradisce l’origine belga del papà Arthur, ma la mamma Patrizia è originaria di Colognola, quartiere in cui il giovane Luca, che oggi ha 22 anni ed nel circuito dei professionisti della racchetta, ha vissuto per un periodo durante l’infanzia prima di trasferirsi a Parigi quando aveva tre anni.

Gli esperti del settore lo conoscono già sin da quando a 17 anni si è laureato campione del Roland Garros Juniores, diventando il numero uno del ranking a livello di under 18 battendo Arthur Fils, attuale numero 7 del ranking assoluto. Una promessa che si sta mantenendo: proprio in Italia ha vinto due dei sette Challenger che ha nel palmarès, a Sanremo e a Parma, arrivando anche fino alla finale ad Olbia. Lo scorso 26 luglio ha vinto il suo primo 250 a Estoril su quella terra rossa tipica proprio della capitale francese, città in cui è nato e cresciuto.

Luca ha due sorelle e un fratello e tutti portano nomi italiani: Sofia, Elisa e Paolo. Il tennis è entrato nella sua vita poco dopo il trasferimento in Francia e a Parigi è stato seguito dai tecnici francesi sul campo del Roland Garros, alternando gli impegni tennistici agli studi universitari. La sua crescita nel 2026 lo ha portato a raggiungere il numero 34 nel ranking Atp, il punto più alto della sua giovane, ma già promettente carriera, toccato lunedì 9 novembre, dopo lo straordinario percorso nel 1000 di Bercy nel cui percorso ha battuto anche Lorenzo Musetti agli ottavi di finale.

Ha raccontato a Supertennis che nonostante la vita lo abbia portato lontano da Bergamo, l’Italia sia stata una meta gettonatissima: “In estate o durante le vacanze di pasqua tornavo sempre”, soprattutto per trovare nonna Adelina a Colognola, in quella che ha definito “una città bellissima” e con cui il legame è sempre rimasto importante.

E anche se sul vetro della telecamera dopo la vittoria contro Hijikata ha scritto sul vetro della telecamere “Paris est magique”, a casa Van Assche infatti sia parla ancora italiano, lingua che Luca non ha perso di vista. Come non ha perso la passione per l’Atalanta, anche se ha ammesso che “il vero tifoso è mio fratello Paolo” e che la sua fede è soprattutto legata al Paris Saint-Germain.