Le fabbriche diventano più intelligenti. E noi?

Bergamo. In questi giorni ho letto le pagine economiche locali con una curiosità piuttosto semplice: capire che cosa sta succedendo davvero nell’industria bergamasca. Non perché Bergamo sia il centro del mondo. Ma perché spesso qui alcune cose si vedono prima che altrove. È una provincia che produce, esporta, investe. Quando qualcosa cambia nelle fabbriche bergamasche, vale la pena fermarsi a guardare. Le notizie raccontano storie diverse. Una nuova commessa. Un’azienda che investe. Un’altra che fatica. Nuove rotte, nuovi mercati, nuove tecnologie. Poi, quasi nelle stesse pagine, salari che arrancano, famiglie che fanno i conti con il costo della vita, lavoratori che non sempre percepiscono nella propria quotidianità la forza economica che i numeri raccontano. Messe insieme, queste notizie mi hanno dato un’impressione precisa: le fabbriche bergamasche non stanno producendo meno, cambiano pelle.

Basta ascoltare come parlano oggi imprenditori, responsabili di produzione e manager industriali. Le parole che ricorrono non sono più quelle di dieci o vent’anni fa. Si parla di robot collaborativi, sensori, dati, manutenzione predittiva, algoritmi, intelligenza artificiale. Nei laboratori del Kilometro Rosso, nei progetti che coinvolgono Intellimech, l’Università di Bergamo e aziende come Brembo, Siad, Cosberg e Fassi, il futuro non è più materia da convegni. È già entrato nei reparti produttivi. E sia chiaro: non vedo nulla di minaccioso in questo. Se un’impresa vuole restare sul mercato deve innovare. Deve investire e non cercare la scappatoia della produzione o del servizio bellico. Deve migliorare processi, organizzazione e qualità. Nessuno può seriamente pensare che la competitività si difenda con la nostalgia. Però c’è una domanda che continua a tornarmi in mente.

Ogni volta che leggo di un nuovo investimento in automazione penso che dietro quella scelta ci sia una promessa implicita. Se un’impresa investe milioni di euro in robotica e sistemi intelligenti non lo fa per moda. Lo fa perché si aspetta di produrre meglio, più velocemente,con meno errori e meno sprechi. In altre parole, si aspetta di creare più valore. Ed è qui che mi fermo. Perché se il valore aumenta, viene spontaneo chiedersi dove finisca: quanto resta all’impresa? Quanto torna ai lavoratori? Quanto rimane sul territorio? Sono domande molto semplici. Eppure entrano raramente nel dibattito pubblico. A quel punto ho guardato i dati sulle retribuzioni. Ed è lì che ho trovato l’aspetto più interessante. Bergamo continua a essere uno dei motori industriali della Lombardia, ma i salari medi restano sotto quelli regionali. Secondo un’elaborazione della Cisl su dati Istat, la retribuzione lorda oraria media nella provincia bergamasca è di 15,45 euro contro i 17,14euro della media lombarda. Tra i laureati il divario è ancora più evidente: 21,20 euro lordi all’ora contro 25,48 euro della media regionale. Anche per impiegati e dirigenti i valori risultano inferiori a quelli lombardi.

Non sto dicendo che questi numeri dimostrino un fallimento. Anzi. Conosco bene l’obiezione di diversi imprenditori :le imprese bergamasche competono in mercati internazionali sempre più aggressivi. L’energia costa. Le materie prime oscillano. La concorrenza è feroce. In molti settori trovare manodopera qualificata è già un problema. Tutto vero. Ma è proprio per questo che il caso bergamasco merita attenzione. Se persino uno dei territori più forti sul piano manifatturiero fatica a trasformare gli aumenti di produttività in una crescita percepibile dei redditi da lavoro, forse il problema non riguarda qualche singola azienda. Forse riguarda il modo in cui stiamo organizzando lo sviluppo. Più leggo queste vicende e meno penso che il punto sia essere favorevoli o contrari all’intelligenza artificiale.

Questa dialettica, francamente, mi interessa poco, anche se coltivo una grande attenzione per queste tecnologia e so che l’intelligenza artificiale entrerà ovunque possa aumentare efficienza e competitività. In molti casi è già entrata. La questione vera è un’altra. Che cosa accade al lavoro mentre tutto questo succede? Che cosa succede all’esperienza professionale accumulata in anni di lavoro quando una parte crescente delle decisioni viene affidata ai sistemi automatici? Che valore verrà riconosciuto alle competenze umane? Quale spazio rimarrà all’autonomia, alla responsabilità, alla capacità di giudizio delle persone? Sono domande che vanno oltre il salario, anche se il salario resta importante. Riguardano il modo in cui immaginiamo il lavoro dentro la fabbrica che sta nascendo. Per questo continuo a pensare che le organizzazione dei lavoratori abbiano davanti una sfida diversa da quelle del passato. Non soltanto difendere l’occupazione quando arriva una crisi ma nel contrattare gli effetti dell’innovazione prima che producano nuove disuguaglianze.

Discutere di formazione, partecipazione, organizzazione del lavoro e redistribuzione dei benefici generati dalle nuove tecnologie. A volte mi viene spontaneo rivolgere lo sguardo al passato e in particolare all’esperienza delle 150 ore che consentì a molte lavoratrici e lavoratori dipendenti di recuperare la licenza di scuola media, forse è un esperienza che andrebbe implementata sul tema della formazione digitale .In fondo più esamino le questioni dell’economia bergamasca più mi si presenta una questione molto concreta.: se le macchine permettono di produrre di più, di risparmiare tempo, di ridurre errori e costi, chi parteciperà ai benefici di questo progresso? Le imprese da sole? Gli azionisti? Oppure anche le persone che ogni mattina entrano in fabbrica?

Osservando Bergamo ho l’impressione che questa domanda non appartenga al futuro. Sia già qui. Presente tra i capannoni, negli uffici tecnici, nei reparti produttivi. Le fabbriche stanno diventando più intelligenti. Resta da capire se, insieme alle macchine, crescerà anche il valore riconosciuto al lavoro umano. Perché una fabbrica può diventare più efficiente, più connessa, perfino più intelligente. Ma non c’è nessuna legge economica che garantisca che diventi automaticamente anche più giusta.