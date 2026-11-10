Laghi d’Iseo ed Endine, oltre mille tonnellate di vegetazione rimossa. Schiavi: “Più risorse per la pulizia”

Oltre mille tonnellate di vegetazione acquatica raccolte e smaltite nel corso dell’estate, ma non abbastanza per evitare disagi lungo le rive, ostacoli alla navigazione e ripercussioni sulle attività di pesca e sul turismo. La proliferazione delle piante acquatiche nei laghi d’Iseo ed Endine torna al centro dell’attenzione politica, con la richiesta di rafforzare le risorse e gli strumenti a disposizione degli operatori per affrontare il fenomeno.

Il tema è approdato martedì 10 novembre in Consiglio regionale, attraverso un’interrogazione a risposta immediata presentata da Michele Schiavi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, insieme al collega Diego Invernici. Nel mirino la gestione della vegetazione che, soprattutto durante i mesi estivi, tende ad accumularsi in diverse zone dei due bacini, creando difficoltà per chi vive, lavora e frequenta le sponde dei laghi.

“Quest’estate è stato fatto un lavoro importante, ma le quantità di materiale raccolto dimostrano quanto sia necessario rafforzare la capacità di intervento”, osserva Schiavi. Con l’interrogazione, i due consiglieri hanno chiesto alla Giunta regionale di valutare contributi straordinari per sostenere i costi di raccolta e smaltimento della vegetazione, oltre a risorse per l’acquisto di nuovi mezzi anfibi e battelli falciatori.

Nella risposta, l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione ha illustrato gli interventi già programmati e le risorse messe a disposizione. Per il Sebino sono previsti, nel biennio 2027-2028, lavori di sfalcio su circa 140mila metri quadrati di fondale. Parallelamente, è stato incrementato il finanziamento ordinario destinato alla gestione delle macrofite: le risorse sono passate da 450mila a 600mila euro all’anno, grazie alla nuova convenzione tra l’Autorità di Bacino e le Province di Bergamo e Brescia.

Maione ha inoltre ribadito l’attenzione di Regione Lombardia sulla questione, ricordando i contributi già assegnati all’Autorità di Bacino per sostenere le attività di gestione della vegetazione acquatica. Per Schiavi, tuttavia, gli interventi annunciati rappresentano un punto di partenza e non un traguardo. Il consigliere invita a sfruttare i mesi che precedono la prossima stagione estiva per programmare le operazioni e intervenire in modo più strutturale sul problema.

Il consigliere regionale Michele Schiavi