Lo stellato “Impronte” trasloca da Bergamo a Trezzo: “Per un salto di qualità della nostra proposta”

foto Paolo Biava

A nemmeno tre anni di distanza dall’apertura, per Cristian Fagone era arrivato uno dei riconoscimenti più prestigiosi per uno chef: la stella Michelin. Dopo le esperienza al “Miramonti L’Altro” di Concesio e a “Le Calandre” di Padova, nel febbraio 2017 aveva deciso di aprire il suo “Impronte” al civico 38 di via Baioni, in città, con una cucina personale e contemporanea capace di far dialogare alla perfezione i sapori e le radici siciliane con il territorio locale.

Una proposta che trova il proprio tratto distintivo nell’equilibrio tra contrasti di acidità, note affumicate e diverse temperature, utilizzati per valorizzare materie prime di altissima qualità e che ora, dopo quasi dieci anni, fa le valigie e trasloca appena al di fuori dei confini provinciali, a Trezzo sull’Adda.

Un nuovo indirizzo e una nuova prospettiva di crescita, che segnano una tappa fondamentale nel percorso del ristorante: insieme alla moglie Francesca Mauri, che dirige la sala e gestisce l’accoglienza, ha scelto di mettere in pausa l’attività in città per concentrare tutte le energie nella realizzazione del locale, scelto per rinnovare l’esperienza riservata dagli ospiti.

“Da tempo pensavamo di spostarci, per trovare un luogo che permettesse a Impronte di crescere e di sviluppare una nuova prospettiva del lavoro svolto finora – racconta Cristian Fagone – Abbiamo deciso di fermarci ora perché un progetto così merita tutta la nostra attenzione. La nuova casa di Trezzo sull’Adda ci permetterà di fare un vero salto di qualità e di offrire un’accoglienza e una proposta ancora più elevate. Sarà un posto bellissimo, e siamo impazienti di accogliere lì i nostri ospiti”.

A trasferirsi sarà un’identità gastronomica ormai ben riconoscibile, insieme alla squadra che negli anni ne ha accompagnato la crescita. Al fianco di Fagone, saldamento al comando della cucina, e Mauri, resteranno anche altre figure chiave come il sous chef Fabio Leoni e il maître Francesco Martini: “Cambiamo solo l’indirizzo e le nostre potenzialità, ovviamente in accezione positiva – continua Fagone – È un’esperienza che si evolve e continua: con Bergamo non è una fine, ma una trasformazione, un cambiamento nel bene per il nostro percorso”.

Dalla riconversione di un ex deposito di autobus alla stella Michelin (“Quando me l’hanno annunciato stavo per svenire” aveva confidato in questa intervista a Bergamonews), il locale di Bergamo è chiuso dal 15 agosto e per Impronte continuerà a rappresentare un luogo speciale: “Ringraziamo col cuore la location che ci ha ospitati finora, perché ci ha lanciati e ci ha fatto conoscere al grande pubblico, dandoci poi l’opportunità di diversificare con l’apertura del bistrot Crudiamo (lo spin-off di mare aperto nel 2022 e trasferitosi a inizio ottobre in piazzetta Pesci dopo 9 mesi di ristrutturazione ndr) e di un ristorante in Toscana (“La Tana del Pirata” a Marina di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno ndr). Ci ha dato la voglia di continuare a lavorare ancora più forte di prima ed è per questo che, pur con dinamiche nuove che richiederanno una diversa struttura interna, abbiamo confermato tutti i capisaldi della brigata, che nella nuova veste sarà ancora più di valore sia dal punto di vista professionale che sotto il profilo del rapporto con la clientela”.

Per il nuovo Impronte a Trezzo sull’Adda la scelta è ricaduta su una location completamente differente, una villa che Fagone e Mauri hanno acquistato in via Guido Rossa 16, circondata da quasi tremila metri quadrati di parco: “Avremo 7 tavoli, meno coperti di quanti ne avessimo a Bergamo – conclude lo chef – Siamo euforici, ci siamo spostati con ambizione e non con la paura: abbiamo tante cose in testa da sviluppare e per questione di spazio ci serviva una nuova casa, in più avevamo voglia di crescere anche sotto il profilo del comfort e del luogo”.