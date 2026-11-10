Le previsioni meteo|
Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, migliora nel pomeriggio
Queste le previsioni meteo per martedì 10 novembre a cura di 3 Bmeteo
Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio sulla Bergamasca. Queste le previsioni meteo per martedì 10 novembre a cura di 3 Bmeteo. Formazioni nebbiose in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3049m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.
Le previsioni meteo in Lombardia
La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sulle basse pianure occidentali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; su basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Venti molto deboli occidentali; Zero termico nell’intorno di 2750 metri.
Settimana perturbata
Un viavai di perturbazioni atlantiche caratterizzerà la settimana sulla Lombardia, con frequenti occasioni per piogge e rovesci nonché un tempo spesso uggioso. In particolare un marcato peggioramento tra giovedì e venerdì porterà precipitazioni anche abbondanti, specie a ridosso dei rilievi montuosi, con la neve che nel corso di venerdì potrà scendere di nuovo sotto i 2000m per l’avanzata di un fronte freddo. Condizioni che potrebbero rivelarsi invece più asciutte e soleggiate nel prossimo weekend, da confermare.