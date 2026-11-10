Furto da 650 euro al supermercato, usa le forbici per eludere l’antitaccheggio: arrestata

La 55enne, con precedenti specifici e residente fuori provincia, è stata fermata dagli agenti dopo aver oltrepassato le casse con i prodotti non pagati

Bergamo. Ha rubato quasi 650 euro di merce, utilizzando forbici per eludere i sistemi antitaccheggio. Domenica pomeriggio (8 novembre) la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 55 anni, residente fuori provincia e con precedenti di polizia anche specifici, per furto aggravato all’interno di un supermercato cittadino.

A fermarla è stato il responsabile dell’esercizio commerciale, che l’ha intercettata subito dopo il superamento delle casse. La donna aveva con sé numerosi prodotti prelevati dagli scaffali e non pagati, per un valore complessivo di 649,04 euro.

Gli accertamenti degli operatori intervenuti hanno fatto emergere anche le modalità con cui sarebbe stato realizzato il furto. La donna ha infatti consegnato spontaneamente un paio di forbici con le punte curve, verosimilmente utilizzate per tagliare le etichette e danneggiare uno zaino. Quest’ultimo presentava un foro proprio nel punto in cui, secondo quanto riferito dai dipendenti, era stata applicata la placchetta antitaccheggio: un dettaglio compatibile con il tentativo di eludere i sistemi di sicurezza del punto vendita.