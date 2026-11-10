Frizza: “Elegante e profondo, il Donizetti Opera interroga la società di oggi”

Riccardo Frizza - Foto di Gianfranco Rota

“In cartellone ci sono proposte eleganti ma anche molto profonde. Affrontano tanti temi capaci di fornire diversi spunti di riflessione sulla società di ieri come quella di oggi”. Così il maestro Riccardo Frizza, direttore artistico e musicale del Donizetti Opera, illustra la nuova edizione del festival dedicato a Gaetano Donizetti, che si svolgerà dal 13 al 29 novembre con tanti appuntamenti al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale.

Ogni anno questo evento di richiamo internazionale celebra il grande compositore bergamasco proponendo preziose opportunità per conoscere o approfondire il suo percorso artistico. Abbiamo intervistato il maestro Frizza per saperne di più.

Che cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione del festival Donizetti Opera?

Nel cartellone di questa edizione ci sono tre opere di Gaetano Donizetti che non appartengono al repertorio consueto. A inaugurare il Festival viene proposto “L’esule di Roma”, melodramma eroico in due atti che ha rappresentato il primo grande successo del celebre compositore bergamasco al Teatro di San Carlo di Napoli. Il secondo titolo è “Alahor in Granata”, melodramma in due atti che sarà presentato per la prima volta in tempi moderni nella versione originale del 1826, grazie alla nuova edizione critica curata da Edoardo Cavalli sulla base della partitura autografa identificata nel 2023 nella biblioteca del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Penso che l’esecuzione di questi lavori sia importante sia per la storia del festival sia per la storia dell’interpretazione di Donizetti, perché queste opere danno l’opportunità di riscoprire una parte meno nota della sua produzione e di acquisire una conoscenza più completa del suo percorso artistico.

Per completare la panoramica manca il terzo titolo in cartellone: qual è?

“Le convenienze ed inconvenienze teatrali”, dramma giocoso in un atto che esprime la verve comica donizettiana. Quest’opera esplora con ironia gli usi, i costumi e i vezzi che caratterizzano il dietro le quinte del mondo della lirica e del teatro musicale ottocentesco. Inserire questo titolo in cartellone accanto a “L’esule di Roma” e “Alahor in Granata”, che sono due titoli più seri e introspettivi, bilancia la programmazione con un po’ di ‘leggerezza’.

Lo scorso anno ha raccolto il testimone del maestro Francesco Micheli alla direzione artistica del festival Donizetti Opera, mentre questa edizione è “interamente” sua. Che impronta le ha dato?

Cerco di essere concreto e pragmatico. Quando mi sono insediato nel ruolo di direttore artistico del Festival ho individuato alcune fondamentali linee guida per il mio operato che stiamo cercando di perseguire nel migliore dei modi. Più precisamente, puntiamo sulla riscoperta di titoli donizettiani meno noti e sulla valorizzazione di grandi interpreti. Quest’anno presentiamo cast internazionali di altissimo livello, che siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare a Bergamo.

Trattandosi di un festival monografico tutto ruota attorno a Donizetti: che cosa pensa di questo compositore?

È uno dei compositori più eseguiti al mondo e il nostro impegno è cercare di ‘avvicinarlo’ sempre di più al pubblico, soprattutto, come affermavo prima, facendo conoscere le sue opere meno note. Il percorso compositivo di Donizetti è molto lungo e la sua produzione ricchissima: esplorandola si attraversa un’ampia panoramica socio-culturale e politica dell’Europa e dell’Italia.

Le opere di Donizetti riescono a parlare alla società di oggi?

Assolutamente sì, sono molto attuali. Credo che quando si parli di artisti di questo calibro sia sempre così. Donizetti è stato un importante compositore, ha scritto capolavori universali e grazie a questi titoli riscopriamo che è stato anche un eccellente drammaturgo.

E che cosa la colpisce di più questo compositore?

Il grande segno che ha lasciato attraverso i suoi capolavori. Le partiture che ha composto sono state riprese dai posteri. Poi, gli studiosi del melodramma italiano lo hanno trascurato un po’, senza approfondirlo davvero come stiamo facendo oggi, per questo ritengo si sia perso un pezzo della storia di questo genere di teatro. Nel mondo dell’opera le influenze donizettiane sono molteplici: pensiamo a Giuseppe Verdi, di cui Donizetti ha influenzato la formazione e i primi lavori.

In che cosa vorrebbe che si caratterizzasse il suo festival rispetto alle edizioni precedenti?

La missione non deve cambiare. Dobbiamo declinarla attraverso grandi voci che ci aiutino a riscoprire i capolavori di Donizetti, perché sono convinto che senza grandi cantanti non si possa esprimere il reale valore di questi lavori.

I motivi per cui alcune composizioni escono dal repertorio sono molteplici: si può trattare, ad esempio, di ragioni semplicemente storiche, dettate dal fatto che in un determinato periodo la società o il monarca di turno non le apprezzava. In questi casi le opere venivano censurate e non eseguite nel modo in cui il compositore le aveva pensate. Oggi, invece, abbiamo la possibilità di portarle in scena così come sono state concepite dall’autore, perché c’è libertà artistica. Nella scorsa edizione del festival, per esempio, è stata proposta “Caterina Cornaro”, che si è potuta ascoltare per la prima volta nel modo in cui era stata concepita da Donizetti, quest’anno sarà così per “Alahor in Granata”.

Oggi, quindi, possiamo dire che il teatro è libero?

Fortunatamente non vedo censure nel teatro del nostro tempo e ritengo che la libertà d’espressione artistica sia fondamentale. Il teatro, infatti, rappresenta la società e ritengo che debba mostrarla per quello che è, senza avere paura di portare sul palcoscenico anche questioni delicate o problemi sociali, come fece Verdi con “La traviata”.

Intende senza lasciarsi condizionare dal politicamente corretto?

Sì, penso che il ‘politicamente corretto’ all’estremo potrebbe essere la fine del teatro d’opera e dobbiamo stare molto attenti.

E Donizetti è ancora in grado di parlare ai giovani?

Assolutamente! Ne abbiamo conferma dalle Anteprime rivolte agli under 30, che da anni riempiono i nostri teatri di giovani e giovanissimi molto attenti. A questo proposito cito un episodio in particolare: nel corso delle prove de “La favorite”, qualche anno fa, ho percepito un coinvolgimento particolarmente intenso e, grazie a quell’atmosfera, mi sono reso conto che l’Opera ha futuro. In quell’occasione, da direttore d’orchestra, volgevo le spalle al pubblico, ma mi ha raggiunto una percezione viva di una notevole attenzione. I ragazzi erano affascinati non solo dallo spettacolo, ma proprio dalla storia in sé e dal suo significato.

Per concludere, quali obiettivi si pone per l’edizione che sta per cominciare?