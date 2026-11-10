“Le voci mi dicevano di uccidere la mamma, l’ho fatta grossa”: Bonassi incapace di sostenere l’interrogatorio, ma resta in cella

Palosco. “Sta volta l’ho fatta grossa, sta volta l’ho fatta grossa”. Sono queste le parole pronunciate da Mattia Bonassi, quarantasette anni, mentre si affacciava all’uscio di casa lavandosi ripetutamente le mani sotto un rubinetto, nel momento in cui un parente cercava disperatamente di mettersi in contatto con la madre. A quelle frasi si sono aggiunti discorsi confusi e deliranti sul fatto di sentire rumori nella testa, per poi arrivare all’ammissione fatta direttamente alle forze dell’ordine arrivate sul posto: “È nel letto, ho fatto un casino, ho delle voci che mi dicono che dovevo uccidere la mamma”. Il gip Luca Bonifacio ha esaminato il caso in ospedale non convalidando il fermo eseguito in un primo momento dai carabinieri, disponendo però il carcere in quanto unica misura cautelare idonea.

L’ultima volta che la madre di Bonassi, Emilia Bianchi, una donna di settantadue anni, è stata vista rientrare a casa con la sua auto risale al pomeriggio del 6 novembre; da quel momento non si è più allontanata e il suo telefono ha smesso di squillare a vuoto. La mattina successiva, una passante ha trovato un grosso coltello da cucina insanguinato nel parcheggio per disabili vicino all’abitazione, e le telecamere di sorveglianza hanno confermato che la sera prima qualcuno aveva lanciato proprio quell’oggetto dalla proprietà di casa verso la strada. Quando i parenti e le autorità sono riusciti a entrare nell’abitazione, nella camera da letto è stato trovato il corpo senza vita della donna, colpita con diverse coltellate al petto in un momento collocabile tra le ventiquattro e le quarantotto ore precedenti. Dentro casa non c’era nessun altro oltre a Bonassi.

Il giudice dà atto che oggi (martedì 10 novembre) non è stato possibile interrogare l’indagato. Bonassi versava in una “palese e gravissima condizione di disorientamento e delirio, tale da rendere del tutto impossibile una sua partecipazione cosciente”. L’uomo, difeso dall’avvocato Alessandro Rossini, ha fornito risposte completamente incoerenti e non focalizzate, alternando momenti di lucidità apparente a digressioni deliranti. Di fronte a questa totale incapacità di partecipare consapevolmente, la legge prevede che l’interrogatorio debba essere rinviato al momento in cui l’indagato recupererà un minimo stato di coscienza. Il giudice, tuttavia, può comunque prendere una decisione sulla validità dell’arresto e sulla misura cautelare. Da un lato, ha stabilito che il fermo eseguito dai carabinieri non era regolare perché mancava del tutto il presupposto del pericolo di fuga. Dall’altro, il giudice ha ritenuto che l’uomo debba restare in carcere come invocato dalla Procura.