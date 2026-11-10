Dalmicon, dai tavoli da gioco alle scuole: una community che costruisce relazioni

Dalmine. Più di cento persone in una giornata, tanti tavoli occupati e un’affluenza persino superiore a quanto gli organizzatori si aspettassero. La seconda convention di Dalmicon, ospitata sabato 7 novembre all’oratorio di Guzzanica, a Dalmine, ha confermato che attorno ai giochi da tavolo può nascere una comunità capace di coinvolgere generazioni diverse. Una giornata di partite, scoperte e incontri che per i promotori rappresenta un ulteriore passo avanti nel progetto: riportare il gioco analogico al centro delle relazioni umane, trasformandolo in uno strumento di socialità e partecipazione per il bene della comunità.

“È stato un susseguirsi di emozioni forti, non ci aspettavamo così tanta affluenza. – racconta Michele Daminelli, fondatore di Dalmicon insieme agli amici Luca Bono e Daniele Proietti -. Avevamo una lista di prenotazioni, ma continuavano ad arrivare persone: abbiamo raggiunto quota cento e probabilmente siamo andati anche oltre. A un certo punto non sapevamo quasi dove far sedere tutti. È stata una giornata impegnativa, ma estremamente arricchente, con famiglie e persone di tutte l’età unite a dar vita alla loro più grande passione”.

La giornata durava dalle 10 alle 20.30 e permetteva a chiunque di partecipare: si poteva arrivare con un proprio gioco, trovare un tavolo riservato e coinvolgere altri partecipanti. Al tavolone degli organizzatori erano poi disponibili una trentina di giochi, con i tre promotori pronti a spiegare regole e meccanismi agli appassionati. A completare l’offerta, cinque realtà ospiti con i propri spazi: gli editori Creardo, Filippo Savini, Pick ‘n’ Roll Games, l’autore indipendente di Dalmine Riccardo Rossi e il club ufficiale di Risiko di Bergamo “Le Mura”. Per il pubblico è stata l’occasione per provare titoli diversi, conoscere chi li realizza e scoprire giochi originali ed innovativi. Tra quelli presentati c’erano “Foundation”, ispirato alla saga di Isaac Asimov, e “Tatanka” di Creardo, “Masterland” di Filippo Savini, “Panopticon” e la serie 1900 di Pick ‘n’ Roll Games, oltre a “Subterrania – il Nodo”, un progetto in fase di sviluppo ideato e inventato da Riccardo Rossi. Il club “Le Mura” ha dato vita anche a dimostrazioni e partite di Risiko. L’oratorio ha preparato il pranzo, permettendo ai partecipanti di condividere un momento conviviale prima di riprendere a giocare nel pomeriggio.

La sala gremita di giocatori

Dalmicon non si ferma però qui: la convention è infatti solamente una delle tante attività proposte dalla community di Dalmine. La realtà è nata circa un anno e mezzo fa da una passione comune, quando Michele, Luca e Daniele hanno cominciato a trovarsi una volta a settimana nella taverna di casa, per giocare e condividere titoli. Da quegli incontri è maturata l’idea di allargare il gruppo e coinvolgere altre persone. “Il mondo dei giochi da tavolo oggi è esploso – racconta Michele – ne esistono tantissimi e per noi appassionati è come trovarsi in un giardino dell’Eden. Ci siamo detti allora: perché non condividere questa passione con più persone?”. Da qui la scelta di costruire una community e organizzare iniziative aperte, senza costi di partecipazione.

Il progetto non si limita a proporre occasioni di svago. “La nostra missione è sempre stata quella di fare qualcosa di buono per la comunità – continua Michele -. Penso agli anziani, che spesso non vengono ascoltati, ma anche agli oratori, che sono frequentati meno rispetto al passato. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare la nostra parte: quando ognuno fa una piccola cosa, ritengo che le cose possano cambiare in grande”. È questo il filo che lega le diverse attività di Dalmicon: usare il gioco come occasione per avvicinare le persone, creare gruppi, stimolare il dialogo e contrastare l’isolamento. L’obiettivo è semplice, quanto nobile: fare del bene alla comunità in cui si vive. Per questo motivo, in questo anno e mezzo, la community ha collaborato con don Gianluca De Cianits per proporre domeniche dedicate al gioco da tavolo per famiglie e persone di tutte l’età, iniziativa che va sempre più in crescendo.

Un altro esempio arriva dalle scuole, dove Dalmicon ha portato “E-Mission”, un gioco dedicato al cambiamento climatico e alla riduzione delle emissioni di CO2. Il titolo originale è pensato per quattro partecipanti, ma Daminelli ne ha adattato le regole per coinvolgere un’intera classe, organizzando gli studenti in gruppi che rappresentano diverse potenze mondiali. Ogni squadra deve scegliere progetti e strategie per ridurre il proprio impatto ambientale nel mondo, ma il risultato dipende dalla collaborazione: se una potenza non riesce a raggiungere il proprio obiettivo, può essere aiutata dalle altre. “In questo gioco, se perdiamo, perdiamo tutti – racconta Michele -. Ogni giocatore ha una missione che comprende anche aiutare gli altri. L’esperienza ha dato risultati che mi hanno profondamente stupito in positivo, soprattutto nelle classi delle scuole medie. Ho visto ragazzi di tredici anni parlare tra loro, confrontarsi e prendere decisioni in autonomia. Dopo il primo turno non avevano più bisogno del nostro aiuto e non c’era più l’imbarazzo iniziale di parlare con gli altri. L’obiettivo non era soltanto quello di trasmettere informazioni sull’impatto delle attività quotidiane e sulle emissioni, ma dare la possibilità ai ragazzi di sperimentare il valore del confronto e della cooperazione”. Accanto a “E-Mission”, Daminelli sta pensando di proporre anche “Creolingo”, un gioco linguistico nel quale i partecipanti devono scoprire il significato di parole inventate attraverso domande e deduzioni.

La prossima sfida riguarda gli anziani. Daminelli sta lavorando per portare giochi semplici e cognitivi, come il memory, all’interno delle case di riposo e delle Rsa. “Vorrei riuscire a fare qualcosa per i nonni, perché spesso non vengono valorizzati, ma sono centrali nello sviluppo della comunità. È un progetto a cui tengo molto”, racconta Michele.

Quanto alla convention, si guarda già al futuro: l’affluenza di sabato ha mostrato che gli spazi interni dell’oratorio potrebbero non essere sufficienti per accogliere tutti. L’idea è di riproporre la terza edizione nella prima metà di settembre, quando ci sarebbe la possibilità di utilizzare anche le due tensostrutture esterne, che consentirebbero di aumentare notevolmente la capienza. “Voglio ringraziare Luca e Daniele – conclude Daminelli -, don Gianluca De Ciantis e tutto lo staff dell’oratorio, gli editori e le persone che hanno partecipato. Le nostre porte sono sempre aperte a chi vuole collaborare con noi”.