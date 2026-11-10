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Gorlago, uomo con un fucile per le vie del paese: “Era un’arma giocattolo”

10 novembre 2026 | 12:30
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di Redazione

Redazione

Gorlago, uomo con un fucile per le vie del paese: &#8220;Era un&#8217;arma giocattolo&#8221;

Il Comune rassicura i cittadini dopo le segnalazioni della scorsa settimana. Gli accertamenti di carabinieri e polizia locale hanno escluso la presenza di un’arma vera

Gorlago. Un uomo che si aggirava per le vie del paese con un fucile. Una presenza che, nei giorni scorsi, aveva suscitato preoccupazione tra i cittadini, tanto da spingere qualcuno a segnalare l’episodio alle autorità. Ma, dopo gli accertamenti, è arrivata la rassicurazione del Comune: si trattava di un’arma giocattolo.

A fare chiarezza sulla vicenda è la sindaca di Gorlago, Maria Elena Grena, attraverso una comunicazione rivolta alla cittadinanza e diffusa il 9 novembre. La segnalazione era arrivata nel corso della scorsa settimana e riguardava una persona vista mentre si aggirava per le strade del paese con quello che, a prima vista, sembrava essere un fucile. La situazione è stata verificata dai carabinieri della stazione di Trescore Balneario, in collaborazione con la Polizia Locale dell’Unione Colli. Le forze dell’ordine hanno effettuato tempestivamente gli opportuni accertamenti, appurando con certezza che l’oggetto segnalato era un’arma giocattolo.