Istituto Donadoni capofila della rete nazionale di scuole “Dialogues for futures”

Il dirigente Luigi Airoldi a una riunione della Rete Dialogues for Future

La Rete Dialogues for Futures raccoglie oggi 18 istituti del primo e secondo ciclo, di 6 regioni d’Italia: “E ben 5 scuole di Rete Dialogues sono bergamasche” spiega Giovanna Barzanò, già ispettrice del Ministero dell’Istruzione, coordinatrice scientifica della Rete

Bergamo. Con le sue due sedi, quella in città bassa (Scuola dell’infanzia e primaria in via Pradello e Secondaria in via Tasso), e quella in città alta (Infanzia San Vigilio, Primaria Ghisleni in Colle Aperto e Secondaria in viale delle Mura), l’Istituto comprensivo Eugenio Donadoni di Bergamo è stato scelto come scuola capofila della Rete Dialogues for Futures, che dal 2011 riunisce a livello nazionale scuole che promuovono metodologie didattiche innovative, sperimentando percorsi didattici e formativi su sostenibilità, dialogo interculturale e cittadinanza globale, nella prospettiva dell’Agenda 2030.

“Questo nuovo ruolo in una rete attiva da più anni è per noi un onore e una responsabilità che assumiamo con profondo senso istituzionale – commenta il dirigente scolastico Luigi Airoldi -. Significa contribuire a un’esperienza di innovazione educativa che mette in relazione dirigenti scolastici, docenti, studenti e mondo della ricerca, costruendo una comunità professionale nazionale aperta al confronto e alla produzione condivisa di conoscenza”.

La Rete Dialogues for Futures raccoglie oggi 18 istituti del primo e secondo ciclo, di 6 regioni d’Italia: “E ben 5 scuole di Rete Dialogues sono bergamasche – aggiunge Giovanna Barzanò, già ispettrice del Ministero dell’Istruzione, coordinatrice scientifica della Rete – . La peculiarità della Rete è la capacità di connettere la scuola con università, fondazioni, istituzioni culturali, esperti e partner nazionali e internazionali, creando le condizioni perché i suoi progetti si possano direttamente avvalere di fonti di conoscenza all’origine, ma soprattutto perché possano offrire reali contributi alla comunità. La Rete infatti utilizza da tempo l’approccio didattico trialogico -di origine finlandese- che coinvolge docenti e alunni e alunne nella costruzione condivisa di oggetti di conoscenza o materiali utili. L’assunto è che sono molto importanti lo studio individuale e le lezioni dei docenti, ma si impara ancora meglio se la scuola sa offrire opportunità per cimentarsi a creare qualcosa che serve e viene realmente fruito anche da altri. Può essere un documentario su temi ecologici, la pubblicità di un’idea importante sulla salute, l’ideazione del sito di un museo locale – come già avvenuto qui nella bergamasca. La cittadinanza globale, la sostenibilità e il dialogo tra culture diventano così occasioni concrete di ricerca-azione e sperimentazione didattica in forte contatto con il territorio”.

Ne sono esempi significativi i progetti Più luoghi – Scienza, arte ed emozioni d’ambiente, riconosciuto tra le buone pratiche ASviS 2025 e SASPEM – Salute Specchio del Mondo, che sviluppa l’approccio One Health, mettendo in relazione salute umana, animale e ambientale.

La Rete affronta inoltre le sfide della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale, interrogandosi sulle nuove forme di apprendimento, creatività e cittadinanza. La partecipazione a convegni scientifici, come quello CKBG-INDIRE, e l’organizzazione di seminari nazionali di formazione testimoniano la volontà di condividere e disseminare le esperienze.