Donizetti Under 30, Massimo Cacciari e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Massimo Cacciari - Foto Getty

L’anteprima under 30 dello spettacolo “L’esule di Roma” al Teatro Donizetti per il Donizetti Opera Festival, Massimo Cacciari al gres art 671 per l’inaugurazione degli incontri di Noesis, il gruppo di lettura ad Albino e a Treviglio, il cucito creativo a Gorlago e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 10 novembre.

Ecco gli appuntamenti.

BERGAMO

Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Pelandi di Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche in collaborazione con “Il Circolo dei Narratori” di Bergamo.

Oggi alle 17 alla Biblioteca Regeni di Colognola (Bergamo), si terrà un nuovo appuntamento con “Segna-Libri”, un gruppo di consigli di lettura.

Libri che lasciano il segno, un momento di condivisione per consigliarsi dei libri con lettura ad alta voce. Chi desidera, può portare un libro e raccontarlo.

Attività per adulti e giovani adulti – Ingresso libero, In collaborazione con Il Circolo dei Narratori.

Stasera alle 17 al Teatro Donizetti, a Bergamo, andrà in scena l’anteprima under 30 dello spettacolo “L’esule di Roma”, uno dei titoli in cartellone per la nuova edizione del Donizetti Opera Festival.

Stasera alle 20 alla sede del gres art 671, a Bergamo, il professor Massimo Cacciari, filosofo e accademico, inaugurerà il nuovo ciclo d’incontri di Noesis. Interverrà sul tema “Il Significato della Politica”.

Per il programma completo, ulteriori informazioni e iscrizioni all’associazione consultare il sito noesis-bg.it

Kasia Smutniak arriva a Bergamo: stasera alle 21 incontrerà il pubblico al Cinema Conca Verde al termine della proiezione in anteprima del film “Mustang”, di cui firma la regia.

Stasera alle 21 al cineteatro Qoelet di Redona, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “Il paese dove non si muore mai”, frutto di una coproduzione internazionale tra il Senegal e l’Italia, a cura di Teatro Caverna, Teatro delle Albe / Ravenna Teatro e Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye.

Dopo una ricca tournée nazionale ed internazionale, questo lavoro arriva per la prima volta a Bergamo, grazie alla collaborazione con il Comune di Bergamo – Assessorato Pace e Intercultura. Tratto dalle Fiabe Italiane di Italo Calvino, il progetto da cui prende avvio lo spettacolo nasce per garantire la cooperazione internazionale e la creazione di pratiche artistiche comuni, in un’ottica di diplomazia culturale.

PROVINCIA

Sino al 15 novembre il Salone d’Onore di Palazzo Pelliccioli del Portone – Municipio di Alzano Lombardo ospita la mostra “L’arte fa (del) bene”, del pittore Zaccaria Cremaschi.

Un’occasione unica in cui la pittura contemporanea, intensa e luminosa dell’artista dialogherà con gli affreschi seicenteschi del Palazzo, unendo arte, storia e solidarietà a favore dell’associazione Casa di Agnese O.D.V.

Durante i fine settimana della mostra, alle ore 16.00, sono in programma visite all’esposizione e al palazzo, a cura dei ragazzi formati nell’ambito del progetto “Ci pensano i giovani”.

Orari di apertura:

Lunedì – venerdì: 16.00 – 19.00

Sabato e domenica: 9.30 – 12.00 / 15.00 – 19.00

Ingresso gratuito.

Oggi a Cenate Sopra proseguono le feste per San Leone. Il programma prevede:

-alle 10:30 messa solenne

-alle 17 spettacolo di magia per tutti i bambini

-alle 18 messa per tutti i piccoli

-alle 19:30 pizzata solo per bambini, solo su prenotazione whatsapp

Info e prenotazioni whatsapp cene e tavoli: Moira 349.7185535.

Stasera alle 20.15 alla Biblioteca Comunale di Albino si terrà un nuovo appuntamento con il gruppo di lettura. Al centro dell’attenzione il libro “Il canto di Penelope”, di Margaret Atwood. Dall’Ade, dove può finalmente dire la verità senza temere la vendetta degli dèi, Penelope, moglie di Odisseo, racconta la sua storia. Figlia di una ninfa e del re di Sparta, da bambina rischia di essere affogata dal padre, turbato da una profezia. Sposa di Ulisse, subisce le angherie dei suoceri, vede scoppiare la guerra di Troia a causa della sciocca cugina Elena, e dopo anni di solitudine deve respingere l’assalto dei Proci. Al ritorno di Odisseo assiste angosciata alla vendetta che colpisce le ancelle infedeli e perciò impiccate; e la morte di quelle fanciulle che le erano amiche la perseguita anche nell’Ade.

Il romanzo riscrive il mito greco attingendo a versioni diverse da quelle confluite nell’Odissea, secondo un punto di vista femminile.

Il libro è disponibile al prestito in formato cartaceo e in ebook.

Info: s.zanoni@albino.it | 035759001.

Stasera alle 20.30 alla Biblioteca Civica di Gorlago si terrà l’iniziativa “Cucito creativo in biblioteca”. Tutti i martedì sera, a partire dal 29 settembre 2026, è rivolto per chi è esperto e per chi deve imparare.

Ingresso libero.

Per ulteriori info: tel. 035 4252698 – e-mail biblioteca@comune.gorlago.bg.it

Stasera alle 20.45 alla Biblioteca di Treviglio in Via Cavour, 4 si terrà un nuovo appuntamento con il Gruppo di Filosofia. Al centro dell’attenzione il libro “Il mito di Sisifo” di A. Camus.