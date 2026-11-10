Codice della strada, anche Bergamo firma l’appello al Governo: “Più sicurezza e autonomia per i Comuni”

L’assessore alla Mobilità Marco Berlanda tra i 27 amministratori di città capoluogo che chiedono una revisione della riforma. Nel mirino le limitazioni alle Zone 30, i controlli della velocità e le minori tutele per pedoni e ciclisti

Bergamo aderisce all’appello per riscrivere il nuovo Codice della strada. Anche Palazzo Frizzoni, attraverso l’assessore alle Politiche della mobilità Marco Berlanda, ha sottoscritto il documento rivolto al Governo, al Parlamento e alla Conferenza Unificata per chiedere una profonda revisione della riforma, approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri e attualmente all’esame per il parere.

L’iniziativa, promossa da Federico Manzoni, vicesindaco di Brescia e delegato Anci all’Osservatorio Mobilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha raccolto le firme di 27 amministratori di città capoluogo italiane, accomunati dalla richiesta di mettere maggiormente al centro la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile. Secondo i firmatari, il nuovo testo rischia infatti di ridurre le tutele per gli utenti più vulnerabili della strada, ostacolare le politiche di prevenzione degli incidenti e limitare l’autonomia dei Comuni nella gestione della mobilità urbana.

Tra i punti contestati ci sono le nuove disposizioni sulle Zone 30, che renderebbero più difficile estendere i limiti di velocità a interi quartieri, le restrizioni agli strumenti di controllo della velocità e alla realizzazione di infrastrutture ciclabili, oltre ai maggiori vincoli ministeriali per la regolamentazione della circolazione e delle Zone a traffico limitato.

Particolarmente critica la posizione sulle norme che riguardano pedoni e ciclisti. Nel documento viene contestato, tra gli altri aspetti, l’obbligo per chi attraversa sulle strisce pedonali di fermarsi e verificare di essere stato visto dagli automobilisti, una disposizione che, secondo gli amministratori, rischia di trasferire sulle persone più esposte la responsabilità della propria sicurezza.

“Tutti noi, ogni giorno, siamo anche pedoni e, nel corso della vita, possiamo trovarci in condizioni di maggiore fragilità. La sicurezza stradale deve partire proprio dalla tutela delle persone più vulnerabili, non ridurne le garanzie”, dichiara l’assessore Berlanda, che definisce “particolarmente preoccupante” la proposta relativa agli attraversamenti pedonali: “Significa mettere in discussione un principio fondamentale di precedenza e spostare la responsabilità su chi è più esposto al pericolo. È una scelta che va nella direzione opposta rispetto al lavoro portato avanti da anni, anche nelle nostre città, per prevenire gli incidenti e rendere le strade più sicure”.

Berlanda critica anche la riduzione dell’autonomia decisionale delle amministrazioni locali. “Altrettanto incomprensibile è la volontà di ridurre l’autonomia dei Comuni, subordinando importanti decisioni sulla mobilità urbana a procedure e autorizzazioni ministeriali – riflette -. Le amministrazioni locali devono poter intervenire con strumenti efficaci e tempestivi per garantire la sicurezza delle proprie comunità, non essere ostacolate da nuovi vincoli burocratici”.

L'assessore Marco Berlanda

Nell’appello vengono individuati cinque ambiti di criticità: il ridimensionamento della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile tra i principi fondamentali del Codice, la riduzione dei poteri dei Comuni, gli ostacoli all’introduzione delle Zone 30 e ai controlli della velocità, le limitazioni a Ztl e infrastrutture ciclabili e, infine, le minori garanzie per pedoni e ciclisti. Gli amministratori sottolineano come in Italia si registrino ogni anno quasi tremila vittime della strada, con una parte significativa degli incidenti che avviene nei centri urbani e coinvolge soprattutto pedoni, ciclisti, motociclisti, bambini, anziani e persone con disabilità. Per questo chiedono di adottare anche nel nuovo Codice l’approccio europeo “Safe System”, che punta a prevenire gli incidenti e a ridurne le conseguenze, graduando le responsabilità anche in base alla pericolosità dei veicoli.

Le richieste rivolte al Governo e al Parlamento sono precise: non approvare il testo nella formulazione attuale, procedere a una riscrittura condivisa con gli amministratori locali, ripristinare la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile tra i principi fondamentali della normativa e garantire ai Comuni maggiore autonomia nell’istituzione di Zone 30, Ztl, aree pedonali e percorsi ciclabili. I firmatari chiedono inoltre di mantenere sanzioni efficaci per chi supera i limiti di velocità, eliminare le disposizioni che trasferiscono responsabilità su pedoni e ciclisti e aprire un confronto istituzionale con Anci e le amministrazioni locali.