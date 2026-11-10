Festa degli Ingegneri 2026 a Pagazzano: premiati 17 professionisti per i 50 anni dalla laurea e due giovani laureate con 110

Bergamo. Si è svolta giovedì 5 novembre, nella cornice della Corte Berghemina del Castello di Pagazzano, la Festa degli Ingegneri 2026, promossa dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo e dall’Associazione Ingegneri Bergamo. Una giornata dedicata al futuro della professione, all’incontro tra colleghi e al riconoscimento di chi, attraverso esperienze e generazioni diverse, contribuisce a costruire il patrimonio dell’ingegneria bergamasca.

Ai saluti istituzionali hanno preso parte anche i consiglieri regionali della Lombardia Davide Casati, Giovanni Malanchini e Michele Schiavi. Il programma ha quindi dato spazio al seminario “DDL di riforma delle professioni: il futuro degli ingegneri”, seguito dalla cerimonia di premiazione dei professionisti che hanno raggiunto i cinquant’anni dalla laurea e delle giovani laureate distintesi con il massimo dei voti. A conclusione della parte istituzionale, un momento conviviale ha favorito il dialogo tra iscritti, istituzioni e realtà del territorio.

Riforma delle professioni: al centro il futuro degli ingegneri

Il seminario ha coinvolto tre autorevoli rappresentanti del mondo professionale e accademico: l’architetto Felice De Luca, presidente della Fondazione Inarcassa; il professor Roberto Pinto, presidente della Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo; e l’ingegnera Ippolita Chiarolini, consigliera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Al centro dell’approfondimento il disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali, approvato dal Senato il 3 agosto 2026 e in esame alla Camera. Un passaggio che apre riflessioni sul ruolo degli Ordini, sulla valorizzazione delle competenze, sui percorsi di accesso alla professione e sulle responsabilità di chi opera nei diversi ambiti dell’ingegneria.

Nel saluto pubblicato nel programma della Festa, il presidente dell’Ordine, ing. Donato Musci, ha richiamato alcune delle principali prospettive di aggiornamento dell’ordinamento: la possibile riorganizzazione dei settori dell’Albo, il superamento della sezione B, la laurea abilitante, il tema delle riserve di competenza esclusiva, l’equo compenso e la limitazione temporale delle responsabilità. Prospettive sulle quali, ha evidenziato, deve restare centrale la figura dell’ingegnere capace di affrontare processi complessi con competenza, responsabilità ed etica. Il presidente ha inoltre richiamato la necessità di non perdere, nell’accelerazione del progresso tecnologico e dell’intelligenza artificiale, la centralità dell’intelligenza umana e la capacità di integrare saperi differenti.

Diciassette ingegneri da cinquant’anni e due giovani laureate

Uno dei momenti più significativi della Festa è stato l’omaggio ai 17 ingegneri che nel 2026 celebrano mezzo secolo dalla laurea: un riconoscimento al loro percorso professionale e al contributo offerto nel tempo allo sviluppo della comunità. I professionisti celebrati sono Pietro Bronzieri, Marcello Cacciamatta, Enrico Calcini, Dario Valter Contessi, Ilario Corna, Vilse Antonio Crippa, Francesco De Vincentis, Renato Gelmi, Roberto Ghilardi, Michele Guerinoni, Giuliano Lorenzi, Raffaele Nicoli, Federico Reseghetti, Emilia Riva, Bruno Rocchi, Osvaldo Sorosina e Luigi Manlio Tassone. Accanto ai “senatori” sono state valorizzate due giovani laureate del 2025 con il massimo dei voti: Michela Morlotti, in Ingegneria Energetica, e Micaela Nespoli, in Ingegneria Edile-Architettura. La cerimonia ha così messo in relazione due momenti simbolici della vita professionale: il patrimonio di esperienza di chi ha attraversato cinquant’anni di ingegneria e le nuove competenze di chi si affaccia al futuro.

Una comunità che cresce attraverso le relazioni

La dimensione dell’incontro è stata al centro anche del messaggio di Angelo Ferrari, presidente dell’Associazione Ingegneri Bergamo. Nel saluto rivolto ai colleghi, Ferrari ha ricordato che l’appartenenza alla professione significa anche partecipare a una comunità di persone, competenze ed esperienze diverse, capace di costruire occasioni di confronto al di là del lavoro quotidiano. In quest’ottica, l’Associazione punta a “mettere in relazione chi ha molto da raccontare con chi ha ancora molto da scoprire”, promuovendo iniziative sportive, seminari, visite tecniche e momenti culturali e conviviali. La Festa ne rappresenta una sintesi, perché unisce il riconoscimento istituzionale al piacere di ritrovarsi. La serata è proseguita con il contributo dell’Associazione e dei partner, il networking e l’apericena a buffet, in uno spazio pensato per favorire nuovi contatti e rafforzare le relazioni già esistenti tra i professionisti.

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