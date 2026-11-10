Da Caravaggio a Coverciano, l’arte di Cristian Basile incontra la Nazionale

L’opera tridimensionale “Oltre ogni confine è stata consegnata il 9 novembre a Coverciano da Luca Da Prato. Un omaggio agli Azzurri che unisce arte, sport e il messaggio di superare ogni limite

Un pallone che rompe i confini di una cornice per rappresentare sogni, ambizioni e capacità di superare i propri limiti. È il significato di “Oltre ogni confine”, l’opera tridimensionale realizzata dall’artista bergamasco Cristian Basile e consegnata il 9 novembre alla Nazionale italiana di calcio, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, a Firenze.

Nato a Caravaggio nel 1987, Basile ha voluto rendere omaggio agli Azzurri con una creazione che mette in relazione arte e sport attraverso un messaggio condiviso: la determinazione necessaria per andare oltre gli ostacoli e trasformare i propri sogni in realtà. A consegnare personalmente l’opera è stato Luca Da Prato, primatista mondiale e campione europeo di nuoto paralimpico, in occasione della sua visita a Coverciano. Un incontro tra discipline diverse, accomunate da valori come sacrificio, resilienza, passione e appartenenza.

Al centro di “Oltre ogni confine” c’è un pallone che fuoriesce fisicamente dalla cornice, accompagnato dallo scarpino di un calciatore. Una scelta espressiva che caratterizza il linguaggio artistico di Basile e che, in questo caso, diventa anche una metafora. La cornice rappresenta i limiti che la vita pone davanti a ciascuno, mentre il pallone che la oltrepassa richiama i sogni, le ambizioni e la volontà di superare ciò che sembra impossibile. Lo scarpino, invece, simboleggia il coraggio, il sacrificio e la determinazione necessari per raggiungere i propri obiettivi. L’opera non si limita così a rappresentare il mondo del calcio, ma ne interpreta i valori più profondi, estendendoli allo sport e alla vita quotidiana. Una creazione pensata non soltanto per essere osservata, ma anche per trasmettere un messaggio a chi la incontra.

Originario di Caravaggio, Cristian Basile ha sviluppato negli anni un percorso artistico personale, nel quale si intrecciano sperimentazione, manualità e attenzione alla sostenibilità. Uno degli elementi distintivi del suo lavoro è l’utilizzo di materiali polimerici recuperati, anche provenienti dal settore automobilistico, ai quali l’artista dà nuova vita attraverso una particolare tecnica e stampi realizzati a mano. Il risultato sono opere tridimensionali che superano la tradizionale bidimensionalità della cornice, portando la materia oltre i suoi confini fisici.

Il recupero dei materiali diventa così parte integrante della sua ricerca: elementi destinati a una nuova lavorazione si trasformano in creazioni capaci di raccontare emozioni e significati. Nel corso degli anni le sue opere hanno partecipato a esposizioni e iniziative artistiche in diverse città italiane e all’estero. La realizzazione di un lavoro destinato alla Nazionale rappresenta un nuovo capitolo del suo percorso, portando la sua espressione artistica a confrontarsi con uno dei simboli più riconoscibili dello sport italiano.

L’artista ha spiegato così il significato dell’opera e la dedica agli Azzurri: “Prima di ogni grande vittoria esistono sacrifici silenziosi, cadute, rinunce e la forza di rialzarsi ancora una volta. Ho voluto fermare quell’istante e renderlo eterno attraverso l’arte. La cornice rappresenta il limite. Il pallone che ne esce rappresenta il sogno. Il piede che lo accompagna rappresenta il coraggio di realizzarlo. Quest’opera è dedicata a chi ha indossato, indossa e indosserà la maglia azzurra. A chi ha fatto emozionare un Paese intero e a ogni bambino che, calciando un pallone, ha immaginato almeno una volta di poter diventare un campione. Perché le vittorie si ricordano, i trofei si custodiscono, ma le emozioni diventano parte di noi per sempre. Con ammirazione e profondo rispetto per chi trasforma la passione in storia”.