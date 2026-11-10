Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, migliora nel pomeriggio

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio sulla Bergamasca. Queste le previsioni meteo per martedì 10 novembre a cura di 3 Bmeteo. Formazioni nebbiose in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3049m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.