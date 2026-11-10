L’ex Atalanta Ahanor è il miglior giovane italiano secondo il premio Golden Boy

Foto Andrei Eduard Huiala

Il prestigioso riconoscimento di Tuttosport insignito al classe 2008 che l’Atalanta ha ceduto al Chelsea per una cifra vicina ai 50 milioni di euro e che in questa stagione è al Crystal Palace

L’ex difensore dell’Atalanta Honest Ahanor ha vinto il premio di miglior giovane italiano nell’ambito del Golden Boy, il riconoscimento di Tuttosport assegnato ai migliori talenti del calcio mondiale.

Classe 2008, è stato acquistato nell’estate del 2025 dalla Dea per 16 milioni più 4 di bonus dal Genoa, per poi essere ceduto al termine del mercato estivo del 2026 al Chelsea per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il passaggio ai Blues si concretizzerà soltanto nel luglio 2027: in questa stagione Ahanor sta giocando in prestito al Crystal Palace, club di Premier League con cui ha raccolto sette presenze.

Già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, ha compiuto diciott’anni lo scorso febbraio entrando da subito nei ranghi azzurri, complici le sue ottime prestazioni con la Dea: 35 le presenze complessive sommate nella passata stagione.

Il prodotto del settore giovanile del Genoa ha ricevuto il premio in quanto miglior italiano nella classifica assoluta, piazzandosi al 26° posto. Tra i primi 25 c’è invece l’ex obiettivo nerazzurro Kerim Alajbegovic, ora in forza alla Juventus. Sono presenti altri due nuovi acquisti estivi della Serie A: Rodrigo Mora della Roma, ex Porto, e Franco Mastantuono della Fiorentina, in prestito dal Real Madrid.